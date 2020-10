چرا پشتیبانی آیفون ۱۲ از فیلمبرداری دالبی ویژن اهمیت زیادی دارد؟

اپل مدتی قبل از خانواده‌ی آیفون ۱۲ رونمایی کرد که از بین ویژگی‌های جدید آن‌ها می‌توانیم به پشتیبانی از اینترنت ۵G و شارژر بی‌سیم مگ‌سیف اشاره کنیم. اما یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های جدید این گوشی‌ها که توجهات زیادی را جلب نکرده، امکان فیلمبرداری و ویرایش HDR 10-bit در فرمت دالبی ویژن است. اما دقیقا دالبی ویژن چیست و چرا این مشخصه اهمیت زیادی دارد؟

چرا دالبی ویژن اهمیت زیادی دارد؟

دالبی ویژن یکی از فرمت‌های انحصاری HDR محسوب می‌شود. HDR مخفف عبارت «محدوده دینامیکی بالا» است و ویدیوی HDR در مقایسه با ویدیو SDR (محدوده دینامیکی استاندارد) از اطلاعات بیشتری بهره می‌برد. دوربینی که قادر به ضبط فیلم HDR است، می‌تواند اطلاعات بیشتری را ثبت کند که این یعنی شاهد ویدیوهای با دقت نور بالاتر، کنتراست بیشتر، رنگ‌های متنوع‌تر و ارائه‌ی جزییات بیشتر در بخش‌های روشن و تاریک خواهیم بود.

برای مشاهده‌ی مزایای ویدیو HDR، باید ویدیوی موردنظر را بر روی نمایشگر HDR مشاهده کنید. دالبی ویژن یکی از فرمت‌های HDR محسوب می‌شود که البته به دلیل انحصاری بودن، همه‌ی مانیتورها و تلویزیون‌های HDR با آن سازگار نیستند اما این فرمت روزبه‌روز مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرد.

چیزی که دالبی ویژن را خاص می‌کند، پویا بودن آن است. این فرمت برخلاف HDR10 با تنظیم صحنه به صحنه یا فریم به فریم، جزییات بیشتری همراه با دقت رنگ بالاتری را ارائه می‌دهد. دالبی ویژن حتی برای نمایش دقیق‌تر ویدیوها، ویژگی‌های نمایشگرهای مختلف را مدنظر قرار می‌دهد.

البته برخی از گوشی‌های هوشمند از مدت‌ها قبل با قابلیت فیلمبرداری HDR عرضه شده‌اند که از بین آن‌ها می‌توانیم به گوشی‌هایی از سونی، ال‌جی و سامسونگ اشاره کنیم که سامسونگ بر روی فرمت تحت حمایت خود یعنی HDR10+ تمرکز دارد. اما اپل اولین شرکتی است که یک گوشی با قابلیت پشتیبانی از فیلمبرداری دالبی ویژن را معرفی می‌کند و از آنجایی که اطلاعات مربوط به فرمت معمولا بعد از فیلمبرداری به ویدیو اضافه می‌شود، این اقدام اپل اهمیت بسیار زیادی دارد.

چیزی که موجب افزایش اهمیت اقدام اپل می‌شود، قدرت پردازشی موردنیاز برای انجام این کار است. آیفون موردنظر باید هم فیلمبرداری کند و هم اطلاعات مربوط به فرمت دالبی ویژن را ثبت کند و به طور همزمان این دو بخش از اطلاعات را ذخیره کند. این یعنی تراشه‌ی موردنظر در کنار انواع و اقسام پردازش‌های گوناگون، حین فیلمبرداری دالبی ویژن متحمل فشار قابل توجهی خواهد شد.

مقایسه‌ی تمام مدل‌های آیفون ۱۲؛ از مینی تا پرو مکس

رویکرد اپل در قبال فیلمبرداری دالبی ویژن

آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی قادر به فیلمبرداری دالبی ویژن با رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه هستند. اما با خرید آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس می‌توانید از فیلمبرداری دالبی ویژن ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه بهره ببرید. این موضوع به بیشتر بودن حافظه رم این دو گوشی برمی‌گردد زیرا هر ۴ مدل مبتنی بر تراشه‌ی A14 هستند.

تراشه‌ی A14 در این زمینه نقش مهمی را ایفا می‌کند و به همین خاطر نباید انتظار راهیابی قابلیت فیلمبرداری دالبی ویژن یا هرگونه فرمت HDR 10-bit به مدل‌های قدیمی‌تر از طریق انتشار به‌روزرسانی نرم‌افزاری را داشته باشید. همچنین نمایشگر آیفون ۱۲ از نوع اولد ۱۰ بیت است که از حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت پشتیبانی می‌کند و به همین خاطر در مقایسه با بسیاری از نمایشگرهای اولد مانیتورها و تلویزیون‌ها روشنایی بیشتری ارائه می‌دهد. اگر خواهان فیلمبرداری دالبی ویژن هستید، پس باید محتوای موردنظر را بر روی نمایشگرهای سازگار با این فرمت تماشا کنید.

