هواوی روز گذشته از گوشی‌های سری میت ۴۰ رونمایی کرد. محصولاتی که در ۴ مدل میت ۴۰، میت ۴۰ پرو پرو پلاس و میت ۴۰ پورشه دیزاین معرفی شدند و از قابلیت‌های بسیار خوبی هم بهره می‌برند. به جز نسخه‌ی استاندارد، پردازنده‌ی سه گوشی دیگر، کرین ۹۰۰۰ است که قدرت پردازشی و گرافیکی بسیار بالایی هم دارد و غول چینی نیز ادعاهای عجیبی در رابطه با قدرت آن مطرح کرد. در همین راستا تصمیم گرفتیم از لحاظ قدرت سخت‌افزاری، به مقایسه‌ی هواوی میت ۴۰ پرو با پرچم‌داران قدرتمند بازار نظیر گلکسی نوت ۲۰ اولترا و آیفون ۱۲ پرو بپردازیم تا ببینیم نماینده‌ی هواوی در مقابل بهترین‌های بازار، چه حرفی برای گفتن دارد.

میت ۴۰ پرو از پردازنده‌ی کرین ۹۰۰۰ بهره می‌برد. پردازنده‌ای که مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است. دیگر پردازنده‌ی ۵ نانومتری موجود در بازار، A14 اپل است که در سری آیفون ۱۲ بکار رفته. شرکت‌هایی نظیر سامسونگ و کوالکام هم به‌زودی و با پردازنده‌های اگزینوس ۱۰۸۰، اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ احتمالا به استقبال این فناوری خواهند رفت.

در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده بعد از کرین ۹۰۰۰ در پرچم‌داران اندرویدی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس است که در گلکسی نوت ۲۰ اولترا بکار رفته. البته این گوشی در نسخه‌ی بین‌المللی، به اگزینوس ۹۹۰ مجهز شده که به مقایسه‌ی عملکرد آن هم می‌پردازیم.

قبل از اینکه بدانیم کدام گوشی از لحاظ قدرت پردازشی و گرافیکی از رقبا عملکرد بهتری دارد، بهتر است نگاهی داشته باشیم به ترکیب سخت‌افزاری آن‌ها تا ابتدا با قابلیت‌های هر یک روی کاغذ آشنا شویم.

نام محصول میت ۴۰ پرو آیفون ۱۲ پرو گلکسی نوت ۲۰ اولترا پردازنده کرین ۹۰۰۰ / ۵ نانومتری A14 بایونیک / ۵ نانومتری اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس – اگزینوس ۹۹۰ / ۷ نانومتری گرافیک ۲۴ هسته‌ای Mali-G78 ۴ هسته‌ای ۱۱ هسته‌ای Mali-G77 حافظه‌ی رم / حافظه‌ی داخلی ۸/۲۵۶ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 ۶/۱۲۸ – ۶/۲۵۶ – ۶/۵۱۲ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع NVMe ۱۲۸/۱۲ – ۲۵۶/۱۲ – ۵۱۲/۱۲ – ۲۵۶/۸ – ۵۱۲/۸ گیگابایت از نوع UFS 3.0 باتری / شارژر ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعت / ۶۶ واتی ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعت / پشتیبانی از شارژر ۲۰ واتی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت / شارژر ۲۵ واتی قیمت ۹۹۵ دلار ۱۱۰۰ دلار ۱۳۰۰ دلار

میت ۴۰ پرو در بنچمارک گیک‌بنچ ۵: در بخش تک هسته‌ای ۱۰۱۶ امتیاز – در بخش چند هسته‌ای ۳۶۸۸ امتیاز

آیفون ۱۲ پرو در بنچمارک گیک‌بنچ ۵: در بخش تک هسته‌ای ۱۵۸۵ امتیاز – در بخش چند هسته‌ای ۳۶۶۹ امتیاز

نوت ۲۰ اولترا در گیک‌بنچ ۵ (اسنپدراگون): در بخش تک هسته‌ای ۹۸۵ امتیاز – در بخش چند هسته‌ای ۳۲۹۴ امتیاز

