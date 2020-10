هواوی دقایقی پیش از گوشی‌های سری میت ۴۰ رونمایی کرد که شامل گوشی‌های میت ۴۰، میت ۴۰ پرو و پرو پلاس و در نهایت هم میت ۴۰ پورشه دیزاین می‌شوند. انتظار داشتیم این گوشی‌ها با دوربین بسیار قدرتمندی راهی بازار شوند و همینطور هم شد. چرا که بعد از بررسی‌های وب‌سایت DXOMARK، دوربین هواوی میت ۴۰ پرو توانست بیشترین امتیاز را کسب کرده و در صدر قرار گیرد. (بررسی‌های سایت یاد شده قبل از رونمایی گوشی‌ها انجام شده بود).

مشخصات دوربین هواوی میت ۴۰ پرو شباهت زیادی با P40 پرو سال گذشته دارد. همچنان همان دوربین ۵۰ مگاپیکسلی اصلی با اندازه‌ی سنسور ۱/۱.۲۸ اینچ و گشودگی دیافراگم f/1.9 را که در سری قبل شاهد بودیم، در میت ۴۰ پرو نیز می‌بینیم با این تفاوت که این دوربین از لرزشگیر اپتیکال پشتیبانی نمی‌کند.

همچنین اندازه‌ی دوربین فوق عریض از ۴۰ مگاپیکسل به ۲۰ مگاپیکسل کاهش داشته منتها همچنان شاهد گشودگی دیافراگم f/1.8 و اندازه‌ی لنز ۱۸ میلی‌متری و البته اندازه‌ی پیکسل بزرگ‌تر هستیم. مشخصات دوربین تله‌فوتو نیز تغییری نکرده و مثل قبل، بزرگ‌نمایی دوربین آن به ۵ برابر می‌رسد.

شاید جالب باشد اما در عین حال که تغییرات زیادی را به نسبت قبل شاهد نیستیم، هواوی توانسته کیفیت تصاویر ثبت شده توسط دوربین گوشی‌های خود را با تکنیک‌های گوناگون نرم‌افزاری بهبود ببخشد تا جایی که اکنون در صدر بهترین دوربین گوشی از نگاه DXOMARK قرار گرفت.

بیشتر امتیاز دوربین هواوی میت ۴۰ پرو نیز در بخش نوردهی، نمایش رنگ و البته محدوده‌ی دینامیکی بدست آمد. جایی که این محصول در مقایسه با رقبایی نظیر گلکسی اس ۲۰ اولترا، آیفون ۱۱ پرو مکس و شیائومی می ۱۰ اولترا توانست عملکرد بسیار بهتری از خود به نمایش بگذارد. جالب است بدانید وب‌سایت DXOMARK برای توصیف دوربین هواوی میت ۴۰ پرو از عبارت «هیولای محدوده‌ی دینامیکی» استفاده کرده.

امتیاز این گوشی در بخش عکاسی به ۱۴۰، در بخش بزرگ‌نمایی به ۸۸ و در فیلم‌برداری نیز به ۱۱۶ رسید که همه‌ی این‌ها در مجموع این گوشی را با امتیاز خوب ۱۳۶ در صدر جدول قرار داد. البته هنوز بررسی دوربین رقبای اصلی این گوشی منتشر نشده است. سامسونگ احتمالا به‌زودی از سری اس ۲۱ رونمایی می‌کند و دوربین‌های سری آیفون ۱۲ نیز فعلا مورد بررسی قرار نگرفته. بنابراین انتظار می‌رود میت ۴۰ پرو در روزهای آینده با چالش جدی در این بخش روبرو شود.

منبع: DXOMARK

The post دوربین هواوی میت ۴۰ پرو در صدر جدول وب‌سایت DXOMARK قرار گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala