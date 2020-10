در هفته‌های گذشته اپل با برگزاری رویداد آنلاینی به‌ نام Hi, Speed بالاخره از خانواده‌ی آیفون‌های ۱۲ رونمایی کرد. در این رویداد آنلاین علاوه‌بر این تلفن‌های همراه جدید، اپل از شارژر MagSafe هم برای شارژ کردن این آیفون‌ها به صورت بدون سیم رونمایی کرد.

روش کار این شارژر جدید بدین گونه است که با استفاده از قابلیت آهن‌ربایی به قسمت پشتی آیفون ۱۲ متصل می‌شود و این آیفون‌های جدید را به صورت بدون سیم شارژ می‌کند. حداکثر توان قابل استفاده در زمان شارژ کردن آیفون به این صورت ۱۵ وات است و اپل این شارژر‌های جدید را با قیمت ۳۹ دلار به‌فروش می‌رساند.

با وجود اینکه از لحاظ فنی می‌توان از شارژر MagSafe برای شارژ کردن آیفون‌های قدیمی‌تر هم استفاده کرد، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که شارژ کردن آیفون‌های قدیمی‌تر از آیفون ۱۲ با این شارژر‌ها بسیار ‌کند صورت می‌گیرد.

برای انجام این بررسی که بر روی آیفون XS مکس صورت گرفته است، این تلفن همراه در زمان رسیدن شارژ باتری به مقدار %۱ با قرار دادن آن در حالت پرواز به‌ مدت نیم ساعت به شارژر MagSafe متصل شده است.

آزمایش اول نشان می‌دهد که شارژر MagSafe توانست در مدت نیم ساعت باتری این آیفون‌ را تنها به مقدار %۱۳ شارژ کند. تکرار این آزمایش برای بار دوم هم نشان داد که این شارژر بعد از گذشت نیم ساعت تنها توانسته بود که باتری آین آیفون را %۱۴ شارژ کند.

شارژر مگ‌سیف اپل نشانه‌ای برای معرفی آیفون‌های بدون پورت شارژ است

در مقایسه با شارژر‌های ۷٫۵ واتی Qi شارژر MagSafe در هنگام شارژ کردن آیفون‌های قدیمی‌ بسیار کند‌تر است. برای مقایسه باید بگوییم که شارژر‌های ۷٫۵ واتی Qi می‌توانند در مدت نیم ساعت آیفون را در حدود %۲۵ شارژ کنند که در مقایسه با شارژر MagSafe مقداری دو برابری است.

انجام دوباره‌ی این آزمایش اما با استفاده از شارژر استاندارد ۷٫۵ واتی بدون سیم از برند بلکین نشان می‌دهد که این شارژر می‌تواند آیفون XS مکس را در همان شرایط در مدت نیم ساعت %۲۶ شارژ کند.

اگر قصد تهیه‌ی شارژر MagSafe برای شارژ کردن مدل‌های قدیمی آیفون را دارید، توصیه می‌شود که این کار را انجام ندهید. با توجه به نتایج این آزمایش می‌توان گفت که خرید شارژر‌های استاندارد Qi در مقایسه با MagSafe انتخاب معقول‌تری است.

البته در زمان اتصال شارژر‌ MagSafe به آیفون‌های جدید سری ۱۲، این شارژر فرایند شارژ شدن را سریع‌تر از شارژر‌های Qi انجام خواهد داد. البته باید گفت سرعت شارژر شدن با این شارژر بدون سیم در مقایسه با استفاده از کابل لایتنینگ USB-C و شارژر ۲۰ واتی کمتر است. در زمان استفاده از شارژر ۲۰ واتی و اتصال آن با استفاده از کابل لایتنینگ USB-C می‌توان تنها در مدت نیم ساعت آیفون‌های ۱۲ را %۵۰ شارژ کرد.

پشت‌پرده‌ی حذف شارژر و هدفون از جعبه‌ی آیفون؛ سود بیشتر یا حفظ زمین؟

منبع: MacRumors

The post آیا می‌توان آیفون‌های قدیمی را با شارژر MagSafe شارژ کرد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala