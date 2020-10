با وجود اینکه به تازگی گوشی وان‌پلاس ۸T معرفی شده، اما طبق شایعات منتشر شده به نظر می‌رسد گوشی‌های وان‌پلاس ۹ در سال ۲۰۲۱ بسیار زودتر از انتظار معرفی خواهند شد.

به همین خاطر در این مطلب قصد داریم ۹ ویژگی که از سری وان‌پلاس ۹ انتظار داریم را مطرح کنیم. همین ابتدا باید بگوییم که موارد مطرح شده در این فهرست مبتنی بر شایعات و گزارش‌ها نیستند و روی هم رفته صرفا انتظارات ما از این خانواده محسوب می‌شوند. اما از طرف دیگر، این انتظارات منطقی هستند.

این یعنی خواستار پشتیبانی از کارت حافظه microSD نیستیم و می‌دانیم که این گوشی‌ها قرار نیست از بهترین دوربین بین رقبا بهره ببرند. در ضمن از آنجایی که برخی ویژگی‌ها مانند بهره‌گیری از اسنپ‌دراگون ۸۷۵ به احتمال زیاد عملی می‌شوند، به این موارد هم اشاره نخواهیم کرد.

۱. بدنه‌ی کوچک‌تر

این از جمله ویژگی‌هایی است که بخشی از کاربران گوشی‌های وان‌پلاس خواستار عملی شدن آن هستند. اما حالا با عرضه‌ی آیفون ۱۲ مینی، فرصت خوبی برای این شرکت پدید آمده که یک گوشی وان‌پلاس کوچک‌تر را راهی بازار کند.

با توجه به اینکه برای کاربر عادی بین وان‌پلاس ۸ و مدل پرو تفاوت چشم‌گیری دیده نمی‌شود، حالا این شرکت با بهره‌گیری از این فرصت می‌تواند مدل استاندارد وان‌پلاس ۹ را از مدل پرو متمایزتر کند. این یعنی مدل پرو می‌تواند با اندازه‌ی مشابه نسل‌های قبلی راهی بازار شود ولی مدل استاندارد با داشتن اندازه‌ی کوچک‌تر احتمالا توجهات بیشتری را جلب خواهد کرد.

سامسونگ با عدم عرضه‌ی گلکسی S20e مرتکب اشتباه بزرگی شده و حالا وان‌پلاس می‌تواند یک گوشی پرچم‌دار جمع‌وجور را راهی بازار کند و نظر این دسته از کاربران را جلب کند.

۲. شارژ بی‌سیم و ضدآب بودن برای تمام مدل‌ها

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بین وان‌پلاس ۸ و مدل پرو مربوط به شارژ بی‌سیم و مقاومت در برابر نفوذ آب است. با توجه به تفاوت قیمت بین این دو گوشی، چنین تمایزی منطقی به نظر می‌رسد.

با این حال، گوشی‌های وان‌پلاس ۹ در سال ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسند و در این سال یک گوشی پرچم‌دار که بیش از ۷۰۰ دلار قیمت دارد، باید بتواند به طور کامل در برابر نفوذ آب مقاومت کند و در ضمن از شارژ بی‌سیم هم پشتیبانی کند. وان‌پلاس دیگر نمی‌تواند این مشخصات را پشت گوش بیندازد و در این زمینه می‌توانیم به گوشی ۷۰۰ دلاری گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن اشاره کنیم که از هر دو مشخصه بهره می‌برد.

البته به خوبی می‌دانیم این شرکت برای ترغیب کاربران نسبت به خرید مدل پرو باید امکانات بیشتری برای آن ارائه کند. با وجود اینکه در زمینه‌ی استاندارد IP (گواهی مربوط به مقاومت در برابر نفوذ آب) وان‌پلاس کار چندانی برای تمایز بیشتر نمی‌تواند انجام دهد اما مثلا می‌تواند سرعت شارژ بی‌سیم مدل پرو را نسبت به مدل استاندارد افزایش دهد.

