هواوی میت ۴۰ پرو و میت ۴۰ پرو پلاس رسما معرفی شدند

دقایقی قبل هواوی بعد از مدت‌ها انتظار از خانواده‌ی میت ۴۰ رونمایی کرد که نسل جدید پرچم‌داران این شرکت محسوب می‌شوند. در این مطلب قصد داریم به مشخصات هواوی میت ۴۰ پرو و میت ۴۰ پرو پلاس بپردازیم که از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند.

هواوی میت ۴۰ پرو مجهز به نمایشگر ۶.۷۶ اینچی با رزولوشون ۱۳۴۴ در ۲۷۷۲ و ررفرش ریت ۹۰ هرتز است. قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه‌ی ۵ نانومتری کایرین ۹۰۰۰ است که از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد. به گفته‌ی هواوی، پردازنده‌ی این تراشه ۲۵ درصد سریع‌تر از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس محسوب می‌شود. کاربران برای خرید این گوشی می‌توانند از بین ۸ و ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم دست به انتخاب بزنند.

هواوی میت ۴۰ پرو پلاس شباهت زیادی به این گوشی دارد ولی از بین تفاوت‌های آن با مدل پرو می‌توانیم به بهره‌گیری از دوربین پنج‌گانه به جای دوربین چهارگانه اشاره کنیم. هواوی مدعی شده که دوربین اصلی این دو گوشی کیفیت بسیار بهتری نسبت به رقبا دارند و حتی در حالت معمولی، عکس‌های بهتر از حالت شب دوربین دیگر گوشی‌های رقیب ثبت می‌کنند. دوربین اولترا واید این دو گوشی به‌لطف بهره‌گیری از لنز Free-Form می‌تواند اعوجاج اطراف فریم را تا حد زیادی کاهش دهد.

کاربران برای خرید مدل پرو می‌توانند از بین ۵ رنگ دست به انتخاب بزنند ولی برای مدل پرو پلاس باید به فقط دو رنگ بسنده کنند. این دو مدل به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۶۶ وات و شارژ بی‌سیم ۵۰ وات می‌توانند بسیار سریع‌تر از گذشته باتری‌ را شارژ کنند.

این مطلب در حال به‌روز‌رسانی است….

منبع متن: digikala