نوت ۲۰ اولترا در گیک‌بنچ ۵ (اگزینوس): در بخش تک هسته‌ای ۹۲۸ امتیاز – در بخش چند هسته‌ای ۲۷۲۱ امتیاز

همانطور که مشاهده می‌کنید، با توجه به مشخصات روی کاغذ، به نظر می‌رسد A14 در بخش تک هسته‌ای و کرین ۹۰۰۰ هم در بخش چند هسته‌ای، بهترین‌ها هستند. اما در هر صورت هنوز هیچ برنامه یا بازی در پلی استور یا اپ استور وجود ندارد که این پردازنده‌ها را با این میزان حافظه‌ی رم و فناوری‌های پرسرعت حافظه‌ی داخلی به زحمت بیاندازد. بنابراین در استفاده‌ی عادی، متوجه چیزی نخواهید شد.

کرین ۹۰۰۰ از مودم ۵G داخلی نیز بهره می‌برد و از این حیث، اولین پردازنده شناخته می‌شود. در این پردازنده از مودم بالونگ ۵۰۰۰ استفاده شده و نهایتا از سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کند که طبق ادعای هواوی، ۲ برابر در دانلود و ۵ برابر در آپلود از مودم X55 کوالکام در اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و A14 سریع‌تر است.

در بخش پردازنده‌ی گرافیکی، هواوی از آخرین گرافیک ARM یعنی Mali-G78 با ۲۴ هسته استفاده کرده که گفته می‌شود ۵۲ درصد از گرافیک بکار رفته در اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس نیز قدرتمندتر است.

از لحاظ پردازشگر هوش مصنوعی نیز این پردازنده به ادعای هواوی می‌تواند ۲.۴ برابر عملکرد بهتری به نسبت قدرتمندترین چیپ کوالکام از خود نشان دهد. در نهایت، در بخش پردازنده نیز فاصله‌ی ۱۰ درصدی بین کرین ۹۰۰۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را شاهد هستیم.

همچنین با توجه به ادعاهای هواوی، کرین ۹۰۰۰ از لحاظ مصرف انرژی، حدودا ۲۵ درصد در بخش پردازنده، ۱۵۰ درصد در بخش پردازشگر عصبی و ۵۰ درصد در بخش گرافیکی، از اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس عملکرد بهینه‌تری دارد.

بدین ترتیب می‌توان گفت هواوی میت ۴۰ پرو از لحاظ قدرت سخت‌افزاری، یک سر و گردن بالاتر از نوت ۲۰ اولترا قرار می‌گیرد که به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز شده. البته این پردازنده‌ای است که در مدل‌های عرضه شده در کشور آمریکا استفاده می‌شود. در حالی که نوت‌های موجود در بازارهای بین‌المللی به اگزینوس ۹۹۰ مجهز شده‌اند که حتی از اسنپدراگون ۸۶۵ نیز عملکرد ضعیف‌تری دارد.

دوربین هواوی میت ۴۰ پرو در صدر جدول وب‌سایت DXOMARK قرار گرفت

البته این برتری اصلا جای تعجبی هم ندارد. اسنپدراگون ۸۶۵، ۸۶۵ پلاس و اگزینوس ۹۹۰ پردازنده‌هایی مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتری سال گذشته هستند و انتظار نداشتیم توانایی رقابت با کرین ۹۰۰۰ را داشته باشند. در واقع رقیب اصلی این پردازنده، اگزینوس ۲۱۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ هستند که به‌زودی شاهد رونمایی از آن‌ها نیز خواهیم بود.

در حال حاضر، اصلی‌ترین رقیب این پردازنده، A14 اپل است که مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است و توانایی پردازشی و گرافیکی فوق‌العاده بالایی دارد. این پردازنده از ۶ هسته پردازشی، ۴ هسته‌ی گرافیکی و ۱۶ هسته پردازشگر عصبی بهره می‌برد و می‌تواند ۱۱ تریلیون عملیات را به ازای هر یک ثانیه انجام دهد.

