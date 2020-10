گوشی‌های سری آیفون ۱۲ بهترین آیفون‌هایی هستند که اپل تاکنون تولید کرده و شکی در آن نیست. این گوشی‌ها در ۴ مدل و با قیمت پایه ۶۹۹ – ۱۰۹۹ دلار برای آیفون ۱۲ مینی تا آیفون ۱۲ پرو مکس در دسترس قرار دارند و به همین خاطر امسال بیشتر از هر سال دیگر، کاربران توان خرید آیفون‌ها را خواهند داشت. با این حال بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند از گوشی‌های اندرویدی استفاده کنند اما نمی‌دانند چه محصولاتی می‌توانند رقیب خوبی برای آیفون‌های جدید باشند. در این مطلب به معرفی تعدادی گوشی اندرویدی می‌پردازیم که می‌توانند بهترین جایگزین آیفون ۱۲ باشند.

بخشی از گوشی‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند از لحاظ قیمتی با آیفون‌ها در یک محدوده قرار می‌گیرند. در واقع هدف از این مطلب، لزوما معرفی گوشی‌هایی نیست که قیمت پایین‌تری از آیفون‌های جدید داشته باشند. بلکه محصولاتی است که در دنیای اندروید، بتوانند به خوبی آیفون ۱۲ در دنیای iOS باشند.

برای این منظور به سراغ ۴ برند محبوب و معروف می‌رویم؛ سامسونگ، وان پلاس، ال جی و شیائومی. هر ۴ شرکت در سبد محصولات خود، نمونه‌های قدرتمندی را در اختیار دارند که می‌توانند شانه‌ به شانه‌ی آیفون‌های جدید حرکت کرده و نیاز کاربران را به بهترین شکل ممکن برطرف کنند.

سامسونگ

سری گلکسی اس ۲۰

سری گلکسی اس ۲۰ سامسونگ با بدشانسی عجیبی مواجه شدند. سامسونگ آن‌ها را درست زمانی که شیوع ویروس کرونا آغاز شده بود رونمایی کرد و آن رویداد آنپکد هم آخرین رویدادی بود که به صورت حضوری برگزار شد. قیمت بالای این سری نیز مزید بر علت شد تا کاربران آنقدرها به خرید گوشی‌های این سری تمایل نشان ندهند.

اما بعدا متوجه این موضوع شدیم که ظاهرا قیمت بسیاری از پرچم‌دارها در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده و همچنین بعد از فروکش کردن شدت کرونا در بازارهایی که سامسونگ‌ در آن‌ها عملکرد خوبی داشت، گلکسی اس ۲۰ و دو برادر بزرگ‌ترش توانستند با استقبال خوبی مواجه شوند. این گوشی‌ها از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ در بازار آمریکا و کره‌ی جنوبی و اگزینوس ۹۹۰ در بازارهای بین‌المللی بهره می‌برند. نمایشگر همه‌ی آن‌ها نیز از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز در وضوح +FHD پشتیبانی می‌کند و اگر کاربر بخواهد وضوح را به +QHD افزایش دهد، این میزان به ۶۰ هرتز کاهش پیدا می‌کند.

قدرتمندترین گوشی از این سری نیز گلکسی اس ۲۰ اولترا است که در کنار بهره‌مندی از تمام قابلیت‌های بالا، از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی و دوربین پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری دیجیتال، ۱۰ برابری هیبریدی و ۴ برابری اپتیکال بهره می‌برد. حتی در قدرتمندترین نسخه‌ی آن نیز سامسونگ از ۱۶ گیگابایت رم استفاده کرده تا این محصول تقریبا به یکی از گوشی‌های بی‌رقیب از لحاظ قدرت سخت‌افزاری بدل شود.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا

اما اگر به گوشی‌های سری اس ۲۰ با قابلیت پشتیبانی از قلم علاقه‌مند هستید، سری نوت ۲۰ هم می‌توانند انتخاب خوبی باشند. اگرچه سامسونگ مدل استاندارد را با بدنه‌ی پلاستیکی و نمایشگری ۶۰ هرتزی راهی بازار کرد، اما مدل اولترا را می‌توان پرچم‌دار شایسته‌ای دانست.

متاسفانه برخی از قابلیت‌های اس ۲۰ اولترا نظیر باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، رم ۱۶ گیگابایتی و دوربین پریسکوپی با توان عالی در زمینه‌ی بزرگ‌نمایی در این گوشی وجود ندارد، اما در عوض کاربر به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، قلم S-Pen با قابلیت‌های گوناگون و جذاب و ظاهری زیباتر دسترسی خواهد داشت.

این گوشی از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری و ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض مجهز شده و کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری نیز در آن فوق‌العاده است.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

اگر به دنبال محصولی ارزان قیمت هستید، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن می‌تواند انتخاب بسیار خوبی در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ دلار باشد. این گوشی تقریبا تمام آنچه که از نوت ۲۰ انتظار دارید را بدون پشتیبانی از قلم در اختیارتان قرار می‌دهد و البته قابلیت‌های بسیار خوبی هم دارد. باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین‌هایی مشابه دوربین گلکسی اس ۲۰، رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی و بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP68، از مشخصه‌های خوب این گوشی به حساب می‌آیند. همچنین تمام گوشی‌های نام برده از سامسونگ به مدت سه سال بروزرسانی اندروید دریافت می‌کنند تا فاصله‌ی آن‌ها با اپل و iOS در این زمینه کمتر و کمتر شود.

