اپل هفته‌ی گذشته از خانواده‌ی آیفون ۱۲ رونمایی کرد که اولین آیفون های ۵G محسوب می‌شوند و برای این قابلیت، از مودم X55 کوالکام بهره می‌برند. البته با توجه امضای توافق‌نامه‌ی چند ساله بین کوالکام و اپل، پیش از معرفی این گوشی‌ها می‌دانستیم که مبتنی بر مودم ۵G کوالکام هستند. اما حالا به لطف افشای بخشی از سند مربوط به توافق قانونی بین اپل و کوالکام، می‌توانیم به برنامه‌های کوالکام برای مودم‌های ۵G نسل‌های بعدی آیفون تا سال ۲۰۲۴ بپردازیم.

طبق این سند، اپل اعلام کرده برای گجت‌های معرفی شده بین ژوئن ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۱ از مودم X55 استفاده می‌کند. همچنین برای گجت‌های معرفی شده بین ژوئن ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۲ مودم X60 و گجت‌های معرفی شده بین ژوئن ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۴ مودم X70 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مودم X55 کوالکام از سال ۲۰۱۹ به طور گسترده به بسیاری از گوشی‌های اندرویدی راه پیدا کرده است. در این بین، مودم X60 مدتی قبل رسما معرفی شد و قرار است همراه با اسنپ‌دراگون ۸۷۵ به پرچم‌داران اندرویدی ۲۰۲۱ راه پیدا کند. اگرچه در مورد قابلیت‌های X65 و X70 اطلاعاتی فاش نشده، ولی می‌توانیم انتظار مصرف انرژی کمتر و پشتیبانی از سرعت بیشتر اینترنت ۵G را داشته باشیم.

با توجه به این جدول زمانی، می‌توانیم بگوییم که تا سال ۲۰۲۴ مودم ۵G ساخت اپل آماده‌ی استفاده نخواهد بود. سال گذشته اپل بخش مودم‌های موبایل اینتل را تصاحب کرد تا بتواند در زمینه‌ی ساخت مودم‌های اختصاصی وارد عمل شود. اما به نظر می‌رسد حداقل تا ۴ سال آینده نباید انتظار آماده شدن مودم ساخت اپل را داشته باشیم.

البته همانطور که گفتیم، این سند مربوط به سال گذشته است و شاید اپل از آن زمان در زمینه‌ی توسعه‌ی مودم به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده است. در هر صورت برای اظهارنظر دقیق‌تر، باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتری بمانیم.

منبع: Android Authority

The post نقشه‌ی راه مودم‌های ۵G کوالکام برای نسل‌های بعدی آیفون فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala