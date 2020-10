مدتی قبل تصاویر رندر گوشی‌های گلکسی S21 و S21 اولترا منتشر شد و حالا به لطف انتشار تصویر رندر S21 پلاس می‌توانیم به جزییات طراحی این گوشی بپردازیم.

این تصویر توسط سایت MySmartPrice منتشر شده که برخلاف دو تصویر دیگر زرق و برقی ندارد اما در هر صورت می‌توانیم ببینیم این گوشی هم از ماژول دوربین مشابه با دو عضو دیگر این خانواده بهره می‌برد. در ماژول دوربین این گوشی سه دوربین دیده می‌شود و این ماژول در تمام مدل‌های گلکسی S21 بخشی از لبه‌ی گوشی را می‌پوشاند.

برای افرادی هم که از برجستگی دوربین‌ها دل خوشی ندارند باید بگوییم که طبق رندرهای گوشی‌های S21، دوربین آن‌ها همچنان برجستگی قابل توجهی دارند. طبق این رندر، در پنل جلویی هم نمایشگر حفره‌دار توجه را جلب می‌کند که این حفره در مرکز بخش فوقانی صفحه‌نمایش تعبیه شده است.

دکمه‌های فیزیکی پاور و تنظیم صدا هم در سمت راست نمایشگر قرار دارند. در بخش پایینی بدنه هم پورت USB-C و حفره‌های مربوط به اسپیکر توجه را جلب می‌کنند. گفته می‌شود گلکسی S21 پلاس از ابعاد ۱۶۱٫۵ در ۷۵٫۶ در ۷٫۸۵ میلی‌متر بهره می‌برد که این یعنی نسبت به S20 پلاس اندکی کوتاه‌تر ولی عریض‌تر است. در ضمن به نظر می‌رسد سامسونگ برای این گوشی، نمایشگر تخت ۶٫۷ اینچی در نظر گرفته است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، گوشی‌های گلکسی S21 حدود یک ماه زودتر از انتظار در اوایل زمستان معرفی خواهند شد. این یعنی طی هفته‌های آینده اطلاعات بیشتری از این گوشی‌ها فاش خواهد شد.

منبع: Android Authority

The post اولین تصویر رندر گلکسی S21 پلاس منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala