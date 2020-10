AMD اخیرا از پردازنده‌های سری رایزن ۵۰۰۰ با قدرت پردازشی بسیار بالا و قیمت مناسب رونمایی کرد. این شرکت در مراسم معارفه ادعاهای زیادی در رابطه با توان بالای پردازنده‌های این سری مطرح کرد اما هیچوقت انتظار نداشتیم مدل میان‌رده یعنی رایزن ۵ ۵۶۰۰X بتواند در PassMark، نه تنها پردازنده‌های سری قبل AMD بلکه تمام محصولات جدید اینتل را هم پشت سر بگذارد.

با توجه به بنچمارکی که اخیرا منتشر شده، ظاهرا رایزن ۵ ۵۶۰۰X توانسته به نسبت معماری ذن ۲، بهبود عملکرد ۴۷ درصدی داشته باشد. همچنین به نسبت قدرتمندترین پردازنده‌ی اینتل نیز ۱۰ درصد قدرتمندتر ظاهر شد تا بدین ترتیب در حال حاضر، قدرتمندترین پردازنده در بخش تک رشته‌ای لقب بگیرد.

رایزن ۵ ۵۶۰۰X در بین پردازنده‌های جدید AMD یک میان‌رده به حساب می‌آید و از ۶ هسته در کنار ۱۲ رشته بهره می‌برد. فرکانس پایه در این پردازنده ۳.۷ گیگاهرتز بوده که در حالت بوست به ۴.۶ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند. همچنین توان مصرفی آن نیز تنها ۶۵ وات است و AMD آن را ۲۹۹ دلار قیمت‌گذاری کرد.

امتیاز این پردازنده در بنچمارک اخیر، به ۳۴۹۵ رسید که آن را به میزان ۱۰ درصد، از قدرتمندترین پردازنده‌ی اینتل یعنی Core i9-10900K بالاتر قرار داد. این در حالی است که نماینده‌ی اینتل از ۱۰ هسته و ۲۰ رشته با فرکانس ۳.۷ گیگاهرتز بهره می‌برد. نماینده‌ی تیم آبی با مشخصات سخت‌افزاری مشابه، اینتل Core i7-8086K با ۶ هسته و ۱۲ رشته است که توانست تنها ۲۹۴۱ امتیاز بدست آورد.

AMD سال گذشته در این بخش، رایزن ۵ ۳۶۰۰X را به عنوان نماینده در اختیار داشت که در این بررسی توانست به امتیاز ۲۶۷۷ دست پیدا کند. البته نسخه‌ی رایزن ۵ ۳۶۰۰XT این بررسی را با امتیاز خوب ۲۸۳۲ به اتمام برساند اما با این حال باز هم فاصله‌ی زیادی با نسل جدید دارند. (به ترتیب ۴۷ و ۳۹ درصد).

متاسفانه پردازنده‌های دیگر AMD در این تست مورد بررسی قرار نگرفته‌اند با این حال به نظر می‌رسد محصولاتی چون رایزن ۷ ۵۸۰۰X، رایزن ۹ ۵۹۰۰X و رایزن ۹ ۵۹۵۰X با در اختیار داشتن هسته‌های بیشتر و البته فرکانس بیشتر، عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند و خب همین موضوع اختلاف بین بهترین‌های AMD و اینتل را از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم بسیار بیشتر می‌کند.

