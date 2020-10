دوربین هواوی میت ۴۰ پرو در برابر رقیبان قدرتمند چگونه عمل خواهد کرد؟

هواوی در روز گذشته از تلفن‌های همراه سری میت ۴۰ شامل چهار عضو میت ۴۰، میت ۴۰ پرو، میت ۴۰ پرو پلاس و میت ۴۰ پورشه دیزاین رونمایی کرد. همان‌گونه که از هواوی انتظار داشتیم، این شرکت در زمان توسعه‌ی این تلفن‌های همراه جدید هم قصد داشته است تا این گوشی‌های جدید از لحاظ دوربین کم و کاستی نداشته باشند.

در مراسم رونمایی هم دیدم که هواوی با اختصاص دادن بخشی از این مراسم به دوربین‌های این تلفن همراه جدید، تأیید کرد که آن‌ها قصد داشته‌اند از بهترین دوربین‌ها و با قابلیت‌های فراوان در تلفن همراه خود استفاده کنند.

بعد از اتمام مراسم سایت معتیر DXOMARK اعلام کرد که تلفن همراه جدید هواوی یعنی هواوی میت ۴۰ پرو توانسته است با بدست‌ آوردن امتیاز ۱۳۶ برای دوربین پشتی و امتیاز ۱۰۴ برای دوربین جلویی، با شکستن رکورد این سایت جایگاه اول را به خودش اختصاص دهد.

سایت DXOMARK برای توصیف این تلفن همراه در زمان بررسی از عبارت «هیولای گستره‌ی دینامیکی» استفاده کرده است. باید بگوییم که تلفن همراه جدید هواوی توانسته است که امتیاز ۱۴۰ را در بخش عکاسی، ۸۸ در بخش بزرگ‌نمایی و ۱۱۶ را در بخش فیلم‌برداری کسب کند.

برای مقایسه باید بگوییم که تلفن‌های همراه دیگر تولید کنندگان مانند آیفون ۱۱ پرو مکس، گلکسی نوت ۲۰ اولترا، گلکسی S20 اولترا و شیائومی Mi 10 اولترا به ترتیب توانسته‌اند که امتیاز‌های کلی ۱۲۴، ۱۲۱، ۱۲۶ و ۱۳۳ را کسب کنند.

برای مقایسه بهتر در اینجا نگاهی به امتیاز کسب شده توسط هر تلفن همراه در هر بخش می‌اندازیم.

هواوی میت ۴۰ پرو: ۱۴۰ در بخش عکاسی، ۸۸ در بخش بزرگ‌نمایی و ۱۱۶ در بخش فیلم‌برداری.

۱۴۰ در بخش عکاسی، ۸۸ در بخش بزرگ‌نمایی و ۱۱۶ در بخش فیلم‌برداری. آیفون ۱۱ پرو مکس: ۱۳۲ در بخش عکاسی، ۵۹ در بخش بزرگ‌نمایی و ۱۱۰ در بخش فیلم‌برداری.

۱۳۲ در بخش عکاسی، ۵۹ در بخش بزرگ‌نمایی و ۱۱۰ در بخش فیلم‌برداری. سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا: ۱۳۰ در بخش عکاسی و ۱۰۱ در بخش فیلم‌برداری.

۱۳۰ در بخش عکاسی و ۱۰۱ در بخش فیلم‌برداری. سامسونگ گلکسی S20 اولترا: ۱۲۸ در بخش عکاسی، ۸۸ در بخش بزرگ‌نمایی و ۱۰۶ در بخش فیلم‌برداری.

۱۲۸ در بخش عکاسی، ۸۸ در بخش بزرگ‌نمایی و ۱۰۶ در بخش فیلم‌برداری. شیائومی Mi 10 اولترا: ۱۳۶ در بخش عکاسی، ۱۰۱ در بخش بزرگ‌نمایی و ۱۱۰ در بخش فیلم‌برداری.

با توجه به اینکه سایت DXOMARK هنوز تلفن‌های همراهی مانند آیفون ۱۲ پرو و پیکسل ۵ را بررسی نکرده است، نتوانستیم در این بخش امتیاز مربوط به این تلفن‌های همراه را با گوشی جدید میت ۴۰ پرو مقایسه کنیم.

مشخصات سخت افزاری

هواوی در تلفن همراه میت ۴۰ پرو از ماژول دوربین سه‌گانه همراه با سیستم فوکوس لیزری استفاده کرده است. دوربین‌های استفاده شده در قسمت پشتی این تلفن همراه عبارتند از: دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی دارای f/1.9 و سنسوری با اندازه‌ی ۱/۱.۲۸ اینچ و پیکسل‌هایی با اندازه‌ی ۱.۲۲ میکرومتر، دوربین تله‌فوتوی پریسکوپی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابر و لرزشگیر تصویر اپتیکال دارای f/3.4 و دوربین فوق‌عریض ۲۰ مگاپیکسلی دارای f/1.8. در قسمت جلویی این تلفن همراه از دوربین ۱۳ مگاپیکسلی دارای f/2.4 برای ثبت تصاویر سلفی استفاده شده است.

هواوی در زمان توسعه‌ی المان‌های اپتیکی لنز‌های استفاده شده در این ماژول دوربین با شرکت آلمانی لایکا همکاری داشته است و این دوربین می‌توانند که فیلم‌هایی را با رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۴۸۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۴K و به‌صورت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه ضبط کند. از دیگر ویژگی‌های این دوربین‌ می‌توان به فیلم‌برداری به صورت HDR اشاره کرد.

برای مقایسه با دیگر تلفن همراه همراه موجود در این قسمت نگاهی به مشخصات سخت افزاری دوربین‌های تلفن‌های همراه دیگر می‌اندازیم:

آیفون ۱۲ پرو: دوربین سه‌گانه همراه با سنسور LiDAR دارای دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی دارای f/1.6 و سنسوری با پیکسل‌هایی با اندازه‌ی ۱.۴ میکرومتر، دوربین تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری و دارای f/2، دوربین فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی دارای f/2.4 است. در قسمت جلویی اپل از دوربینی ۱۲ مگاپیکسلی دارای f/2.2 برای ثبت تصاویر سلفی استفاده کرده است.

این تلفن همراه می‌تواند که در زمان فیلم‌برداری این کار را با رزولوشن ۱۰۸۰p و به‌صورت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۴K و به صورت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثاینه انجام دهید. از دیگر ویژگی‌های این دوربین می‌توان به فیلم‌برداری به صورت HDR 10-bit و Dolby Vision اشاره کرد.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا: دوربین سه گانه همراه با فوکوس لیزری دارای دوربین‌ اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی دارای f/1.8 و سنسوری با اندازه‌ی ۱/۱.۳۳ و پیکسل‌هایی با اندازه‌ی ۰.۸ میکرومتر، دوربین تله‌فوتوی پریسکوپی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری و ۱۲ مگاپیکسل دارای f/3.0 و دوربین فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی دارای f/2.2 است. سامسونگ در قسمت جلویی این تلفن همراه از دوربینی با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل دارای f/2.2 برای ثبت تصاویر سلفی استفاده کرده است.

این تلفن همراه می‌توانند که فیلم‌هایی را با رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۳۰، ۶۰، ۲۴۰ فریم در ثانیه، با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۸K و به صورت ۲۴ فریم در ثانیه ثبت کند از دیگر قابلیت‌های این دوربین می‌توان به ضبط فیلم به صورت HDR10+‌ اشاره کرد.

گلکسی S20 اولترا: دوربین چهار گانه دارای دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی دارای f/1.8 دارای سنسوری با اندازه‌ی ۱/۱.۳۳ اینچ و پیکسل‌هایی با اندازه‌ی ۰.۸ میکرومتر، دوربین تله‌فوتوی پریسکوپی با بزرگنمایی اپتیکال ۴ برابری و رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی دارای f/3.5، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی دارای f/2.2 و دوربین ۰.۳ مگاپیکسلی دارای سنسور تشخیص مدت پرواز برای تشخیص عمق. سامسونگ در قسمت جلویی این گوشی از دوربین ۴۰ مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر سلفی استفاده کرده است.