همچنین در این پردازنده ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور بکار رفته؛ یعنی ۴۰ درصد بیشتر از مقدار بکار رفته در A13 و این باعث شده نه تنها در امور پردازشی بلکه در مصرف انرژی نیز عملکرد خارق‌العاده‌ای را از آن شاهد باشیم. اپل مدعی شده عملکرد این پردازنده به نسبت قبل، ۴۰ درصد در بخش پردازشی و ۳۰ درصد در بخش گرافیکی پیشرفت داشته و همین موضوع با توجه به قدرت بالای A13 می‌تواند A14 را به سریع‌ترین چیپ موجود بدل کند.

اما اگرچه اعداد و ارقام از برتری A14 به نسبت کرین ۹۰۰۰ خبر می‌دهند، هواوی اعتقاد دارد این چیپ ۳۰ درصد از چیپ اپل قدرتمندتر است. البته یک سری برتری‌هایی نیز در آن دیده می‌شود. مثلا هواوی در این پردازنده از ۱۵.۳ میلیارد ترانزیستور استفاده کرده (در مقابل ۱۱.۸ میلیارد در A14) تا بدین ترتیب قدرت پردازشی این محصول در عین اینکه مصرف کمی دارد، فوق‌العاده باشد.

حتی اگر A14 را سریع‌ترین پردازنده‌ی موجود در دنیا بدانیم، عملکرد یک گوشی به قدرت پردازشی خالص بر نمی‌گردد. در واقع همه‌ی قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یک محصول هستند که باعث می‌شوند تجربه‌ی لذت بخشی از کار با آن را داشته باشیم. اینجاست که در بنچمارک‌ها، آیفون ۱۲ پرو با ۶ گیگابایت رم نتوانست حتی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با اسنپدراگون ۸۶۵ و ۶ گیگابایت رم را از پیش رو بردارد.

قدرت گرافیکی آیفون ۱۲ از آیفون ۱۱ پرو هم کمتر است

اینطور به نظر می‌رسد که میت ۴۰ پرو در نهایت به لطف حافظه‌ی رم بیشتر (در مدل پرو پلاس حافظه‌ی رم ۱۲ گیگابایتی است)، نمایشگر ۹۰ هرتزی و البته پردازنده‌ی فوق‌العاده قدرتمند خود، می‌تواند تجربه‌ی روان‌تر و لذت‌بخشی‌تری را به نسبت آیفون ۱۲ پرو ارائه کند. البته گفته می‌شود اپل به خاطر ظرفیت کم باتری، مجبور به کاهش فرکانس پردازنده شده و شاید همین مسئله است که باعث شده A14 امسال نه تنها فاصله‌ی زیادی با رقبا نداشته باشد، بلکه در مواردی هم قافله را به آن‌ها ببازد.

با این حال به نظر می‌رسد برتری میت ۴۰ پرو بر گلکسی نوت ۲۰ قطعی است. این موضوع را هم نباید فراموش کنیم که هواوی ادعا کرده با این ترکیب سخت‌افزاری در سری میت ۴۰، گوشی‌های این شرکت به مدت ۳ سال، تقریبا همان عملکرد سریع و خوب روزهای اولیه‌ی خود را حفظ خواهند کرد. دلیل این عملکرد هم پردازنده‌ی قدرتمند این گوشی‌هاست که در طول ۳ سال، تنها ۲.۵ درصد از سرعت خود را از دست می‌دهد.

هواوی پیش‌تر با میت ۲۰ موفق شده بود عملکرد اولیه‌ی گوشی را به گونه‌ای حفظ کند که بعد از ۱۸ ماه، تنها ۵ درصد از توان پردازشی آن کاسته شود و حالا می‌بینیم با کرین ۹۰۰۰ و سری میت ۴۰ به پیشرفت فوق‌العاده بهتری دست پیدا کرده. البته این موضوع می‌تواند به گذشته هم ارتباط داشته باشد.