وان پلاس

وان پلاس ۸ پرو

در بین محصولات وان پلاس، پرچم‌داران سری ۸ بی‌نظیرند. این گوشی‌ها برای اولین بار، فراتر از محدوده‌ی قیمتی رفتند که وان پلاس معمولا برای گوشی‌های خود در نظر می‌گرفت. اما همچنان قیمت حدودا ۱۰۰۰ دلار برای محصولی که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸/۱۲ گیگابایت رم، باتری ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۳۰ واتی بهره می‌برد، آنقدرها زیاد نیست. خصوصا اینکه این روزها قیمت این محصول به ۸۰۰ دلار هم کاهش پیدا کرده.

از قابلیت‌های خوب این گوشی می‌توان به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی حتی در وضوح +QHD، دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض، ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال و ۵ مگاپیکسلی فیلتر رنگ و قیمت نسبتا مناسب به نسبت پرچم‌دارهای دیگر اشاره کرد.

علاوه بر این‌ها، وان پلاس نیز شهرت خوبی در ارائه‌ی بروزرسانی برای گوشی‌های خود دارد و معمولا پرچم‌داران خود را به مدت سه سال بروزرسانی می‌کند. همانطور که وان پلاس ۵ و ۵T را به همین میزان به‌بروزرسانی کرد. بنابراین می‌توان گفت در کنار گوشی‌های سامسونگ، نماینده‌‌های وان پلاس می‌توانند بهترین جایگزین آیفون ۱۲ باشند.

وان پلاس ۸

نماینده‌ی دیگر وان پلاس که به خاطر نمایشگر کوچک‌تر با وضوح و رفرش ریت کمتر (+FHD و ۹۰ هرتز)، دوربین‌های ضعیف‌تر (فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، عدم بهره‌مندی از دوربین تله‌فوتو) و باتری ضعیف‌تر، قیمت پایین‌تری از مدل پرو دارد (حدودا ۶۵۰ دلار)، می‌تواند گزینه‌ی بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به گوشی‌های اندرویدی باشد، وان پلاس ۸ است. این گوشی شاید در بخش دوربین نتواند مانند پرچم‌دارهای مطرح بازار ظاهر شود اما قطعا یکی از قدرتمندترین‌ محصولاتی است که می‌توانید به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه خریداری کنید.

وان پلاس ۸ تی

گوشی دیگری هم که می‌توانید از بین محصولات وان پلاس به عنوان جایگزین آیفون ۱۲ انتخاب کنید، وان پلاس ۸ تی است که اخیرا معرفی شده و تقریبا می‌توان آن را مشابه وان پلاس ۸ دانست. جز اینکه از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر بسیار سریع ۶۵ واتی بهره می‌برد که سرعت بسیار بالایی در شارژ گوشی دارد.

ال جی

ال جی وی ۶۰

یکی دیگر از محصولاتی که می‌تواند جایگزین خوبی برای آیفون ۱۲ باشد، ال جی وی ۶۰ است. البته مدت زمان زیادی است که ال جی مانند قبل در زمینه‌ی ساخت گوشی‌های هوشمند مطرح نیست. اما خب طی یک سال گذشته این شرکت پیشرفت خوبی داشت و توانست محصولات جالب و هیجان‌انگیزی را راهی بازار کند.

یکی از این گوشی‌ها ال جی وی ۶۰ است که در محدوده‌ی قیمتی ۸۰۰ دلار قرار می‌گیرد. علاوه بر اسنپدراگون ۸۶۵، این گوشی از قابلیت‌های دیگری نظیر ۸ گیگابایت رم، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و استاندارد نظامی MIL-STD-810G بهره می‌برد.

یک قابلیت جالب دیگر هم بهره‌مندی از نمایشگر ثانویه است. این نمایشگر همراه با گوشی عرضه نمی‌شود اما به صورت لوازم جانبی در دسترس قرار دارد و کاربر می‌تواند با قرار دادن آن در کنار گوشی، آن را به یک محصول تاشو تبدیل کند. البته این نمایشگر گوشی را به شکل گوشی‌های تاشوی کنونی در نمی‌آورد اما با این حال یکی از قابلیت‌هایی است که در گوشی‌های اندرویدی دیگر و آیفون‌ها شاهد آن نیستیم.

از طرفی در مقایسه با پرچم‌داران اندرویدی، یک سری قابلیت‌ها نظیر رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی یا حتی ۹۰ هرتزی و شارژر بسیار سریع در این محصول وجود ندارد. اما خب می‌بینیم که در سری آیفون‌ ۱۲ اپل هم چنین مواردی وجود ندارد. حتی شارژر هم درون جعبه‌ی این گوشی‌ها نیست.

شیائومی

شیائومی می ۱۰ پرو

آخرین محصولی که می‌توانیم آن را به عنوان جایگزین شایسته‌ی آیفون ۱۲ انتخاب کنیم، شیائومی می ۱۰ پرو است. محصولی که از قابلیت‌های بسیار خوبی بهره می‌برد. شیائومی در این محصول از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸/۱۲ گیگابایت رم، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال -هیبریدی، ۱۲ مگاپیکسلی مخصوص پرتره و ۲۰ مگاپیکسلی فوق عریض استفاده کرده.

به عنوان منبع تغذیه‌ی می ۱۰ پرو، از یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و یک شارژر سیمی ۵۰ واتی استفاده شده که سرعت بسیار خوبی هم دارد. شیائومی این گوشی را در محدوده‌ی قیمتی ۸۰۰ – ۱۰۰۰ دلار راهی بازار کرده که آن را به یکی از مناسب‌ترین محصولات در بین پرچم‌داران اندرویدی بدل می‌کند.

مسلما گوشی‌های بسیار بیشتری وجود دارند که می‌توانند در این لیست حضور پیدا کنند. نظیر گوگل پیکسل ۵، گوشی‌های هواوی، ردمی و شرکت‌های دیگر. اما این گوشی‌ها در بازار کشور ما فروش بیشتری داشته و دسترسی به آن‌ها نیز به نسبت ساده‌تر از باقی برندهاست.

