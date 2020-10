طی روزهای اخیر خبرهای زیادی پیرامون گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱ شنیده‌ایم. با این سرعتی هم که اطلاعات مربوط به این پرچم‌دارها در حال انتشار است، به نظر می‌رسد عرضه‌ی زودهنگام آن‌ها شایعه نیست. تا به این لحظه از یک سری قابلیت‌های این گوشی مطلع شده‌ایم، اما به‌تازگی یکی از افشاگران معروف، بخشی از اطلاعات مربوط به نمایشگر گلکسی اس ۲۱ را نیز فاش کرد.

سامسونگ امسال قصد دارد ۶ هفته زودتر از سری گلکسی اس ۲۱ رونمایی کند. دلیل این کار هنوز مشخص نیست. اما یک سری احتمالات وجود دارد مبنی براینکه سامسونگ خواسته با عرضه‌ی زودهنگام این گوشی‌ها، فرصت خودنمایی را از آیفون ۱۲ بگیرد. از آن جایی هم که عرضه‌ی این گوشی‌ها با تاخیر یک ماهه همراه بود، غول کره‌ای فرصت را غنیمت شمرد و در تلاش است با جابجایی ۶ هفته‌ای، آیفون‌ها را به چالش بکشد.

با این حال خبرها و شایعات زیادی پیرامون نماینده‌های جدید سامسونگ وجود دارد که جدیدترین آن‌ها نیز نمایشگر آن‌ها را هدف قرار داده. به ادعای Ice Universe، یکی از قابل اعتمادترین افشاگران حوزه‌ی فناوری، ظاهرا نمایشگر گلکسی اس ۲۱ و اس ۲۱ پلاس ۲ بعدی، یا در واقع تخت خواهد بود. نمایشگر خمیده هم تنها در گلکسی اس ۲۱ اولترا استفاده خواهد شد. سامسونگ معمولا پرچم‌داران خود را با نمایشگرهای خمیده راهی بازار می‌کرد اما تصمیم گرفت این سیاست را با عرضه‌ی سری نوت ۲۰ تغییر دهد و تنها مدل قدرتمندتر را به چنین نمایشگری مجهز کند.

اما نکته‌ی بسیار جالب و هیجان‌انگیز در رابطه با این گوشی‌ها، همسان بودن حواشی در هر ۴ طرف گوشی است. اگر از گوشی‌های سامسونگ استفاده می‌کنید، می‌بینید که میزان حواشی در قسمت پایینی بیشتر از ۳ طرف دیگر است. اما ظاهرا در سری گلکسی اس ۲۱، تمامی این حواشی‌ اندازه‌ی برابری خواهند داشت و این می‌تواند در زیبایی گوشی تاثیر به‌سزایی داشته باشد.

تا به این لحظه در رابطه با نمای جلویی و پشتی این گوشی‌ها تصاویری در اختیار داشتیم و با اطلاعاتی هم که به‌تازگی از آن منتشر شده، به نظر می‌رسد می‌توانیم حدس بزنیم این گوشی‌ها در نهایت به چه شکلی خواهند بود.

نخستین تصاویر رندر گلکسی S21 منتشر شد

منبع: GSMArena

The post مشخصات نمایشگر گلکسی اس ۲۱ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala