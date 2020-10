هواوی قصد دارد امروز در مراسمی به شکل آنلاین خانواده گوشی‌های سری میت ۴۰ را معرفی کند. امروز ۱ آبان راس ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران با پخش زنده مراسم رونمایی هواوی میت ۴۰ در دیجی‌کالا مگ همراه شوید.

سری میت هواوی از پرچمداران قدرتمند و پیشرفته‌ی بازار به حساب می‌آیند و خانواده میت ۴۰ نیز چیزی غیر از این نخواهد بود، هرچند این نسل هم مثل خانواده پی ۴۰ از سری HMS هستند و از سرویس‌های گوگل پشتیبانی نمی‌کنند.

احتمالا تمرکز اصلی هواوی در این مراسم روی میت ۴۰ پرو باشد که بهترین پرچمدار به حساب می‌آید، اما برخی شایعات نیز از معرفی میت ۴۰ پرو پلاس با دوربین پیشرفته‌تر حکایت دارند.

آنچه که مشخص است، همه‌ی این گوشی‌ها با چیپست جدید هواوی یعنی کایرین ۹۰۰۰ عرضه می‌شوند، اما در مورد بقیه ویژگی‌های سخت‌افزاری می‌توانید بر اساس بودجه‌ی خود انتخاب کنید. برای مثال نسخه پایه میت ۴۰ پرو با ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود اما امکان انتخاب نسخه‌های قوی‌تر با ۱۲ گیگابایت حافظه رم و تا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی نیز وجود دارد.

امروز پنجشنبه ۱ آبان راس ساعت ۱۵:۳۰ همینجا با پخش زنده مراسم رونمایی هواوی میت ۴۰ در دیجی‌کالا مگ همراه شوید تا ببینیم پیشرفته‌ترین پرچمداران هواوی برای سال ۲۰۲۰ چه ویژگی‌هایی دارند.

