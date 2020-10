اگر نظر کسانی را که از هدست‌های واقعیت مجازی استفاده کرده‌اند بپرسید، آن‌ها معمولا می‌گویند که بدلیل فاصله‌ی نزدیک نمایشگر این هدست‌ها به چشم، خطوط قرار گرفته میان پیکسل‌ها در نتیجه فاصله‌ی این پیکسل‌ها از یکدیگر به‌راحتی در زمان استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی قابل تشخیص است.

به‌طور حتم رخ دادن این اتفاق در زمان استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی بر روی تجربه‌ی کاربر تأثیر منفی می‌گذارد. البته ممکن است که در آینده این مشکل به‌طور کامل برطرف شود. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که شرکت سامسونگ و دانشگاه استنفورد با همکاری یکدیگر در حال توسعه‌ی نمایشگر OLED هستند که می‌تواند دارای رزولوشن خیره کننده‌ی ۱۰۰۰۰ پیکسل در هر اینچ باشد. تراکم پیکسلی این نمایشگر بسیار بالاتر از نمایشگر‌هایی است که هم اکنون در هدست‌های واقعیت مجازی مدرن از آن‌ها استفاده می‌شود.

در این تکنولوژی جدید از فیلم‌هایی برای تابش نور سفید در میان لایه‌های بازتاب کننده‌ی نمایشگر استفاده می‌شود. در این نمایشگر‌ها لایه‌ی بازتاب کننده از یک لایه نقره و یک لایه فلزی بازتاب کننده‌ی نور که دارای ساختاری در مقیاس نانو و به‌صورت راه راه است، تشکیل شده است. استفاده از این لایه‌ی اپتیکال باعث تغییر خواص بازتابشی می‌شود و به رنگ‌های خاصی اجازه می‌دهد که از میان پیکسل‌ها عبور کنند.

نمایشگر مینی LED چیست و چرا اپل می‌خواهد از این تکنولوژی استفاده کند؟

استفاده از این طراحی در ساختار نمایشگر باعث می‌شود که بتوان تراکم پیکسلی در این نمایشگر‌ها را در مقایسه با نمایشگر‌های OLED که در تلفن‌های همراه شاهد استفاده از آن‌ها هستیم، افزایش داد. این ساختار جدید همچنین تأثیر منفی بر روی میزان روشنایی نمایشگر نمی‌گذارد.

با توجه به این موضوع، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که استفاده از این فناوری جدید و تولید نمایشگر‌هایی با تراکم پیکسلی بسیار بالا برای هدست‌های واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده، نمایشگر این هدست‌ها را بسیار بهبود خواهد بخشید. همچنین استفاده از این نمایشگر در این دستگاه‌ها باعث می‌شود که کاربران در زمان استفاده از آن‌ها دیگر نتوانند پیکسل‌ها یا خطوط قرار گرفته میان آن‌ها را مشاهد کنند.

با وجود اینکه ممکن است به این زود‌ی‌ها شاهد استفاده از این نمایشگرها نباشیم، چون بدون حتم قدرت پردازشی بسیار زیادی برای استفاده از این نمایشگر‌های با تراکم پیکسلی بالا مورد نیاز است، اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که فناوری نمایشگر‌های OLED مانع دستیابی به این نمایشگر‌های با تراکم پیکسلی بالا نخواهد شد.

البته باید بگوییم که این همکاری صورت گرفته در رابطه با توسعه‌ی این نمایشگر‌ها در حال طی کردن مراحل عملی خود است. هم اکنون سامسونگ در حال توسعه‌ی نمایشگر‌هایی با تراکم پیکسلی ۱۰۰۰۰ پیکسل در اینچ و در تمامی قسمت‌های نمایشگر است. با توجه به نوع ساختار به‌کار رفته در این نمایشگر‌ها می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بتوان نمایشگر‌های بزرگی را هم با این تکنولوژی توسعه داد.

در نهایت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این نمایشگر‌ها را در آینده ببینیم البته هنوز نمی‌توان به صورت قطعی گفت که این نمایشگرها چه زمانی و در چه دستگاهی اول استفاده خواهند شد.

مشکل نمایشگر گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با انتشار آپدیت‌های جدید برطرف شد

منبع: Engadget

The post سامسونگ و دانشگاه استنفورد در حال توسعه‌ی نمایشگر ۱۰۰۰۰PPI هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala