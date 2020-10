هواوی میت ۴۰ پرو مقام اول بنچمارک هوش مصنوعی را کسب کرد

هواوی دو روز قبل از گوشی میت ۴۰ پرو رونمایی کرد و در کنار آن شاهد معرفی گوشی‌های میت ۴۰، میت ۴۰ پرو پلاس و میت ۴۰ پورشه دیزاین هم بودیم. در این میان، هواوی میت ۴۰ پرو برای سایت‌های مختلفی ارسال شده تا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و حالا نتایج بنچمارک هوش مصنوعی این گوشی منتشر شده است.

این نتایج مربوط به اپلیکیشن AI Benchmark است که به طور تخصصی در این زمینه فعالیت دارد. برای بررسی توان هوش مصنوعی گوشی، اپلیکیشن موردنظر ۴۶ تست مربوط به هوش مصنوعی و بینایی کامپیوتر را انجام می‌دهد و بیش از ۱۰۰ جنبه‌ی مختلف عملکرد گوشی مذکور در حوزه‌ی هوش مصنوعی بررسی می‌شود.

بعد از اینکه خبر صدرنشینی دوربین‌های اصلی و دوربین سلفی هواوی میت ۴۰ پرو در جدول DxOMark منتشر شد، حالا مشخص شده این گوشی از نظر هوش مصنوعی هم حرف زیادی برای گفتن دارد که این موضوع به توان زیاد تراشه‌ی ۵ نانومتری کایرین ۹۰۰۰ برمی‌گردد.

در رده‌بندی مربوط به این بنچمارک، هواوی میت ۴۰ پرو با اخذ امتیاز ۲۱۶.۲ در رتبه‌ی اول قرار گرفته است و در رتبه‌ی دوم شیائومی ردمی K30 اولترا دیده می‌شود که از تراشه‌ی Dimensity 1000 plus مدیاتک بهره می‌برد ولی امتیاز آن فقط ۱۳۵.۳ است. گوشی ویوو iQOO Z1 هم با داشتن تراشه‌ی Dimensity 1000 plus مدیاتک توانسته امتیاز ۱۳۳ را از آن خود کند و در رتبه‌ی سوم قرار گرفته است. روی هم رفته می‌توان گفت هواوی میت ۴۰ پرو از لحاظ هوش مصنوعی حدود ۶۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به رتبه‌ی دوم دارد.

گفتنی است ۹ رتبه‌ی نخست این جدول مربوط به گوشی‌های مبتنی بر تراشه‌های کایرین و Dimensity هستند و به‌عنوان مثال ریلمی X50 پرو که از تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد موفق شده امتیاز ۷۴.۲ را دریافت کند و در رتبه‌ی دهم قرار بگیرد.

مقایسه‌ی هواوی میت ۴۰ پرو با پرچم‌داران قدرتمند بازار