گوشی S20 اولترا می‌تواند در زمان فیلم برداری این کار را با رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۳۰، ۶۰، ۲۴۰ فریم در ثانیه، با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۸K و به صورت ۲۴ فریم در ثانیه انجام دهد. از دیگر قابلیت‌های این دوربین می‌توان به ضبط فیلم به صورت HDR10+‌ اشاره کرد.

پیکسل ۵: دوربین دوگانه دارای دوربین اصلی ۱۲.۲ مگاپیکسی دارای f/1.7 با سنسوری با اندازه‌ی ۱/۲.۵۵ اینچ و با پیکسل‌هایی با اندازه‌ی ۱.۴ میکرومتر و دوربین فوق‌عریض ۱۶ مگاپیکسلی دارای f/2.2. گوگل در این تلفن همراه جدید از دوربین ۸ مگاپیکسلی دارای f/2.0 در قسمت جلویی برای ثبت تصاویر سلفی استفاده کرده است.

این تلفن همراه می‌تواند که فیلم‌هایی را به رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم در ثانیه و با رزلوشون ۴K و به صورت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه ضبط کند.

شیائومی Mi 10 اولترا: دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی دارای f/1.9 با سنسوری با اندازه‌ی ۱/۱.۳۲ اینچ و پیکسل‌هایی با اندازه‌ی ۱.۲ میکرومتر، دوربین تله‌فوتو پریسکوپی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری و رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل دارای f/4.1، دوربین تله‌فوتو با بزرگنمایی ۲ برابری و رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل دارای f/2.0 و دوربین فوق‌عریض ۲۰ مگاپیکسلی دارای f/2.2. این تلفن همراه دارای دوربین ۲۰ مگاپیکسلی با f/2.3 برای ثبت تصاویر سلفی است.

این تلفن همراه در زمان ضیط فیلم می‌تواند که این کار را با رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم در ثانیه، با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۸K و به صورت ۲۴ فریم در ثانیه انجام دهد. از دیگر قابلیت‌های این دوربین می‌توان به ثبت فیلم‌هایی به صورت HDR10 اشاره کرد.

نمونه تصاویر ثبت شده با هواوی میت ۴۰ پرو

تصاویر ثبت شده در نور روز

نمونه تصاویر ثبت شده با میت ۴۰ پرو در نور روز عالی هستند. تمامی این تصاویر ثبت شده دارای گستره‌ی دینامیکی بالا و رنگ‌های غنی هستند. در رابطه با رنگ‌های ثبت شده توسط این دوربین می‌توان گفت که رنگ‌ها اندکی حالت گرم دارند. علاوه‌بر این‌ها، جزئیات مربوط به این عکس‌ها هم به خوبی ثبت شده‌اند و اجسام همان‌گونه‌ای هستند که در دنیای واقعی به‌نظر می‌رسند.

تنها اشکال موجود در این تصاویر می‌توان به اندکی نویز تصاویر و رخ دادن پدیده‌ی «دندانه‌دار شدن» (Aliasing) در کنار خطوط شیب‌دار موجود در تصویر اشاره کرد.









در زمان استفاده از هوش مصنوعی به کار رفته در این دوربین، رنگ‌های عکس به صورت غنی‌تری ثبت می‌شوند. البته این نمایش غنی‌تر رنگ‌ها آنقدر هم اغراق شده نیستند. در هنگام عکاسی با دوربین تله‌فوتو، همانند دوربین اصلی، عکس‌های ثبت شده بسیار خوب هستند و دارای جزئیاتی عالی، گستره‌ی دینامیکی بالا و بدون نویز هستند. البته در این دوربین هم رنگ‌های ثبت شده اندکی به گرم بدون تمایل دارند.

عکس‌های ثبت شده با دوربین فوق‌عریض این دوربین هم در نور روز بسیار خوب هستند. با وجود اینکه این دوربین فوق‌عریض آنقدر‌ها هم نمی‌تواند که تصاویر عریضی را ثبت کند اما در زمان استفاده و ثبت تصاویر جز بهترین‌هاست. تصاویر ثبت شده با این دوربین‌ هم دارای جزئیات عالی، بدون نویز و شارپ هستند. تنها در گوشه‌های تصویر مقداری از میزان شارپ بودن عکس کاسته می‌شود.

همانند دوربین اصلی گستره‌ی دینامیکی و رنگ‌های هم بسیار خوب در عکس نهایی ثبت شده‌اند. البته تفاوت اندکی میان رنگ‌های ثبت شده با این دوربین و دوربین اصلی وجود دارد به عنوان مثال رنگ آبی آسمان در این عکس‌ها به گونه‌ی متفاوت‌تری ثبت شده است.

هواوی میت ۳۰E پرو با پردازنده‌ی کرین ۹۹۰E رونمایی شد

مقایسه میت ۴۰ پرو و گلکسی نوت ۲۰ اولترا در هنگام عکاسی در روز

در مقایسه با گلکسی نوت ۲۰ اولترا باید بگوییم که دوربین میت ۴۰ پرو تصاویر را مقدار اندکی تاریک‌تر ثبت می‌کند و رنگ‌های ثبت شده در توسط این تلفن همراه در مقایسه با گلکسی نوت ۲۰ اولترا اندکی گرم‌تر است. نگاهی به عکس‌های ثبت شده نشان می‌دهد که نوت ۲۰ اولترا رنگ آسمان را مایل به فیروزه‌ای ثبت می‌کند که با رنگ واقعی آسمان متفاوت است در نتیجه ما رنگ ثبت شده توسط میت ۴۰ پرو برای آسمان را ترجیح می‌دهیم.

شما می‌توانید برای مقایسه نگاهی به تصاویر زیر داشته باشید. تصاویر سمت چپ با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و تصاویر سمت راست با میت ۴۰ پرو ثبت شده‌اند.

زمانی که دوربین تله‌فوتوی هر دو تلفن همراه را با یکدیگر مقایسه کنید، متوجه می‌شوید با وجود اینکه هر دو دوربین تله‌فوتو دارای بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری هستند ولی بزرگ‌نمایی میت ۴۰ پرو در مقایسه با نوت ۲۰ اولترا بیشتر است. مقایسه این تلفن همراه نشان می‌دهد که تصاویر ثبت شده با نوت ۲۰ اولترا در حالت تله‌فوتو از میت ۴۰ پرو شارپ‌تر هستند. همچنین می‌بینیم که تصاویر ثبت شده با میت ۴۰ پرو دارای گستره‌ی دینامیکی بالا نویز بسیار کمی هستند.

در زمان ثبت تصویر با لنز فوق‌عریض، با وجود اینکه تصاویر ثبت شده با نوت ۲۰ اولترا عریض‌تر هستند ولی در مقایسه با میت ۴۰ پور کیفیت کمتری دارند. همانند قبل هم تصاویر ثبت شده با دوربین در گوشی جدید هواوی هم دارای گستره‌ی دینامیکی بالا و جزئیاتی خوبی هستند.

جدیدترین گزارش مالی هواوی از کاهش رشد درآمد خبر می‌دهد

تصاویر ثبت شده در نور کم با میت ۴۰ پرو

ثبت عکس در محیط‌هایی با نور کم هم مشکلی را برای میت ۴۰ پرو ایجاد نخواهد کرد. همان‌گونه که از تصاویر ثبت شده مشخص است این تصاویر دارای گستره‌ی دینامیکی بالا هستند. در نتیجه سایه‌های و قسمت‌های با نور متوسط به طور کامل به خوبی ثبت شده‌اند.

این تلفن همراه در زمینه‌ی تنظیم تراز سفیدی تصویر هم به‌خوبی عمل کرده است و توانسته است که رنگ‌ها را به درستی و بدون تمایل آن‌ها به رنگ نارنجی که به طور معمول در هنگام عکاسی با تلفن‌های همراه در شب در اتفاق می‌افتد، ثبت کند. در نهایت در رابطه با این تصاویر بادی گفت که جزئیات تصاویر عالی هستند.