خارج از فضای گوشی‌های هوشمند، فیلمبرداری ۱۰ بیت نیازمند دوربین‌های گران‌قیمت بدون آینه مانند سونی A7S3 (با قیمت ۳۵۰۰ دلار) و پاناسونیک GH5S (با قیمت ۲۵۰۰ دلار) است. در نتیجه، پس از ضبط فیلم‌های موردنظر به لطف ثبت اطلاعات بیشتر دست بازتری برای ویرایش آن‌ها خواهید داشت.

این یعنی باید آموزش تنظیم رنگ و نور فیلم‌های HDR را یاد بگیرید و چنین فیلم‌هایی معمولا حجم زیادی دارند و ویرایش آن‌ها هم نیازمند سیستم‌های حرفه‌ای است. در ضمن نباید وجود مانیتور مناسب استاندارد HDR را فراموش کنید زیرا مانیتور مذکور باید بتواند به حداکثر روشنایی مورد نیاز برای ویرایش این دسته از فیلم‌ها دست پیدا کند.

آیفون ۱۲ بیشتر این دردسرها را حذف کرده تا هر کسی به راحتی بتواند با فرمت دالبی ویژن فیلمبرداری کند. آیفون ۱۲ در کنار فیلمبرداری، می‌تواند ویرایش ویدیوهای HDR را با استفاده از اپلیکیشن Photos انجام دهد.

البته آیفون همچنان محدودیت‌هایی مانند سنسور دوربین کوچک، لنز ثابت و عمر باتری محدود دارد و تراشه‌ی آن هم باید به طور همزمان چندین کار مختلف را انجام دهد. به همین خاطر نباید انتظار ضبط فیلم در حد فیلم‌های هالیوودی را داشته باشیم اما در هر صورت در مقایسه با ویدیوهای SDR، کیفیت، دقت رنگ و روشنایی آن‌ها تا حد قابل توجهی بهبود پیدا می‌کند.

آیا فیلمبرداری دالبی ویژن معایبی هم دارد؟

دالبی ویژن خوشبختانه توسط بسیاری از تولیدکنندگان تلویزیون‌ها پشتیبانی می‌شود و مهم‌ترین رقیب آن HDR10+ است. تنها برند مهمی که از این فرمت پشتیبانی نمی‌کند سامسونگ است که البته این شرکت یکی از حامیان فرمت HDR10+ محسوب می‌شود.

روی هم رفته برای بسیاری از کاربران، آیفون ۱۲ تنها گجت سازگار با دالبی ویژن خواهد بود. معمولا ویدیوهای HDR در نمایشگرهای SDR به‌صورت رنگ و رو رفته و غیر عادی به نمایش درمی‌آیند. اما اگر اپل بتواند ویدیوهای دالبی ویژن را تا حدی برای نمایش در نمایشگرهای SDR آماده کند، جذابیت این نوع ویدیوها افزایش پیدا می‌کند و بخش وسیع‌تری از کاربران انگیزه‌ی بیشتری برای بهره‌گیری از این نوع فیلمبرداری پیدا خواهند کرد.

همچنین باید به موضوع حجم زیاد این ویدیوها هم اشاره کنیم. ضبط فیلم‌های ۱۰ بیت به این معنا است که اطلاعات بسیار بیشتری ثبت می‌شود. حتی اگر ویدیوها را با کدک H.265 ذخیره کنید، ویدیوهای دالبی ویژن فضای بیشتری نسبت به ویدیوهای SDR اشغال می‌کنند. در ضمن ضبط ویدیوهای دالبی ویژن به معنای کاهش سریع‌تر انرژی باتری است و این موضوع برای ویرایش این نوع فایل‌ها هم صدق می‌کند.

حتی مشاهده‌ی این نوع ویدیوها با نمایشگر آیفون ۱۲ منجر به مصرف بیشتر انرژی می‌شود زیرا نمایشگر برای اینکه بتواند جزییات بخش‌های روشن ویدیوها را بهتر نشان دهد، باید بیشتر تلاش کند.

آیا دالبی ویژن همه‌گیر می‌شود؟

برای شرکت اپل تجربه‌ی کاربری اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین خاطر زمانی یک ویژگی جدید را ارائه می‌دهد که از کاربردی بودن آن اطمینان داشته باشد. از آنجایی که فیلمبرداری دالبی ویژن به‌صورت پیش‌فرض در این گوشی‌ها فعال شده، پس بسیاری از کاربران آگاهانه یا ناآگاهانه ویدیوهای دالبی ویژن ضبط خواهند کرد و همین موضوع منجر به همه‌گیری آن می‌شود.

اگرچه برخی از گوشی‌های سامسونگ از سال ۲۰۱۹ از HDR10+ پشتیبانی می‌کنند که رقیب دالبی ویژن محسوب می‌شود، اما از آنجایی که معمولا بسیاری از شرکت‌ها به‌سرعت از اقدامات اپل الگوبرداری می‌کنند، احتمالا در آینده‌ی نزدیک شمار گوشی‌های دارای قابلیت فیلمبرداری HDR (فارغ از فرمت مورد استفاده) به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی‌های دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس

منبع: How To Geek

The post چرا پشتیبانی آیفون ۱۲ از فیلمبرداری دالبی ویژن اهمیت زیادی دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala