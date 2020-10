یکی از افشاگران ویژگی‌های کلیدی گلکسی S21 اولترا را لو داده که طبق این گزارش، کاربران چشم‌انتظار نوآوری‌های مختلف باید خود را برای ناامید شدن آماده کنند. همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی مانند نسل قبلی از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

با توجه به رندرهای منتشر شده به نظر می‌رسد دوربین سلفی این گوشی در یک حفره در میان بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده است. به گفته‌ی این افشاگر، گلکسی S21 اولترا با اندازه‌ی ۱۶۵٫۱ در ۷۵٫۶ در ۸٫۹ میلی‌متر به دست کاربران می‌رسد که البته باید به ضخامت ۱.۹ میلی‌متری ماژول دوربین هم اشاره کنیم. برای مقایسه می‌توانیم به ابعاد ۱۶۶٫۹ در ۷۶ در ۸٫۸ میلی‌متری گلکسی S20 اولترا اشاره کنیم و این یعنی نسل جدید این گوشی از لحاظ ابعاد تفاوت محسوسی با نسل قبلی خود نخواهد داشت.

اگرچه این گوشی از نظر سخت‌افزاری شباهت زیادی به نسل قبلی دارد ولی در رندرهای منتشر شده شاهد طراحی جدید ماژول دوربین هستیم. گفته می‌شود گلکسی S21 اولترا با نمایشگر ۶٫۸ اینچی ۲K امولد به دست کاربران می‌رسد که اندکی کوچک‌تر از نمایشگر ۶٫۹ اینچی S20 اولترا به حساب می‌آید.

در کنار موارد ذکر شده، مطابق انتظار این گوشی در آمریکا با تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۷۵ راهی بازار می‌شود و در تقریبا تمام مناطق جهان با تراشه‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ به دست کاربران می‌رسد. بر اساس این گزارش منتشر شده، گلکسی S21 اولترا با رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ معرفی می‌شود.

البته این افشاگر به برخی جزییات مانند مشخصات دیگر دوربین‌ها، مقدار حافظه رم، حافظه داخلی و همچنین سرعت شارژ این گوشی اشاره‌ای نکرده است. روی هم رفته به نظر می‌رسد این گوشی قرار نیست تفاوت گسترده‌ای با نسل قبلی خود داشته باشد و طبق گزارش‌های منتشر شده گوشی‌های گلکسی S21 حدود یک ماه زودتر از انتظار در اوایل زمستان معرفی خواهند شد.

چرا عرضه‌ی زودهنگام گلکسی S21 تصمیم درستی است؟

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala