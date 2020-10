موسسه‌ی اینتربرند که به عنوان یک شرکت مشاوره‌ مدیریت فعالیت می‌کند، به‌تازگی لیست برندهای با ارزش جهان را اعلام کرد که در آن اپل بالاتر از شرکت‌هایی نظیر آمازون و مایکروسافت، با ارزش‌ترین برند جهان شد.

سال گذشته، اپل به عنوان با ارزش‌ترین برند جهان در صدر قرار داشت. امسال هم تغییری در این وضعیت مشاهده نمی‌شود. اما رده‌های دوم و سوم دستخوش تغییراتی شدند. با توجه به آمار بدست آمده، ارزش برند اپل به رقم خیره‌کننده‌ی ۳۲۳ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که آمازون به عنوان دومین برند ارزشمند دنیا، با ۶۰ درصد رشد به نسبت قبل، ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد.

در رده‌ی سوم با ارزش‌ترین برند جهان، مایکروسافت قرار می‌گیرد. شرکتی که ارزش آن به نسبت قبل با رشد قابل توجه ۵۳ درصد همراه بود و به ۱۶۶ میلیارد دلار رسید. گوگل اما با یک کاهش بی‌سابقه‌ی ۱ درصدی، با ارزش کمی بیشتر از ۱۶۵ میلیارد دلار در رده‌ی چهارم قرار گرفت. شرکتی که پیش‌تر، دومین برند ارزشمند جهان بعد از اپل بود.

دیگر شرکت‌های نام‌دار جهان در این رده‌بندی، نظیر سامسونگ، اینتل، فیسبوک و اینستاگرام نیز به ترتیب در رده‌های پنجم، دوازدهم، سیزدهم و نوزدهم قرار گرفتند. البته به خاطر داشته باشید این اعداد و ارقام، ارزش خود شرکت را نشان نمی‌دهند. بلکه نشان‌دهنده‌ی ارزش برند هستند. چون ارزش شرکت اپل اکنون بیش از ۲ تریلیون دلار است و اصلا نمی‌توان آن را با رقم ناچیز ۳۲۳ میلیارد دلار مقایسه کرد.

رده‌بندی ۲۰ برند برتر سال ۲۰۲۰ از نگاه اینتربرند نیز به شرح زیر است:

اپل با ارزش ۳۲۳ میلیارد دلار (رشد ۳۸ درصدی) آمازون با ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار (رشد ۶۰ درصدی) مایکروسافت با ارزش ۱۶۶ میلیارد دلار (رشد ۵۳ درصدی) گوگل با ارزش ۱۶۵ میلیارد دلار (افت ۱ درصدی) سامسونگ با ارزش ۶۲ میلیارد دلار (رشد ۲ درصدی) کوکا‌کولا با ارزش ۵۷ میلیارد دلار (افت ۱۰ درصدی) تویوتا با ارزش ۵۱ میلیارد دلار (افت ۸ درصدی) مرسدس بنز با ارزش ۴۹ میلیارد دلار (افت ۳ درصدی) مک‌دونالدز با ارزش ۴۲ میلیارد دلار (افت ۶ درصدی) دیزنی با ارزش ۴۰ میلیارد دلار (افت ۸ درصدی) بی‌ام‌دبلیو با ارزش ۳۹ میلیارد دلار (افت ۴ درصدی) اینتل با ارزش ۳۶ میلیارد دلار (افت ۸ درصدی) فیسبوک با ارزش ۳۵ میلیارد دلار (افت ۱۲ درصدی) آی‌بی‌ام با ارزش ۳۴ میلیارد دلار (افت ۱۴ درصدی) نایکی با ارزش ۳۴ میلیارد دلار (رشد ۶ درصدی) سیسکو با ارزش ۳۴ میلیارد دلار (رشد ۴ درصدی) لویی ویتون با ارزش ۳۱ میلیارد دلار (افت ۲ درصدی) SAP با ارزش ۲۸ میلیارد دلار (رشد ۱۲ درصدی) اینستاگرام با ارزش ۲۶ میلیارد دلار (جدید) هوندا با ارزش ۲۱ میلیارد دلار (افت ۱۱ درصدی)

