بعد از اینکه تعدادی از کاربران گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن خبر از مشکل نمایشگر این گوشی دادند، سامسونگ با انتشار ۲ آپدیت موفق به برطرف کردن این مشکلات شده است.

کمی پس از عرضه‌ی این گوشی، تعدادی از کاربران اعلام کردند که حین استفاده از نمایشگر آن با مشکلاتی مواجه شده‌اند. این مشکلات مربوط به تاچ گوشی بوده است و از بین آن‌ها می‌توانیم به لمس تصادفی، ناتوانی در تمایز ضربه و سوایپ و همچنین در برخی موارد شدید عدم امکان استفاده از تاچ نمایشگر اشاره کنیم.

در سایت‌های ردیت و انجمن‌های سامسونگ کاربران زیادی به این مشکلات اشاره کرده‌اند و به گزارش SamMobile، هفته‌ی گذشته یک آپدیت برای این گوشی منتشر شده که مشخصا برای برطرف کردن همین مشکلات ارائه شده است. همچنین آپدیت دوم با شماره فریم‌ور G78xxXXU1ATJ5 در اروپا راهی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن شده است. اگرچه در توضیحات آپدیت دوم مشخصا به حل این مشکلات اشاره‌ای نشده، ولی سایت SamMobile نوشته که گوشی در دست آن‌ها بعد از دریافت این دو آپدیت در این زمینه دیگر به مشکلی برنخورده است.

با وجود این مشکل، به نظر می‌رسد گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته است. ظاهرا کاربرانی که به گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ علاقه دارند ولی نمی‌خواهند برای خرید آن‌ها پول زیادی خرج کنند، جذب این گوشی شده‌اند. در هر صورت اگرچه این مشکلات نگرانی‌هایی در مورد کیفیت نمایشگر این گوشی به همراه داشته، ولی خوشبختانه چندان جدی نبوده و سامسونگ با ارائه‌ی آپدیت‌های نرم‌افزاری موفق به حل آن‌ها شده است.

مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با گلکسی اس ۲۰