۳. بهره‌گیری تمام مدل‌ها از سرعت شارژ ۶۵ وات

اگرچه وان‌پلاس می‌تواند شارژ بی‌سیم ۳۰ وات را فقط به مدل پرو وان‌پلاس ۹ اختصاص دهد، اما در مورد سرعت شارژ سیمی ۶۵ وات نباید چنین تصمیمی اتخاذ کند. زیرا از آنجایی که وان‌پلاس ۸T از این فناوی بهره می‌برد، اختصاص دادن آن برای صرفا مدل پرو نسل بعدی غیرمنطقی محسوب می‌شود.

در هر صورت همانطور که گفتیم وان‌پلاس همواره به‌دنبال افزایش تمایز مدل پرو نسبت به مدل استاندارد است و با اختصاص شارژ ۶۵ وات به مدل پرو می‌تواند تا حدی آن را شاخص‌تر کند. اما امیدواریم مدیران این شرکت چنین کاری را انجام ندهند و در نهایت هر دو مدل وان‌پلاس ۹ با شارژ ۶۵ وات به دست کاربران برسند.

۴. کنار گذاشتن دوربین‌های بی‌مصرف

در سال ۲۰۲۰ وان‌پلاس هم به شرکت‌هایی ملحق شد که فقط خواستار افزایش تعداد دوربین گوشی‌های خود هستند. به همین خاطر تعدادی دوربین بی‌مصرف در گوشی‌های وان‌پلاس پدیدار شدند که می‌توانیم به فیلتر رنگ در وان‌پلاس ۸ پرو و سنسور سیاه‌وسفید در وان‌پلاس ۸T اشاره کنیم. همچنین نباید دوربین‌های ماکرو موجود در گوشی‌های این شرکت را از قلم بیندازیم. همانطور که گفتیم این دوربین‌ها تقریبا بی‌مصرف هستند و اکثریت کاربران از آن‌ها هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند.

به همین خاطر گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و وان‌پلاس ۹ پرو باید همراه با سه دوربین اصلی به دست کاربران برسند: دوربین اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو. در این میان مثلا مدل پرو در کنار تله‌فوتو می‌تواند دوربین پریسکوپی تعبیه کند یا مدل استاندارد مجهز به دوربین ضعیف‌تری باشد. اما در هر صورت تعبیه‌ی سه دوربین ذکر شده انواع و اقسام نیازهای کاربران را پوشش می‌دهند.

آیا افزایش تعداد دوربین گوشی به معنای ثبت عکس‌های بهتر است؟

۵. افزایش ظرفیت حافظه‌ی داخلی؛ حداقل برای وان‌پلاس ۹ پرو

با وجود اینکه گوشی‌های وان‌پلاس دیگر پرچم‌داران ارزان‌قیمتی محسوب نمی‌شوند، اما این شرکت تابه‌حال یک گوشی مجهز به حافظه‌ی داخلی بیشتر از ۲۵۶ گیگابایت را معرفی نکرده است و در ضمن هیچکدام از این گوشی‌های وان‌پلاس از کارت حافظه پشتیبانی نمی‌کنند. به همین خاطر دیگر وقت آن رسیده که وان‌پلاس برای گوشی خود حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی ارائه کند و مدل پرو وان‌پلاس ۹ گزینه‌ی مناسبی برای این کار محسوب می‌شود.

۶. دوربین سلفی زیر نمایشگر

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گوشی‌های گلکسی S21 سامسونگ فاقد دوربین سلفی زیر نمایشگر هستند و این یعنی گوشی‌های وان‌پلاس ۹ گزینه‌های عالی برای معرفی این مشخصه برای بازارهای جهانی محسوب می‌شوند. احتمالا می‌دانید که مدتی قبل شرکت ZTE از اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد که البته فقط برای بازار چین عرضه شده است.

