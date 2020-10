سایت Tom’s Guide عمر باتری گوشی‌های آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو را بررسی کرده و به همین خاطر حالا می‌توانیم به تاثیر اینترنت ۵G بر روی عمر باتری این دو گوشی بپردازیم.

این سایت برای بررسی عمر باتری دو آیفون موردنظر، روشنایی نمایشگر را بر روی ۱۵۰ نیت تنظیم کرده و تا اتمام عمر باتری، هر ۳۰ ثانیه یک سایت جدید باز شده است. برای انجام این آزمایش، Tom’s Guide تست موردنظر را با اینترنت ۴G و ۵G انجام داده است.

با بهره‌گیری از اینترنت ۵G، باتری آیفون ۱۲ هشت ساعت و ۲۵ دقیقه دوام آورده و آیفون ۱۲ پرو توانسته به مدت ۹ ساعت و ۶ دقیقه انرژی موردنیاز را تامین کند. حین استفاده از اینترنت ۴G هم باتری آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو به ترتیب ۱۰ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۱۱ ساعت و ۲۴ دقیقه دوام آورده‌اند. این یعنی با بهره‌گیری از اینترنت ۵G، عمر باتری این دو گوشی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

همین آزمایش برای آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو در سال ۲۰۱۹ انجام شده که باتری آن‌ها به ترتیب توانسته‌اند به مدت ۱۱ ساعت و ۱۶ دقیقه و ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه انرژی موردنیاز گوشی را تامین کنند. طبق این گزارش، دو آیفون موردنظر در مقایسه با بهترین پرچم‌داران اندرویدی از لحاظ عمر باتری حرف کمتری برای گفتن دارند و این اختلاف هنگام استفاده از اینترنت ۵G بیشتر به چشم می‌آید.

اگرچه اپل به طور رسمی ظرفیت باتری آیفون‌ها را اعلام نمی‌کند، اما طبق گزارش‌ها آیفون‌های جدید از ظرفیت باتری کمتری نسبت به نسل قبلی بهره می‌برند. یکی از ویژگی‌های آیفون‌های جدید حالت Smart Data است که به طور خودکار می‌تواند بین شبکه‌های ۵G و ۴G سوئیچ کند که ارائه‌ی این قابلیت می‌تواند در عمر باتری تاثیرگذار باشد. به‌عنوان مثال زمانی که آیفون با نمایشگر خاموش در حال استریم موسیقی است، به جای اینترنت ۵G از اینترنت ۴G استفاده می‌شود. البته کاربران می‌توانند تنظیمات مربوط به این قابلیت را تغییر دهند.

مقایسه‌ی آیفون ۱۲ پرو مکس با گلکسی نوت ۲۰ اولترا

منبع: MacRumors

The post تاثیر اینترنت ۵G بر روی عمر باتری آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala