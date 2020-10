هواوی از میت ۴۰ پورشه دیزاین رونمایی کرد

دقایقی قبل هواوی با برگزاری رویداد آنلاینی از خانوداه‌ی پرچم‌داران میت ۴۰ رونمایی کرد. همانند گذشته هواوی در کنار رونمایی از خانواده‌ی میت ۴۰، از گوشی پرمیوم هواوی میت ۴۰ پورشه دیزاین هم رونمایی کرد. هواوی در زمان طراحی این گوشی جدید با برند پورشه دیزاین همکار داشته است.

همانند مدل تازه‌ معرفی شده میت ۴۰ پرو پلاس، هواوی در این تلفن همراه هم از نمایشگری با اندازه‌ی ۶٫۷۶ اینچ با رزولوشن ۲۷۷۲ در ۱۳۴۴ پیکسل استفاده کرده است. نمایشگر استفاده شده در این تلفن همراه می‌توانند که محتوا را با نرخ به‌روزرسانی ۹۰ هرتز نمایش دهد.

هواوی در زمان توسعه‌ی میت ۴۰ پورشه دیزاین قصد داشته است تا آن را به تلفن همراهی کامل و قدرتمندی تبدیل کند. با توجه به این موضوع، در این تلفن همراه از چیپست ۵ نانومتری و ۸ هسته‌ای کایرین ۹۰۰۰ در کنار ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم استفاده شده است. این پردازنده‌ی جدید از فناوری ارتباطی ۵G هم پشتیبانی می‌کند.

در قسمت پشتی این تلفن همراه و در کنار نام پورشه دیزاین ماژول دوربین این تلفن همراه که داری طراحی خاص و شکلی هشت ضلعی مانند است، خودنمایی می‌کند. دوربین‌های تشکیل دهنده‌ی این ماژول عبارتند از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی دارای f/1.9 و لرزشگیر تصویر اپتیکال، دوربین فوق‌عریض ۲۰ مگاپیکسلی دارای f/2.4، دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی دارای f/2.4 همراه با لرزشگیر تصویر اپتیکال و در نهایت دوربین پریسکوپی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۱۰ برابری و رزولوشن ۸ مگاپیکسل و داری f/4.4 اشاره کرد.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است…

منبع متن: digikala