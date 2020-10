انویدیا امسال از گرافیک‌های قدرتمند سری RTX 3000 رونمایی کرد. محصولاتی مبتنی بر معماری امپر که به نسبت معماری تورینگ سری RTX 2000، یک انقلاب در قدرت پردازشی محسوب می‌شوند. اما مثل همیشه، انویدیا قصد ساخت گرافیک‌های مخصوص لپ تاپ سری RTX 3000 (نسخه‌ی موبایل) را نیز دارد و گفته می‌شود ۴ مدل از آن‌ها اکنون در دست ساخت قرار دارند.

با توجه به گفته‌ی یکی از افشاگران با نام Harukaze5719، به نظر می‌رسد شرکت انویدیا در حال حاضر مشغول کار روی ۴ گرافیک مخصوص لپ تاپ از سری RTX 3000 است. این گرافیک‌ها جایگزین سری RTX 2000 با معماری تورینگ در لپ تاپ‌های کنونی می‌شوند و ظاهرا توان گرافیکی بالاتری نیز خواهند داشت. البته اینکه این تفاوت عملکرد به چه اندازه است مشخص نیست چون سری RTX 2000 هم واقعا عملکرد خوبی در لپ تاپ‌ها از خود به نمایش گذاشتند.

در بین گرافیک‌های این سری، دو مدل RTX 3070 و ۳۰۸۰ تنها در نسخه‌ی Max-Q (بهینه از لحاظ مصرف انرژی) تولید می‌شوند در حالی که مدل RTX 3060 در نسخه‌ی Max-P (توان گرافیکی بالا) نیز تولید خواهد شد و ظاهرا بین آن و نسخه‌های Max-Q تفاوت‌های محسوسی به نسبت نسل قبل وجود خواهد داشت.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ظاهرا انویدیا حداقل ۴ مدل گرافیک نسخه‌ی لپ تاپ از سری RTX 3000 در دست ساخت دارد که شامل RTX 3060P ،RTX 3070Q، RTX 3080Q و احتمالا RTX 3060Q می‌شوند. اینکه می‌بینیم انویدیا RTX 3080 را تنها در یک نسخه‌ی بهینه از لحاظ مصرف انرژی تولید می‌کند به این دلیل است که این گرافیک قدرت بسیار بالایی داشته و به نظر می‌رسد نمی‌توان دمای ایجاد شده توسط آن را در صورتی که در نسخه‌ی P تولید شود کنترل کرد.

مشخصات سخت‌افزاری این گرافیک احتمالا مشابه آنچه که در دسکتاپ می‌بینیم خواهد بود. اما با فرکانس بسیار پایین‌تر. همچنین این احتمال هم وجود دارد که انویدیا به جای استفاده از معماری حافظه‌ی GDDR6X، در نسخه‌ی Max-Q این لپ تاپ از معماری GDDR6 استفاده کند تا توان کمتری مصرف شود.

گرافیک RTX 3070 هم تنها در یک مدل Max-Q تولید خواهد شد چون این محصول نیز توان بسیار بالایی دارد. به نظر می‌رسد انویدیا مشخصات سخت‌افزاری مشابهی را در مقایسه با مدل دسکتاپ این کارت برای آن در نظر خواهد گرفت اما فرکانس آن را طوری بهینه خواهد کرد که مشکلی از بابت توان مصرفی بالای آن ایجاد نشود. طبق شایعات، بهینه‌سازی این کارت به این صورت خواهد بود؛ معماری حافظه‌ی GDDR6 با ولتاژ ۱.۲ و سرعت ۱۲ گیگابیت بر ثانیه در مقایسه با ۱۴ گیگابیت بر ثانیه در نسخه‌ی دسکتاپ.

RTX 3070 به لطف بهره‌مندی از توان بالا و البته قیمت تقریبا مناسب، به کارت محبوب بین گیمرها و کاربرانی تبدیل شده که با بودجه‌ی محدود، قصد خرید محصولی قدرتمند را دارند. قرارگیری پردازنده‌ی i7 10870H هم به عنوان پردازنده‌ی سازگار با این محصول می‌تواند نویدبخش این موضوع باشد که لپ تاپ‌های مجهز به این کارت گرافیک تقریبا در تمامی زمینه‌ها قدرتمند ظاهر خواهند شد و این خبر بسیار خوبی برای کاربران خواهد بود.

در نهایت هم می‌رسیم به مدل RTX 3060 که ظاهرا در دو نسخه‌ی P و Q تولید می‌شود. مانند دیگر گرافیک‌های این سری، RTX 3060 نیز در لپ تاپ‌های سال آینده حضور پیدا خواهد کرد. تصمیم انویدیا در راستای تولید دو نسخه‌ی قدرتمند و کم مصرف از این گرافیک بسیار هوشمندانه بود. از طرفی کاربران با بودجه‌ی محدود می‌توانند با پرداخت مبلغی معقول، به لپ تاپی کم مصرف و در عین حال با قدرت قابل قبول دسترسی داشته باشند. از طرفی دیگر اگر توان بالا اهمیت بیشتری داشته باشد، همچنان می‌توانند با مبلغی نه چندان نجومی، نسخه‌ی Max-P آن را خریداری کنند.

اینتل قصد دارد سال آینده از پردازنده‌های تایگر لیک H (پردازنده‌های مخصوص لپ تاپ) با ۸ هسته و ۱۶ رشته رونمایی کند. پردازنده‌هایی که در کنار گرافیک‌های مخصوص لپ تاپ RTX 3000 انویدیا در محصولات قدرتمند سال ۲۰۲۱ حضور پیدا خواهند کرد. بنابراین باید سال آینده منتظر رونمایی از گرافیک‌های مخصوص لپ تاپ سری RTX 3000 انویدیا باشیم.

البته سال ۲۰۲۱ برای بسیاری از شرکت‌های مشغول در این زمینه چالش‌برانگیز و بسیار سخت خواهد بود. چرا که اینتل هم اخیرا وارد دنیای گرافیک‌ها شده و قصد دارد از گرافیک DG2 Xe-HPG خود رونمایی کند. AMD نیز که این روزها با قدرت زیادی مسیر رو به جلو را در پیش گرفته، با گرافیک‌های رادئون RX 6000 مبتنی بر RDNA 2 در بازار حضور پیدا خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد سال شگفت‌انگیزی برای علاقه‌مندان به لپ تاپ‌ها پیش رو خواهد بود.