در سال ۲۰۱۸، زمانی که سامسونگ و اپل به ترتیب ۵.۷ و ۱۱.۴ میلیون دلار به خاطر کاهش توان گوشی جهت دریافت بروزرسانی‌ها جریمه شدند، هواوی به تمسخر آن‌ها پرداخت و اعلام کرد هیچوقت برای ارائه‌ی بروزرسانی، سرعت گوشی‌ها را کند نمی‌کند. به نظر می‌رسد این سیاست در کنار توان بالای پردازنده‌ی هواوی، دلیل اصلی ادعاهای ریچارد یو، مدیرعامل این شرکت باشند.

در حال حاضر ادعای هواوی از برتری کرین ۹۰۰۰ به نسبت A14 و اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس خبر می‌دهند و با توجه به نتیجه‌ی بنچمارکی که بالاتر به آن اشاره کردیم، به نظر می‌رسد تا حدودی باید به این ادعا باور داشته باشیم. شما عزیزان می‌توانید مشخصات پردازنده‌ی بکار رفته در این سه گوشی را در جدول زیر مشاهده کنید. (برای مقایسه‌ی کرین ۹۰۰۰ و A14 با پردازنده‌های ۵ نانومتری مورد انتظار، اسنپدراگون ۸۷۵ هم در جدول زیر قرار گرفته).

اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس A14 Bionic کرین ۹۰۰۰ اگزینوس ۹۹۰ اسنپدراگون ۸۷۵ یک هسته‌ با فرکانس ۳.۱ گیگاهرتز از نوع Cortex-A77 – سه هسته‌ با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز از نوع Cortex-A77 – چهار هسته با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز از نوع Cortex-A55 دو هسته‌ی قدرتمند با فرکانس ۳.۱ گیگاهرتز از نوع لایتنینگ – چهار هسته‌ی کم مصرف با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز از نوع تاندر یک هسته‌ با فرکانس ۳.۱۳ گیگاهرتز از نوع Cortex-A77 – سه هسته‌ با فرکانس ۲.۵۴ گیگاهرتز از نوع Cortex-A77 – چهار هسته با فرکانس ۲.۵ گیگاهرتز از نوع Cortex-A55 دو هسته با فرکانس ۲.۷۳ گیگاهرتز از نوع اگزینوس M5 – دو هسته با فرکانس ۲.۵ گیگاهرتز از نوع Cortex-A76 – چهار هسته با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز از نوع Cortex-A55 یک هسته‌ی قدرتمند Cortex-X1 – سه هسته‌ی Cortex-A78 – چهار هسته‌ی Cortex-A55 آدرنو ۶۵۰ Apple GPU (با ۴ هسته) Mali-G78 (با ۲۴ هسته) Mali-G77 MP11 (با ۱۱ هسته) آدرنو ۶۶۰ (احتمالا) X55 کوالکام X55 کوالکام Balong 5000 مودم اگزینوس ۵۱۲۳ کوالکام X60 ۷ نانومتری ۵ نانومتری ۵ نانومتری ۷ نانومتری ۵ نانومتری

همانطور که در جدول بالا مشاهده کردید، به طور حتم، اسنپدراگون ۸۷۵ و اگزینوس ۲۱۰۰ که از یک ترکیب هسته بهره می‌برند، می‌توانند در سال ۲۰۲۱، قدرتمندترین پردازنده‌های بازار لقب بگیرند. چون نه تنها هسته‌ی بزرگ بکار رفته در آن‌ها حتی از A78 نیز قدرتمندتر است، بلکه کوالکام به جای استفاده از هسته‌های A77 در ردیف دوم، به سراغ A78 رفته‌ که ۳۰ درصد قدرتمندتر از نسل قبل است. این یعنی عملا کرین ۹۰۰۰ و حتی A14، هیچ حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

اما بین پرچم‌دارهای کنونی، به نظر می‌رسد میت ۴۰ پرو قدرتمندترین باشد. البته این نتیجه‌گیری بر اساس ادعاهای هواوی است و بهتر است تا زمانی که محصولات جدید این شرکت و آیفون ۱۲ در عمل مورد بررسی قرار نگرفته‌اند، همه‌ی برتری‌ها را روی کاغذ بدانیم.

