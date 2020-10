اگرچه هواوی هنوز جانشین گوشی تاشو میت Xs را معرفی نکرده ولی با توجه به پتنتی که این شرکت ماه‌ها قبل ثبت کرده که حالا منتشر شده، به نظر می‌رسد این شرکت ساخت یک گوشی تاشو عمودی را در نظر دارد.

طبق تصاویر منتشر شده از طرح‌های این پتنت، شاهد شباهت گسترده با گوشی سامسونگ گلکسی Z Flip هستیم که البته در مورد این گوشی هواوی، نمایشگر بیرونی بسیار بزرگ‌تر است و می‌تواند کاربردهای متنوعی داشته باشد. این در حالی است که گلکسی Z Flip از نمایشگر بیرونی بسیار کوچکی بهره می‌برد که عمدتا برای نشان دادن زمان و نوتفیکیشن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ضمن از آنجایی که این تصاویر دوربین سلفی را نشان نمی‌دهند، کاربران برای ثبت عکس‌های سلفی باید از نمایشگر بیرونی و دوربین‌های اصلی استفاده کنند. این رویکرد به هواوی اجازه می‌دهد که نمایشگر تاشو را به‌صورت یکپارچه ارائه دهد و شاهد بریدگی یا حفره نخواهیم بود. از آنجایی که در این طرح‌ها گوشی بسته شده از طرف کناری نمایش داده نشده، به همین خاطر معلوم نیست که آیا در صورت بستن گوشی موردنظر بین دو بخش نمایشگر شاهد شکاف خواهیم بود یا نه.

در هر صورت در مورد پتنت‌ها باید خاطرنشان کنیم که ثبت آن‌ها لزوما به معنای ساخته شدن این گجت‌ها نیست و هنوز گزارش موثقی در مورد ساخته شدن این نوع گوشی تاشو توسط هواوی منتشر نشده است.

آیا گوشی‌ تاشو جایگزین خوبی برای گوشی و تبلت‌های فعلی است؟

منبع: GSM Arena

The post هواوی احتمالا مشغول ساخت یک گوشی تاشو عمودی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala