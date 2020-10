روز گذشته گوشی‌های آیفون‌ ۱۲ و ۱۲ پرو به صورت رسمی راهی بازار شدند و همانطور هم که احتمالا می‌دانید، مدل‌های مینی و پرو مکس هم کمی دیرتر راهی بازار می‌شوند. اما همزمان با عرضه‌، تصاویر زمینه‌ی آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو نیز در دسترس قرار گرفت که شما عزیزان می‌توانید در ادامه آن‌ها را دانلود کنید.

تصاویر زمینه‌‌ای که اپل برای آیفون‌های جدید در نظر گرفته بسیار ساده و در عین حال زیبا هستند که نمای جذابی به گوشی‌ها می‌دهند. برای آیفون ۱۲، دو مدل تصویر زمینه در نظر گرفته شده؛ دسته‌ی اول تقریبا تم روشنی دارند و تم دسته‌ی دون نیز تیره است. برای آیفون ۱۲ پرو هم دو دسته تصویر وجود دارد منتها شباهت زیادی بین آن‌هاست.

شما عزیزان می‌توانید این تصاویر زمینه را از طریق دو لینکی که در انتهای مطلب قرار داده شده دانلود کنید. اما دو نکته قبل دانلود تصاویر وجود دارد. نکته‌ی اول اینکه تصاویری که مشاهده می‌کنید، جهت پیش‌نمایش به صورت فشرده درآمده تا اگر مطابق سلیقه‌ی شماست آن‌ها را دانلود کنید. برای دریافت تصاویر با کیفیت اصلی، باید روی لینک قرار داده شده در انتهای متن کلیک کنید. دوم اینکه این تصاویر با گوشی‌های اندروید هم سازگاری خوبی داشته و مشکلی از بابت قرارگیری آن در کادر صفحه وجود ندارد.

آیفون ۱۲

آیفون ۱۲ پرو

همچنین شما عزیزان می‌توانید با کلیک روی لینک‌های زیر، تصاویر بالا را با کیفیت اصلی دانلود کنید.

منبع: Android Authority

