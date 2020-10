گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و وان پلاس ۸ تی یکی از بهترین گوشی‌هایی هستند که در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ – ۸۰۰ دلار در دسترس قرار دارند. این دو گوشی تا حدودی از مشخصات فنی مشابهی برخوردارند. به همین دلیل این سوال برای بسیاری‌ها پیش می‌آید که خرید کدام یک از آن‌ها به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه منطقی‌تر است؟ در این مطلب به مقایسه‌ی این دو گوشی در بخش‌های مختلف می‌پردازیم تا به پاسخ این پرسش برسیم.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و وان پلاس ۸ تی قابلیت‌های مشابه زیادی دارند. در واقع بزرگ‌ترین تفاوت بین آن‌ها، رابط کاربری است و همین تفاوت نیز می‌تواند تجربه‌ی کاربری را به طور کامل تغییر دهد. با این حال هر دو گوشی به نسبت هم نقاط قوت و ضعف‌هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با وان پلاس ۸ تی

طراحی و نمایشگر

معمولا طراحی نمی‌تواند عامل برتری یک گوشی بر دیگری باشد. چرا که این موضوع کاملا سلیقه‌ای است. اما جنس مواد بکار رفته در ساختار بدنه و استانداردهای مقاومتی بسیار عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند. در ساختار وان پلاس ۸ تی از شیشه و آلومینیوم استفاده شده. نوع شیشه‌ی محافظ بکار رفته در آن نیز گوریلاگلس ۵ است که مقاومت بسیار خوبی دارد.

در طرف مقابل گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن مانند نوت ۲۰ از بدنه‌ای پلاستیکی با فریم آلومینیومی برخوردار است. شاید وقتی این دو را در دست می‌گیرید، وان پلاس ۸ تی حس بهتری داشته باشد اما باید این نکته را هم بدانید که نماینده‌ی سامسونگ از استاندارد IP68 بهره می‌برد. بدین ترتیب می‌تواند تا عمق ۱.۵ متری آب، ۳۰ دقیقه از نفوذ آن به درون گوشی جلوگیری کند. از لحاظ وزن نیز اس ۲۰ تنها ۲ گرم سنگین‌تر از وان پلاس ۸ تی است. بنابراین به نظر می‌رسد اس ۲۰ فن ادیشن علی‌رغم استفاده از پلاستیک در ساختار بدنه، می‌تواند امتیاز این بخش را از آن خود کند.

سامسونگ گوشی خود را در شش رنگ آبی، سفید، قرمز، نارنجی، بنفش و سبز عرضه می‌کند در حالی که برای وان پلاس ۸ تی دو رنگ آبی و نقره‌ای در نظر گرفته شده. از لحاظ تنوع، اس ۲۰ فن ادیشن کاملا شرایط بهتری دارد و می‌تواند سلیقه‌های بیشتری را پوشش دهد. با این حال وان پلاس ۸ تی با گوشه‌های منحنی که دارد، از لحاظ زیبایی فوق‌العاده است و تعداد کم رنگ‌بندی شاید آنقدرها اهمیت نداشته باشد.

در بخش نمایشگر، دو گوشی تقریبا از یک اندازه بهره می‌برند. وان پلاس ۸ تی البته ۶.۵۵ اینچی است در حالی که سامسونگ برای نماینده‌ی خود از نمایشگر ۶.۵ اینچی استفاده کرده. در واقع می‌توان گفت این تفاوت اصلا احساس نمی‌شود. همچنین وضوح تصویر در هر دو به ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل می‌رسد و چگالی تصویر نیز برای اس ۲۰ و وان پلاس ۸ تی به ترتیب ۴۰۷ و ۴۰۲ پیکسل بر هر اینچ است. پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، فناوری +HDR10 و نمایشگر همیشه روشن نیز در هر دو گوشی وجود دارد.

شما عزیزان می‌توانید مشخصات کامل‌تر این دو گوشی را در بخش طراحی و نمایشگر در جدول زیر مشاهده کنید.

نام گوشی وان پلاس ۸ تی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن ابعاد / وزن ۸.۴ × ۷۴.۱ × ۱۶۰.۷ / ۱۸۸ گرم ۸.۴ × ۷۴.۵ × ۱۵۹.۸ / ۱۹۰ گرم اندازه‌ی نمایشگر / رفرش ریت ۶.۵۵ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز ۶.۵ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نوع پنل Fluid AMOLED سوپر امولد وضوح تصویر / تراکم پیکسلی ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ / ۴۰۲ پیکسل در هر اینچ ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ / ۴۰۷ پیکسل در هر اینچ

اما اینطور که به نظر می‌رسد، شباهت اعداد روی کاغذ، دلیلی بر تشابه عملکرد نمایشگر دو محصول در عمل نیست. ظاهرا وان پلاس توانسته در پنل ساخته شده توسط سامسونگ، فناوری‌های پیشرفته‌تری را بکار ببرد و همین موضوع هم آن‌ها را در شرایط بهتری به نسبت رقبا قرار می‌دهد.

اگرچه اس ۲۰ فن ادیشن و وان پلاس ۸ تی از لحاظ اعداد و ارقام برابر هستند، اما امکاناتی نظیر کالیبره‌سازی رنگ‌ها و فناوری‌هایی که پردازنده‌ی بصری پیکسل‌ورک به نمایشگر وان پلاس ۸ تی اضافه کرده باعث شده امتیاز آن به نسبت اس ۲۰ فن ادیشن بیشتر باشد. امکانات و قابلیت‌هایی که نمایشگر وان پلاس ۸ تی از آن بهره می‌برد و باعث برتری آن به نسبت نماینده‌ی سامسونگ شده به شرح زیر است:

دقت رنگ مطلق: تمام گوشی‌های وان پلاس ۸ تی به صورت شرکتی با نرم‌افزارهای مدیریت رنگ پیکسل‌ورک کالیبره شده‌اند تا نمایش رنگ‌ها در تمامی برنامه‌ها به بهترین و دقیق‌ترین شکل ممکن صورت گیرد.

کنترل روشنایی ۸K: وان پلاس ۸ تی از کنترل درخشندگی سطح ۸K بهره می‌برد. بدین ترتیب که می‌تواند در لحظه به صورت خودکار یا توسط کاربر، خود را به نور محیط تطبیق دهد. این قابلیت باعث می‌شود تغییر روشنایی نمایشگر بدون هیچگونه پرش و به صورت بسیار روان صورت گیرد؛ خصوصا در محیط‌های کم‌نور.

DC Dimming 2.0: این قابلیت باعث می‌شود فشارهای وارده بر چشم و حساسیت‌های بصری ناشی از روشنایی کم نمایشگرهای AMOLED کاهش پیدا کند. پیکسل‌ورک برای دستیابی به این هدف، روشی را در نظر گرفت که جریان نمایشگر را به صورت پویا، به گونه‌ای تنظیم می‌کند که از پرپر زدن تصویر در نور کم جلوگیری شود.

True Flesh Tone: با کمک این قابلیت، دقت رنگ در تمامی حالت‌های صفحه، به گونه‌ای حفظ می‌شود که رنگ پوست‌ سوژه‌های انسانی در تصاویر و ویدیو‌ها به بهترین و دقیق‌ترین شکل ممکن به نمایش درآید.

Tone Adaptive: فناوری نمایشگر تطبیق‌پذیر پیکسل‌ورک در وان پلاس ۸ تی، از سنسورهای RGB این گوشی به منظور تطبیق خودکار رنگ نمایشگر و هماهنگی آن با دمای نور محیط و همچنین کاهش شدت نور آبی استفاده می‌کند. با کمک این قابلیت، کاربر حین انجام بازی، تماشای فیلم و مطالعه کردن، حتی به مدت طولانی و در هر شرایط نوری، هیچ خستگی از ناحیه‌ی چشم احساس نمی‌کند.

مشخصات فنی، طول عمر باتری، سرعت شارژ، نرم‌افزار

در این بخش، برتری از آن وان پلاس ۸ تی است. اگرچه هر دو گوشی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برند، ظرفیت باتری آن‌ها ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است و از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند، اما وان پلاس در بخش حافظه‌ی رم، یک نسخه‌ی ۸ و یک نسخه‌ی ۱۲ گیگابایتی دارد و سرعت شارژر آن نیز ۶۵ وات است.

این در حالی است که اس ۲۰ فن ادیشن با شارژر ۱۵ واتی و در دو نسخه با حافظه‌ی رم ۶ و ۸ گیگابایتی راهی بازار شد. بنابراین وان پلاس ۸ تی در مقایسه‌ی نسخه‌ی پایه و نسخه‌ی قدرتمند، پیروز است. البته این تفاوت در حافظه‌ی رم شاید آنقدرها در کارهای روزمره حس نشود، چون پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ آنقدر قدرتمند هست که فعالیت‌ها بدون مشکل پیش بروند. اما با این حال در کارهای مولتی تسکینگ، ظاهرا نماینده‌ی چینی‌ها عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن از فناوری حافظه‌ی داخلی UFS 3.1 بهره می‌برد که در وان پلاس ۸ تی نیز همین فناوری را شاهد هستیم. مهم‌تر اینکه کاربران می‌توانند با پرداخت ۵۰ دلار بیشتر از نسخه‌ی پایه‌ی اس ۲۰ فن ادیشن با ترکیب ۶/۱۲۸، به وان پلاس ۸ تی با ترکیب ۱۲/۲۵۶ دسترسی داشته باشند و این ارزش خرید وان پلاس را دوچندان می‌کند.

علاوه بر این‌ها، فناوری شارژ سریع وان پلاس را هم نباید فراموش کنیم. شارژر ۶۵ واتی این محصول می‌تواند باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن را در مدت ۳۲ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند. در حالی که برای شارژ کامل اس ۲۰ فن ادیشن با شارژر ۱۵ واتی، باید حدودا ۸۸ دقیقه منتظر بمانید. (طبق تست وب‌سایت PhoneArena). البته سامسونگ این نقص را با پشتیبانی از شارژر بی‌سیم تا حدودی پوشانده. بنابراین برای آن دسته از کاربرانی که به شارژ بی‌سیم علاقه دارند، این نقطه ضعف اس ۲۰ شاید آنقدرها به چشم نیاید.

وان پلاس ۸ تی برای دستیابی به چنین سرعتی، از تکنیک باتری دو سلولی استفاده کرده که به صورت همزمان شارژ می‌شوند. بدیهی است در اختیار داشتن یک آداپتور ۶۵ واتی درون جعبه که می‌تواند دو برابر سریع‌تر از شارژر ۱۵ واتی، باتری با ظرفیت مشابه را شارژ کند، یک برتری فاحش به حساب می‌آید و حتی با پشتیبانی از شارژر بی‌سیم هم نمی‌توان این برتری را کم‌رنگ کرد.

در بخش نرم‌افزار، اس ۲۰ از رابط کاربری One UI 2.5 و وان پلاس ۸ تی هم از OxygenOS 11 بهره می‌برند. البته سیستم عامل گوشی سامسونگ اندروید ۱۰ است، در حالی که وان پلاس گوشی خود را با اندروید ۱۱ راهی بازار کرد. از لحاظ قابلیت‌های نرم‌افزاری، One UI را می‌توان بهترین رابط کاربری دانست. اما از طرفی رابط کاربری وان پلاس در کنار بهره‌مندی از قابلیت‌های ضروری، فوق‌العاده بهینه و سبک است. نمی‌توان در این بخش، برتری را به دیگری نسبت داد، چون سلیقه و تجربه‌ی کاربری بیشترین تاثیر را در ترجیح یکی بر دیگری دارد.

نام گوشی وان پلاس ۸ تی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ با ۸ هسته، گرافیک آدرنو ۶۵۰ اسنپدراگون ۸۶۵ با ۸ هسته، گرافیک آدرنو ۶۵۰ حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۸/۱۲ گیگابایت با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 3.1 ۸/۶ گیگابایت با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 3.1 باتری / شارژر / سرعت شارژ ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت / شارژر ۶۵ واتی / ۳۲ دقیقه ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت / شارژر ۱۵ واتی / ۸۸ دقیقه سیستم عامل / رابط کاربری اندروید ۱۱ با رابط کاربری OxygenOS 11 اندروید ۱۰ با رابط کاربری One UI 2.5

دوربین

در بخش دوربین، به نظر می‌رسد سامسونگ دست بالا را داشته باشد. دوربین اصلی وان پلاس ۸ تی ۴۸ مگاپیکسلی است که در کنار سه دوربین دیگر شامل فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی مونوکروم، وظیفه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری را بر عهده دارند.

در طرف مقابل اس ۲۰ فن ادیشن با سه دوربین شامل ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو راهی بازار شده که می‌تواند تا ۳ برابر به صورت اپتیکال بزرگ‌نمایی کند. تاکنون محصولی از وان پلاس نتوانسته گوشی هم‌رده از سامسونگ را در بخش عکاسی و فیلم‌برداری پشت سر بگذارد و به نظر می‌رسد ۸ تی هم به دلیل عدم بهره‌مندی از سنسور تله‌فوتو، همین سرنوشت را داشته باشد.

سنسورهای مونوکروم و ماکرو به نظر می‌رسد صرفا جهت افزایش تعداد دوربین در وان پلاس حضور دارند در غیر این صورت هیچوقت وجود چنین لنز‌هایی، باعث برتری یک گوشی بر گوشی دیگر نبوده و نخواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد دوربین و شارژر بی‌سیم، تنها بخش‌هایی هستند که سامسونگ می‌تواند با اس ۲۰ فن ادیشن، وان پلاس ۸ تی را شکست دهد.

برای درک بهتر تفاوت بین عملکرد دو گوشی در زمینه‌ی عکاسی، نمونه تصویر ثبت شده توسط دو گوشی را نیز قرار داده‌ایم که شما عزیزان می‌توانید در زیر، آن‌ها را مشاهده کنید.

نام گوشی وان پلاس ۸ تی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم ۵ مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دیافراگم f/2.4 ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم ۲ مگاپیکسلی مونوکروم با گشودگی دیافراگم f/2.4 ندارد قابلیت‌ها پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال، HDR، فلش دوگانه پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال، HDR خودکار کیفیت فیلم‌برداری دوربین اصلی ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه

۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه

۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی / کیفیت فیلم‌برداری ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4

۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2

۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه

۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه

دوربین اصلی؛ حالت استاندارد

اگرچه دو تصویر در نگاه اول مشابه به نظر می‌رسند، اما اگر به منظره‌ی پشت پنجره نگاه کنید، می‌بینید که وان پلاس ۸ تی چقدر در نمایش منظره‌ی بیرون عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت. وان پلاس در ثبت این تصویر، محدوده‌ی دینامیکی بیشتری داشت و به همین خاطر تصویر ثبت شده توسط آن نیز امتیاز بیشتری می‌گیرد.

در این تصویر، وان پلاس جزئیات را به شکل بهتری به نمایش گذاشت و تصویر ثبت شده توسط دوربین آن شارپ‌تر است. البته اشباع رنگ به وضوح در این تصویر دیده می‌شود و همین موضوع آن را در نگاه اول به تصویری چشم‌نوازتر تبدیل می‌کند. اس ۲۰ فن ادیشن اما مجددا تصویر روشن‌تری را ثبت کرد و همین موضوع باعث شده رنگ‌ها کمی گرم‌تر ثبت شوند. اما نماینده‌ی وان پلاس عملکرد بهتری در کنترل رنگ‌ها داشت. بنابراین در این بخش نیز امتیاز به وان پلاس ۸ تی می‌رسد.

در این تصویر که در فضای درون خانه و بدون هیچ نوری ثبت شده، هر دو گوشی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادند و نمی‌توان یکی را بهتر از دیگری دانست. البته باز هم اس ۲۰ فن ادیشن تصویر روشن‌تری را ثبت کرد. منتها چون منبع نوری در این تصویر وجود ندارد، عملکرد آن با مشکل مواجه نشد.

حالت پرتره

هر دو گوشی از حالت پرتره پشتیبانی می‌کنند، منتها وان پلاس ۸ تی امکان بزرگ‌نمایی ۲ برابری را نیز به شما می‌دهد. اما در اس ۲۰ فن ادیشن تنها یک حالت در اختیار شماست که سامسونگ آن را Live Focus می‌نامد. در این تصویر، اس ۲۰ فن ادیشن فوق‌العاده ظاهر شد. رنگ‌ها واقعی به نظر می‌رسند و جزئیات نیز به بهترین شکل ممکن به نمایش درآمده‌اند. عملکرد وان پلاس ۸ تی نیز بسیار خوب بوده منتها رنگ‌ها کمی سرد و بدون طراوت هستند. حتی در محو کردن پس زمینه نیز عملکرد اس ۲۰ با اختلاف بهتر از رقیب بود.

عکاسی در شب

در این تصویر که در نور شب به ثبت رسیده (حالت شب غیرفعال است)، اس ۲۰ فن ادیشن عملکرد بهتری در نمایش جزئیات از خود بجای گذاشت. خصوصا در نمایش جزئیات سوژه‌ها در فواصل دورتر.

در این تصویر، تفاوت خاصی را به نسبت نتیجه‌ی بدست آمده از تصویر اول شاهد نیستیم. یعنی گلکسی اس ۲۰ باز هم توانست با تعادل بهتر در نمایش رنگ‌ها و همچنین محدوده‌ی دینامیکی، تصویر بهتری ثبت کند.

در این تصویر، عملکرد هر دو گوشی بسیار خوب بود. منتها وان پلاس نتوانسته رنگ قرمز را به آن صورت که در واقعیت درخشان و زیبا بود به نمایش دربیاورد. در تمامی تصاویر بالا، در شرایطی که حالت شب غیرفعال بود به ثبت تصاویر پرداختیم. اما در تصویر زیر، حالت شب فعال است.

در این تصویر هر دو گوشی در نمایش جزئیات عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند. تقریبا می‌توان گفت فقط نوع نمایش رنگ‌هاست که این دو تصویر را متفاوت از هم می‌کند. در غیر این صورت سطح نمایش جزئیات در هر دو گوشی بسیار خوب و قابل قبول است.

دوربین فوق عریض

در این تصویر، تفاوت بسیار زیادی بین رنگ‌ها وجود دارد. اما اس ۲۰ فن ادیشن توانسته تعادل بسیار خوبی را بوجود بیاورد و تصویری را ثبت کند که علی‌رغم کیفیت مناسب، به شکل طبیعی نزدیک‌تر است. البته اگر به تصاویر پشت بام در پس زمینه نگاه کنید، متوجه نمایش بهتر جزئیات در تصویر ثبت شده توسط وان پلاس خواهید شد. اما تصویر کاملا از حالت طبیعی خود خارج شده.

عکاسی در شب

یکی از برتری‌های وان پلاس ۸ تی به اس ۲۰ فن ادیشن، پشتیبانی آن از حالت شب در دوربین فوق عریض است. با این حال تصویر بالا نشان می‌دهد کهکشانی سامسونگ آنقدرها هم بدون این قابلیت، شرایط بدی ندارد. (در تصویر ثبت شده توسط وان پلاس ۸ تی، حالت شب فعال است.)



در این تصویر اما نمایش بهتر جزئیات در تصویر ثبت شده توسط دوربین فوق عریض وان پلاس به خوبی دیده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد بهره‌مندی از حالت شب در دوربین فوق عریض این محصول، اصلا برای تبلیغات نبوده و واقعا کاربردی است.

دوربین سلفی

در بخش دوربین سلفی هم تفاوت محسوسی بین تصاویر ثبت شده دیده می‌شود. وان پلاس تمایل دارد تصاویر روشن‌تری را ثبت کند و در نتیجه تصویر ثبت شده توسط دوربین سلفی آن، جزئیات خوب و رنگ‌های دلپذیری دارد. تصویر ثبت شده توسط دوربین سلفی اس ۲۰ فن ادیشن کیفیت خوبی دارد، منتها از لحاظ نمایش جزئیات، پشت سر رقیب قرار می‌گیرد. همچنین وان پلاس در نمایش رنگ پوست صورت و موی سر، عملکرد بسیار خوبی داشت، در حالی که تصویر ثبت شده توسط اس ۲۰ فن ادیشن در نمایش این جزئیات، بسیار ضعیف عمل کرد و اینطور به نظر می‌رسد که تصویر ویرایش شده است.

عکاسی در شب

عکاسی در نور شب با دوربین سلفی هر دو گوشی نتیجه‌ی بسیار خوبی را در پی داشت. سطح نمایش جزئیات و رنگ‌ها بسیار عالی است. اما به طور کلی وان پلاس باز هم توانست در نمایش پوست سوژه، موی سر و حتی نوشته‌ی روی بند کیف، عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد. تصویر ثبت شده توسط اس ۲۰ فن ادیشن اما کمی تار به نظر می‌رسد. به همین خاطر امتیاز این بخش به نماینده‌ی وان پلاس داده می‌شود.

بزرگ‌نمایی ۵ و ۷ برابری

از آن جایی که اس ۲۰ فن ادیشن از دوربین تله‌فوتو بهره می‌برد، بدیهی است در بزرگ‌نمایی، وان پلاس ۸ تی در مقابل آن حرفی برای گفتن نداشته باشد و این موضوع را هم می‌توانید به وضوح در نمونه تصاویر ثبت شده مشاهده کنید.

نتیجه

در نهایت، به نظر می‌رسد هر دو گوشی با توجه به محدوده‌ی قیمتی، عملکرد بسیار مناسبی دارند. اما با توجه به این مقایسه، ظاهرا ارزش خرید وان پلاس ۸ تی بیشتر از رقیب است. به دلایل این برتری در بالا اشاره کردیم اما خلاصه‌ای از مهم‌ترین‌ها را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

برتری‌های وان پلاس ۸ تی به نسبت گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

دو برابر حافظه‌ی داخلی و رم بیشتر در ازای ۵۰ دلار هزینه‌ی بیشتر

پشتیبانی از شارژر فوق سریع ۶۵ واتی با قابلیت شارژ گوشی در مدت ۳۲ دقیقه در مقابل شارژر ۱۵ واتی سامسونگ با قابلیت شارژ همان باتری در مدت ۸۸ دقیقه

نمایشگر روشن‌تر و با کیفیت‌تر

بهره‌مندی از اندروید ۱۱ در مقایسه با اندروید ۱۰ به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض

برتری‌های گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن به نسبت وان پلاس ۸ تی

بهره‌مندی از دوربین تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال

پشتیبانی از شارژر بی‌سیم

قیمت پایه‌ی کمتر

بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP68

به نظر شما، خرید کدام یک از این دو گوشی به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه منطقی‌تر است؟

