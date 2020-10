تصاویر جدیدی از نسخه‌ی سیاه و سفید دوربین لایکا Q2 در اینترنت منتشر شدند. این تصاویر منتشر شده ظاهر این دوربین جذاب را نشان می‌دهند که به ‌طور حتم می‌تواند نظر بسیار از افراد به خود جلب کند.

همانند گذشته شرکت آلمانی لایکا تصمیم گرفته است تا نسخه‌ی مخصوص عکاسی سیاه و سفید از دوربین ۴۷ مگاپیکسلی لایکا Q2 را عرضه کند. به نظر می‌رسد که این نسخه جدید آخرین نسخه‌ی خاصی است که لایکا قصد دارد از این دوبین عرضه شده در سال ۲۰۱۹، بسازد.

تا قبل از منتشر شدن این تصاویر جدید، تصاویری از نسخه‌ی خاصی از این دوربین با نام لایکا Q2 007 Limited Edition منتشر شده بود که با الهام از روی فیلم‌های جیمز باند ساخته شده است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که لایکا قصد داشته است از این دوربین در فیلم جدید No Time to Die رونمایی کند. با توجه به همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ این فیلم تأخیر‌های مکرری را تجربه کرده است. در نتیجه تا زمان اکران این فیلم شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی ۰۰۷ دوربین لایکا Q2 نخواهیم بود.

همان‌گونه که در تصویر منتشر شده مشخص است، لایکا در بدنه‌ی خارجی نسخه‌ی ۰۰۷ از دوربین لایکا Q2 از رنگ سبز خاصی استفاده کرده است که این رنگ توسط تیم اتومبیل‌رانی انگلستان در مسابقات مختلفی استفاده شده است. این رنگ سبز همچنین مشابه رنگ سبزی است برند Globe Trotter در ساخت کیف‌هایش از آن استفاده می‌کند.







بعد از این رنگ سبز، از لوگوی ۰۰۷ در قسمت بالایی و پشتی این نسخه‌ی خاص از دوربین لایکا Q2 استفاده شده است. لایکا برای هر چه کامل‌تر کردن این نسخه‌ی خاص در پوش لنز را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که شبیه به لوله‌ی تفنگی است که در آغاز فیلم‌های جیمز باند به عنوان نمادی از این فیلم‌ها وجود دارد.

در نسخه‌ی سیاه و سفید از دوربین لایکا Q2 از این رنگ سبز خاص یا در واقع از هیچ رنگی استفاده نشده است. علت این کار این است که این یک دوربین خاص تنها برای ثبت تصاویر سیاه و سفید است. لایکا سعی کرده است که بدنه‌ی خارجی این دوربین را به‌گونه‌ای طراحی کند که با باطن طراحی شده برای ثبت عکس‌های سیاه و سفید هم‌خوانی داشته باشد.

در گذشته، نسخه‌های سیاه و سفید دوربین‌های لایکا در مقایسه با نسخه‌های عادی خود دارای سنسوری با رزولوشن بالاتر بودند. به عنوان نمونه نسخه‌ی سیاه و سفید دوربین لایکا M10، که به‌ صورت استاندارد سنسوری ۲۴ مگاپیکسلی داشت، دارای سنسوری ۴۰ مگاپیکسلی بود. به نظر می‌رسد که نسخه‌ی سیاه و سفید دوربین لایکا Q2 رزولوشنی همانند نسخه‌ی استاندارد و رنگی خود یعنی در حدود ۴۷ مگاپیکسل داشته باشد.





از دیگر ویژگی‌های این سنسور CMOS می‌توانیم به عدم استفاده از فیلتر Low Pass در آن اشاره کنیم. با توجه به اینکه این دوربین با لنز Summilux با فاصله‌ی کانونی ثابت ۲۸ میلی‌متر و با گشودگی دیافراگم f/1.7 عرضه خواهد شد، کاربران می‌توانند که در هنگام استفاده از این دوربین از بزرگ‌نمایی دیجیتال آن استفاده کنند.

در هنگام استفاده از بزرگ‌نمایی دیجیتال، این دوربین با کاهش رزولوشن تصاویر آن‌ها را با بزرگ‌نمایی ثبت می‌کند. به عنوان نمونه، اگر بخواهید که از فاصله‌ی کانونی ۳۵ میلی‌متر استفاده کنید رزولوشن تصاویر ثبت شده به ۳۰ مگاپیکسل کاهش می‌یابند. تصاویر با فاصله‌ی کانونی ۵۰ میلی‌متر و ۷۵ میلی‌متر به‌ترتیب با رزولوشن ۱۴٫۷ و ۶٫۶ مگاپیکسل ثبت می‌شوند.

نسخه‌ی استاندارد دوربین لایکا Q2 می‌تواند علاوه‌بر عکاسی، فیلم‌هایی با رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه و رزولوشن ۴K و به صورت ۲۴ و ۳۰ فریم در ثانیه ضبط کند. با توجه به اینکه لایکا در نسخه‌ی سیاه و سفید دوربین لایکا M10 به کل قابلیت فیلم‌برداری این دوربین را حذف کرد، انتظار داریم که این نسخه‌ هم فقط قابلیت عکاسی را داشته باشد.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که لایکا قصد دارد از این نسخه‌ی سیاه و سفید تا قبل از پایان سال ۲۰۲۰ رونمایی کند. همچنین برخی اطلاعات پیش‌بینی می‌کنند که به احتمال زیاد این دوربین در نیمه‌ی دوم ماه نوامبر (اواخر آبان ماه) معرفی خواهد شد. البته اطلاعات دیگری هم رونمایی از این دوربین را در اوایل سال ۲۰۲۱ محتمل می‌دانند.

با توجه به منتشر شدن این تصاویر از نسخه‌ی سیاه و سفید دوربین لایکا Q2 توسط Nikishita می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به‌زودی اطلاعات دیگری شامل مشخصات این دوربین هم افشا شود.

