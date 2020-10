ظرفیت باتری آیفون ۱۲ پرو مکس مشخص شد

بعد از منتشر شدن اطلاعاتی که نشان دهنده‌ی حافظه‌ی رم ۶ گیگابایتی آیفون ۱۲ پرو مکس بودند. به‌تازگی اطلاعات جدیدی در رابطه با ظرفیت باتری آیفون ۱۲ پرو مکس منتشر شده‌اند.

این اطلاعات جدید که توسط شرکت چینی TENAA منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که اپل در آیفون ۱۲ پرو مکس از باتری با ظرفیت ۳۶۸۷mAh استفاده کرده است. استفاده از باتری با این ظرفیت باعث شده است که ظرفیت باتری این آیفون جدید در حدود ۲۸۲mAh از آیفون ۱۱ پرو مکس که سال پیش شاهد رونمایی از آن بودیم کمتر باشد. آیفون ۱۱ پرو مکس دارای باتری با ظرفیت ۳۹۶۹mAh است.

این اطلاعات جدید همچنین تأیید می‌کنند که اپل در آیفون ۱۲ پرو مکس از ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم استفاده کرده است. قبل از آیفون ۱۲ پرو مکس شاهد منتشر شدن اطلاعاتی در رابطه با ظرفیت باتری دیگر آیفون‌ها بودیم. براساس این اطلاعات آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو با باتری با ظرفیت ۲۸۱۵mAh عرضه خواهند شد و اپل در آیفون ۱۲ مینی از باتری با ظرفیت ۲۲۲۷mAh استفاده کرده است.

با وجود استفاده از باتری با ظرفیت کمتر در آیفون‌های جدید، اپل ادعا کرده است که در زمان استفاده از این آیفون‌های جدید عمر باتری آن‌ها مشابه آیفون‌های سال پیش خواهد بود. با وجود اینکه اطلاعات مختلفی در رابطه با مصرف انرژی بهینه توسط چیپست جدید A14 Bionic منتشر شده‌اند، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهند که آیفون‌های ۱۲ و ۱۲ پرو نمی‌توانند که عمر باتری مشابه با آیفون ۱۱ پرو را ارائه دهند.

منتظر هستیم تا ببینیم که آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ پرو مکس در زمان بررسی در مقایسه با آیفون‌های ۱۱ در زمینه‌ی باتری چگونه عمل خواهند کرد.

تاثیر اینترنت ۵G بر روی عمر باتری آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو مشخص شد

منبع: GSMArena

