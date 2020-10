هواوی دقایقی پیش و در جریان رویدادی آنلاین از گوشی هواوی میت ۴۰ رونمایی کرد. محصولی که نسخه‌ی استاندارد پرچم‌داران سری میت ۴۰ به حساب می‌آید اما قابلیت‌های بسیار خوبی را در خود جای داده.

داستان امسال هواوی با آنچه سال گذشته اتفاق افتاده بود بسیار متفاوت است. در جریان رونمایی از سری میت ۳۰، هواوی انتظار داشت تحریم‌های نرم‌افزاری گوگل به‌زودی برداشته شود، اما امسال نه تنها تحریمی برداشته نشد، بلکه شاهد تحریم این شرکت از دریافت تراشه‌ نیز بودیم. همانطور که می‌دانید این گوشی از سیستم عامل اندروید بهره می‌برد، اما هیچ یک از سرویس‌های گوگل نظیر جیمیل، کروم و مواردی از این دست در آن در دسترس نیست.

با این حال غول چینی از محصولات سری میت ۴۰ رونمایی کرد که مدل استاندارد، هواوی میت ۴۰ نام دارد. محصولی که از ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بهره می‌برد. قلب تپنده‌ی این محصول را مانند مدل‌های پرو و پرو پلاس، کرین ۹۰۰۰ تشکیل داده که مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است و گفته می‌شود توان گرافیکی بسیار بالایی هم دارد.

هواوی میت ۴۰ از نمایشگری ۶.۵ اینچی با رفرش ریت ۹۰ هرتز و وضوح ۲۳۷۶ × ۱۰۸۰ بهره می‌برد که هواوی آن را فلکس اولد می‌نامد. گوشه‌های این نمایشگر نیز ۶۸ درجه انحنا دارند و نمای زیبایی به بخش جلویی گوشی بخشیده‌اند. برخلاف مدل پرو، برای این گوشی کلید‌های فیزیکی کنترل صدا و پاور در نظر گرفته شده تا فرایند کنترل صدا و خاموش / روشن کردن گوشی آسان‌تر باشد.

این مطلب در حال بروزرسانی است …

The post هواوی میت ۴۰ با پردازنده‌ی کرین ۹۰۰۰ رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala