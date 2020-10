روز گذشته جدیدترین گزارش مالی شرکت هواوی منتشر شد که نشان می‌دهد رشد درآمد این شرکت به طور قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین در این گزارش به مواجه‌ی این شرکت به چالش‌های متعدد هم اشاره شده است.

اگرچه در این گزارش مالی مشخصا به تشدید تحریم‌های آمریکا اشاره نشده، اما در هر صورت نمی‌توان فشارهای فزاینده‌ی آمریکا علیه هواوی را نادیده گرفت. طبق این گزارش، هواوی در ۹ ماه نخست ۲۰۲۰ موفق به کسب درآمد ۱۰۰.۷ میلیارد دلاری شده است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۹.۹ درصدی هستیم و حاشیه‌ی سود هم به ۸ درصد رسیده است.

علی‌رغم اینکه هواوی اعلام کرده این عملکرد مطابق انتظارات آن‌ها بوده، اما روی هم رفته این آمار افت رشد درآمد در مقایسه با سال گذشته را نشان می‌دهد. سال گذشته هواوی در همین مدت مشابه به رشد ۲۴.۴ درصدی با حاشیه‌ی سود ۸.۷ درصد دست پیدا کرد. از آنجایی که هواوی یک شرکت سهامی عام نیست، به همین خاطر در گزارش‌های مالی این شرکت به جزییاتی مانند آمار فروش گوشی‌ها، تجهیزات مخابراتی یا دیگر موارد اشاره‌ای نمی‌شود.

در بخشی از این گزارش آمده: «بحران کرونا زنجیره‌ی تامین هواوی را تحت فشار قرار داده و روند تولید را چالش‌های قابل توجهی مواجه کرده است. این شرکت همچنان نهایت تلاش خود را برای یافتن راهکارها و تحقق تعهداتش نسبت به مشتریان و تامین‌کنندگان به کار می‌گیرد.»

در ابتدا تحریم‌های آمریکا منجر به حذف سرویس‌های گوگل از گوشی‌های هواوی شد اما در ادامه آمریکا فشارهای خود را افزایش داد و به‌عنوان مثال هواوی دیگر نمی‌تواند برای تولید تراشه‌های خود با شرکت‌های خارجی همکاری کند و در ضمن خرید تراشه هم برای این شرکت تقریبا غیرممکن شده است.

به غیر از گوشی‌های هوشمند، هواوی در زمینه‌ی تجهیزات مخابراتی مربوط به شبکه‌های ۵G هم با محدودیت‌های زیادی مواجه شده و به غیر از بریتانیا، چند روز قبل گزارش شد که دولت سوئد هم استفاده از تجهیزات هواوی و ZTE را در این کشور ممنوع کرده است. باید ببینیم هواوی چگونه می‌خواهد این بحران‌های گسترده را پشت سر بگذارد.