البته این تکنولوژی هنوز ضعف‌هایی دارد و ظاهرا کیفیت سلفی‌های ثبت شده با این نوع دوربین‌ها به پای دوربین‌های معمولی نمی‌رسد. البته از آنجایی که شرکت‌ها برای گوشی‌های پرچم‌دار خود معمولا محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کنند، احتمال عملی شدن این مشخصه چندان بالا نیست ولی وان‌پلاس با بهره‌گیری از این تکنولوژی می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند.

۷. بهره‌گیری از نمایشگرهای تخت (یا حداقل کاهش خمیدگی نمایشگر)

گوشی‌های وان‌پلاس ۷ برای اولین بار همراه با نمایشگرهای خمیده به دست کاربران رسیدند. اگرچه این نوع نمایشگرها جذابیت ظاهری گوشی‌ها را افزایش می‌دهند، اما معایبی هم دارند که به‌عنوان مثال می‌توانیم به لمس‌های تصادفی اشاره کنیم. خوشبختانه وان‌پلاس ۸T به طور کامل نمایشگر خمیده را کنار گذاشت و از نمایشگر کاملا تخت استفاده کرده است.

هنوز مشخص نیست این شرکت برای گوشی‌های وان‌پلاس ۹ چه برنامه‌ای دارد اما احتمالا مدل استاندارد با نمایشگر تخت عرضه می‌شود و مدل پرو هم با نمایشگر خمیده به دست مشتریان می‌رسد ولی امیدواریم خمیدگی این نمایشگر بسیار محدود باشد.

تکامل رابط کاربری گوشی‌های وان‌پلاس؛ از سیانوژن تا اکسیژن

۸. بهبود بازخورد لمسی

گوشی‌های هوشمند از تکنولوژی هپتیک (بازخورد لمسی) بهره می‌برند که به طور خلاصه، هنگام تماس دست کاربر با نمایشگر از طریق لرزش یا ویبره‌ی خفیف به کاربر واکنش نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال هنگام تایپ کردن اگر این مشخصه را غیرفعال نکرده باشید، با این قابلیت مواجه می‌شوید. در هر صورت یکی از انتقادات مطرح شده از وان‌پلاس ۷ پرو به سیستم هپتیک ضعیف آن برمی‌گردد که وان‌پلاس ۸ پرو تلاش کرده این تکنولوژی را بهبود ببخشد ولی در این زمینه چندان موفق نبوده است.

یکی از تفاوت‌های گوشی‌های رده‌بالا با گوشی‌های معمولی به همین موضوع برمی‌گردد و امیدواریم حداقل وان‌پلاس ۹ پرو از سیستم هپتیک بهتری بهره ببرد تا بازخورد لمسی موثرتری را ارائه کند.

۹. ثابت ماندن قیمت

وان‌پلاس طی سال‌های گذشته به طور پیوسته قیمت گوشی‌های پرچم‌دار خود را افزایش داده است و زمانی که گوشی‌های وان‌پلاس ۹ راهی بازار می‌شوند، بحران کرونا کماکان وجود خواهد داشت و این یعنی بودجه‌ی میلیون‌ها کاربر محدود خواهد بود و بسیاری از آن‌ها همچنان بیکار هستند. در چنین وضعیتی اهمیت گوشی‌های ارزان‌تر بیشتر از گذشته شده است.

وان‌پلاس ۸ با قیمت پایه ۶۹۹ دلاری معرفی شده که برای نسل بعدی آن هم قیمت مناسبی به حساب می‌آید. اما برای مدل پرو اگر این گوشی بتواند چندین ویژگی جذاب و مفیدی ارائه کند احتمالا حتی با قیمت بالای ۱۰۰۰ دلار هم می‌تواند نظر کاربران زیادی را جلب کند. اما روی هم رفته با توجه به عرضه‌ی گوشی‌هایی مانند گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و پیکسل ۵، وان‌پلاس باید تلاش کند قیمت نسل بعدی گوشی‌های خود را افزایش ندهد.

وان پلاس بازار پرچم‌داران اقتصادی را به کدام برند واگذار خواهد کرد؟

منبع: Android Authority