قدرت عکاسی این تلفن همراه در شب به‌گونه‌ای است که حتی بدون استفاده از حالت Night Mode تصاویر بسیار خوبی را ثبت می‌کند. تنها مزیت استفاده از حالت Night Mode این است که نواحی روشن عکس به شکل درست‌تری ثبت می‌شوند البته این تفاوت در ثبت عکس بسیار جزئی است.

عکس‌های سمت چپ با فعال بودن Night Mode ثبت شده‌اند.

زمانی که بخواهید با دوربین تله‌فوتوی این تلفن همراه در محیط‌های با نور کم عکاسی کنید، این دوربین در محیط‌هایی که دارای اندکی نور باشند این کار را بهترین شکل برای شما انجام خواهد داد. همانند گذشته تصاویر ثبت شده در این محیط‌ها با این تلفن همراه دارای گستره‌ی دینامیکی بالا، رنگ‌های خوب، بدون نویز و شارپ هستند.

استفاده از قابلیت Night Mode در این حالت هم اندکی در کیفیت نهایی تاثیر می‌گذارد. با توجه به این موضوع می‌توانید از این حالت تنها در محیط‌های بسیار تاریک استفاده کنید.

عکس‌ سمت چپ با فعال بودن Night Mode با دوربین تله‌فوتو ثبت شده‌ است.

دوربین‌ فوق‌عریض این تلفن همراه هم در زمان عکاسی در محیط‌های تاریک شما را ناامید نخواهد کرد. تصاویر ثبت شده با این تلفن همراه در مقایسه با رقیبان اندکی روشن‌تر هستند و کیفیت خوبی دارند. همانند دیگر دوربین‌ها، عکس‌های این دوربین هم دارای گستره‌ی دینامیکی بالا و رنگ‌های دلنشین هستند.

فعال کردن حالت Night Mode در دوربین فوق‌عریض باعث می‌شود که رزولوشن عکس‌های گرفته شده به ۱۲ مگاپیکسل کاهش پیدا کند. با توجه به این موضوع، عکس‌های ثبت شده در این حالت دارای جزئیات کمتری هستند. البته در رابطه با این کاهش رزولوشن نباید نگرانی خاصی داشته باشید چون این تلفن همراه در این حالت هم سعی می‌کند که عکس‌های بسیاری خوبی را ثبت کند.

عکس‌ سمت چپ با فعال بودن Night Mode با دوربین فوق‌عریض ثبت شده‌ است.

مقایسه میت ۴۰ پرو با گلکسی نوت ۲۰ اولترا در هنگام عکاسی در شب

در مقایسه با نوت ۲۰ اولترا تصاویر ثبت شده با میت ۴۰ پرو در محیط‌هایی با نور کم، دارای گستره‌ی دینامیکی بیشتر، سایه‌های بهتر و نویز کمتری هستند. همچنین به‌نظر می‌رسد که گوشی جدید هواوی در مقایسه با نوت ۲۰ اولترا دز هنگام تنظیم تراز سفید بهتر عمل کرده است.

عکس سمت چپ با گلکسی نوت ۲۰ اولترا و عکس سمت راست با میت ۴۰ پرو ثبت شده است.

تمامی موارد مطرح شده در هنگام عکاسی در محیط‌هایی با نور کم و با دوربین اصلی میان میت ۴۰ پرو و نوت ۲۰ اولترا، در هنگام استفاده از دوربین تله فوتو هم صادق هستند.

مقایسه عکس‌های گرفته شده در نور کم با دوربین فوق‌عریض نوت ۲۰ اولترا نشان می‌دهد که این تلفن همراه نمی‌تواند تصاویر را به خوبی میت ۴۰ پرو ثبت کند. تصاویر ثبت شده با نوت ۲۰ اولترا دارای جزئیات کمتری هستند و به اندازه‌ی تصاویر ثبت شده با میت ۴۰ پرو شارپ نیستند و دارای جزئیات کمتری در قسمت سایه‌ها هستند.

مقایسه‌ی هواوی میت ۴۰ پرو با پرچم‌داران قدرتمند بازار

منبع: DXOMARK, GSMArena

