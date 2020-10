طبق گزارش‌های منتشر شده، فقط ۴ روز دیگر در تاریخ ۲۶ اکتبر (۵ آبان) دو گوشی وان‌پلاس نورد N10 و N100 معرفی خواهند شد. حالا یکی از افشاگران مشخصات کلیدی هر دو گوشی را فاش کرده است.

همانطور که انتظار داشتیم، وان‌پلاس نورد N10 از تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۶۹۰ بهره می‌برد که این تراشه از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به نمایشگر ۶.۴۹ اینچی FHD+ با رفرش ریت ۹۰ هرتز اشاره کنیم.

در ماژول دوربین وان‌پلاس نورد N10 دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده‌اند. همچنین انرژی آن از طریق باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. در ضمن نباید وجود ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را از قلم بیندازیم

در کنار این گوشی، وان‌پلاس نورد N100 هم معرفی می‌شود که مبتنی بر تراشه پایین‌رده اسنپ‌دراگون ۴۶۰ است. وان‌پلاس برای این گوشی نمایشگر ۶.۵۲ اینچی با رزولوشن HD+ در نظر گرفته و کاربران آن می‌توانند از ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره ببرند.

این گوشی پایین‌رده از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. همچنین یک دوربین ۸ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند. در نهایت نباید باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن را از قلم بیندازیم.

در این میان، قیمت این دو گوشی هنوز فاش نشده است و باید ببینیم وان‌پلاس چه قیمت‌هایی در نظر گرفته است. در هر صورت همانطور که گفتیم به احتمال زیاد فقط ۵ روز دیگر این دو گوشی معرفی می‌شوند و احتمالا تا آن زمان قیمت آن‌ها هم افشا خواهد شد.

منبع: Android Authority

The post مشخصات گوشی‌های وان‌پلاس نورد N10 و N100 فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala