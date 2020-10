اپل از جمله شرکت‌های محافظه‌کاری است که معمولا به این راحتی‌ها تن به تغییرات گسترده نمی‌دهد. اما هر چند سال یک بار این شرکت تصمیم‌های جنجالی اتخاذ می‌کند که از بین آن‌ها می‌توانیم به حذف جک هدفون در سال ۲۰۱۶ و حذف شارژر از جعبه‌ی گوشی‌های آیفون ۱۲ اشاره کنیم. در این میان معرفی شارژر مگ‌سیف در نگاه اول اهمیت زیادی ندارد ولی همین شارژر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی عملی شدن یک تغییر بزرگ در نسل‌های بعدی آیفون باشد.

زمانی که اپل در سال ۲۰۱۶ جک هدفون را حذف کرد، به کاربران وعده داد که این تغییر استفاده از آیفون را در طولانی‌مدت راحت‌تر می‌کند. فیل شیلر، یکی از مدیران ارشد اپل، در همان زمان گفت: «منطقی نیست که خودمان را با کابل‌های گوناگون گوشی‌ها اسیر کنیم.»

حالا در سال ۲۰۲۰ اپل با معرفی شارژر مگ‌سیف به احتمال زیاد قصد دارد یک تغییر مهم دیگر را عملی کند. این شارژر ۳۹ دلاری به طور مغناطیسی به پنل پشتی آیفون وصل می‌شود و استفاده از گوشی حین شارژ بی‌سیم را راحت‌تر می‌کند. گجت‌های جانبی اپل مانند ایرپاد و اپل واچ اهمیت زیادی برای این شرکت دارند و درآمد قابل توجهی را به ارمغان می‌آورند. به همین خاطر دیگر لوازم جانبی مگ‌سیف می‌توانند جذابیت اکوسیستم آیفون را به روش مشابهی افزایش دهند.

در همین زمینه می‌توانیم به پد شارژ ایرپاور اشاره کنیم که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد و قراربود از قابلیت شارژ همزمان آیفون، ایرپاد و اپل واچ بهره ببرد. اما در نهایت اپل بعد از ۲ سال کنار گذاشتن این پروژه را رسما اعلام کرد.

اما اپل قصد دارد از این مکانیسم برای بهره‌گیری از انواع و اقسام لوازم جانبی جدید استفاده کند. به‌عنوان مثال اپل از یک نوع کیف چرمی برای کارت رونمایی کرده که با بهره‌گیری از این سیستم آهن‌ربایی می‌تواند به پنل پشتی خانواده‌ی آیفون ۱۲ وصل شود. چنین رویکردی به‌نوعی یادآور ماژول گوشی‌های موتورولا است که به طور مغناطیسی به پشت گوشی وصل می‌شدند.

اما به غیر از احتمال انواع و اقسام لوازم جانبی مبتنی بر این سیستم، اپل احتمالا مشغول ساخت اولین آیفون فاقد پورت شارژ است. مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، مدت‌ها قبل گفته بود که در سال ۲۰۲۱ اولین آیفون بدون پورت شارژ عرضه خواهد شد. اگرچه احتمالا سال آینده این تصمیم عملی نمی‌شود، ولی برای سال ۲۰۲۲ می‌توانیم انتظار معرفی چنین آیفونی را داشته باشیم.

در همین رابطه یکی از انتقادهایی که از آیفون‌ها می‌شود، اصرار اپل برای ادامه‌ی استفاده از پورت لایتنینگ است. با وجود اینکه آیپدهای جدید همراه با پورت USB-C معرفی شده‌اند، اما اپل برای آیفون‌ها همچنان از پورت لایتنینگ استفاده می‌کند. برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به همین موضوع، اپل به احتمال زیاد قصد دارد پورت شارژ آیفون را حذف کند و به همین خاطر این شرکت نمی‌خواهد تا آن زمان در زمینه‌ی تجربه کاربران آیفون خلل ایجاد کند.

در هر صورت اگر اپل چنین قصدی داشته باشد، بدون شک طی ماه‌های آینده گزارش‌های مختلفی در مورد آن منتشر خواهد شد.

