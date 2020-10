رییس هیئت مدیره سامسونگ در سن ۷۸ سالگی درگذشت

شرکت سامسونگ الکترونیکس ساعاتی قبل خبر فوت رییس هیئت مدیره این شرکت، لی کان-هی، را اعلام کرد. طبق بیانیه‌ی منتشر شده، او که ۷۸ ساله بود در کنار اعضای خانواده‌ی خود از جمله پسرش، لی جائه-یونگ، که معاون او محسوب می‌شود فوت کرده است.

هنوز دلیل مرگ او اعلام نشده اما باید خاطرنشان کنیم آقای لی بعد از اینکه در سال ۲۰۱۴ دچار حمله‌ی قبلی شد، دیگر در انظار عمومی دیده نشد. طی این سالها، لی جائه-یانگ که رسما عنوان معاون ریاست هیئت مدیره را داشته ولی عملا به‌عنوان رهبر شرکت سامسونگ انجام وظیفه می‌کند.

لی کان-هی یک چهره‌ی بحث‌برانگیز بود که نقش بزرگی در سوق دادن سامسونگ از یک سازنده‌ی تلویزیون‌ها و لوازم خانگی ارزان‌قیمت به یکی از قوی‌ترین برندهای تکنولوژی جهان داشت. به لطف این اقدامات، هلدینگ سامسونگ توانست حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی کره جنوبی را از آن خود کند و در نتیجه او ثروتمندترین فرد این کشور شد.

سامسونگ در بیانیه‌ی خود نوشته که اعلامیه‌ی «مدیریت نوین» در سال ۱۹۹۳ که از طرف آقای لی کان-هی ارائه شد، محرک چشم‌انداز شرکت برای ارائه‌ی بهترین فناوری‌ها به منظور کمک به پیشرفت جامعه‌ی جهانی بود.

از جمله‌های حاشیه‌های رییس هیئت مدیره سامسونگ می‌توانیم به پرداخت رشوه به رییس جمهور کره در سال ۱۹۹۵ و اختلاس و فرار مالیاتی در سال ۲۰۰۸ اشاره کنیم که برای هر دو اتهام مورد عفو قرار گرفت. وزیر دادگستری کره جنوبی در مورد عفو دوم گفت که این تصمیم به منظور بازگشت لی کان-هی به کمیته‌ی بین‌المللی المپیک اتخاذ شده تا بتواند وضعیت بهتری برای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ در پیونگ‌چانگ ایجاد کند.

همانطور که گفتیم بعد از سکته‌ی قلبی رییس هیئت مدیره سامسونگ، پسر او در واقع رهبر این شرکت بوده است که طی سال‌های گذشته او هم درگیر پرونده‌های حقوقی جنجالی شده است؛ از بین آن‌ها می‌توانیم به درگیری در یک پرونده‌ی فساد مالی اشاره کنیم که منجر به برکناری رییس جمهور سابق کره جنوبی شد و لی جائه-یونگ هم حدود یک سال در زندان به سر برد.

طبق قوانین کره جنوبی، هرکسی دارایی‌هایی آقای لی کان-هی را به دست آورد باید میلیاردها دلار مالیات بر ارث پرداخت کند که این یعنی احتمالا افراد موردنظر ناچار می‌شوند سهم خود را در این شرکت کاهش دهند.

