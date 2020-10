مشخصات گوشی هواوی Nova 8 SE فاش شد

آخرین محصول سری Nova هواوی گوشی Nova 7 SE 5G Youth است که مدتی قبل معرفی شد و حالا این شرکت قصد دارد جانشین آن را با تراشه‌ی مدیاتک در آینده‌ی نزدیک معرفی کند. این گوشی که هواوی Nova 8 SE نام دارد در دو مدل عرضه می‌شود و نسبت به نسل قبلی از تکنولوژی باتری و نمایشگر نسبتا بهتری بهره می‌برد.

طبق اعلام یکی از افشاگران مشهور چینی، هواوی Nova 8 SE مجهز به نمایشگر ۶٫۵۳ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ است. همچنین از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت آن می‌توانیم به پشتیبانی از شارژ سریع ۶۶ وات اشاره کنیم که مدتی قبل هواوی همراه با گوشی‌ هواوی میت ۴۰ پرو از این فناوری رونمایی کرد.

طبق این اطلاعات فاش شده، شاهد معرفی دو مدل از این گوشی خواهیم بود که این دو مدل از دو تراشه‌ی ۵G مدیاتک بهره می‌برند. یکی از این مدل‌ها که اندکی ارزان‌تر خواهد بود، همراه با تراشه‌ی ضعیف‌تر Dimensity 720 به دست کاربران می‌رسد و مدل دیگر مجهز به تراشه‌ی Dimensity 800U است که قلب تپنده‌ی هواوی nova 7 SE 5G Youth محسوب می‌شود.

از نظر دوربین هم در پنل پشتی آن چهار دوربین تعبیه شده که این ماژول از دوربین‌های ۴۸ + ۸ + ۲ + ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده و یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

از لحاظ ظاهری مهم‌ترین تفاوت این گوشی با نسل قبلی در زمینه‌ی بدنه است. گفته می‌شود هواوی Nova 8 SE از بدنه‌ی باریک‌تر و سبک‌تری بهره می‌برد و ظاهرا ضخامت آن ۷٫۴۶ میلی‌متر و وزن آن ۱۷۸ گرم است.

