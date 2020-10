چند ماه قبل وان‌پلاس نورد معرفی شد و این گوشی میان‌رده توانسته توجهات زیادی را جلب کند. حالا شرکت وان‌پلاس از دو عضو جدید خانواده‌ی نورد به نام‌های وان‌پلاس نورد N10 و N100 رونمایی کرده که قیمت بسیار مناسبی دارند و می‌توانند سهم بازار گوشی‌های این شرکت را بیش از پیش افزایش بدهند. در ادامه به مشخصات این دو گوشی می‌پردازیم.

وان‌پلاس نورد N10

این گوشی با نام کامل وان‌پلاس N10 5G از تراشه‌ی میان‌رده اسنپ‌دراگون، نمایشگر ۹۰ هرتز و دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد. وان‌پلاس برای این گوشی میان‌رده نمایشگر ۶.۴۹ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز استفاده کرده است. تفاوت مهم نمایشگر این گوشی با وان‌پلاس نورد این است که برای نورد N10 از پنل LCD استفاده شده و به همین خاطر حسگر اثر انگشت به پنل پشتی منتقل شده است.

در پنل پشتی دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. در حفره‌ی نمایشگر هم یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی قرار دارد که به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

انرژی وان‌پلاس نورد N10 از طرف باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ وات، برای شارژ کردن آن لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانید. قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۶۹۰ است که یک تراشه‌ی ۵G میان‌رده محسوب می‌شود.

وان‌پلاس نورد N10 با قیمت ۳۳۰ یورو (۳۹۰ دلار) راهی بازار می‌شود و با پرداخت این مبلغ، می‌توانید مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را خریداری کنید. در ضمن N10 و N100 برخلاف مدل اصلی نورد از کارت حافظه microSD هم پشتیبانی می‌کنند.

وان‌پلاس نورد N100

این گوشی با داشتن ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی ۱۸۰ یورو (۲۱۲ دلار) قیمت دارد و تراشه‌ی پایین‌رده اسنپ‌دراگون ۴۶۰ هم قلب تپنده‌ی آن است.

از دیگر ویژگی‌های وان‌پلاس نورد N100 می‌توانیم به نمایشگر ۶.۵۲ اینچی LCD با رزولوشن ۹۰۰ در ۱۶۰۰ اشاره کنیم و برخلاف N10 در بدنه‌ی این گوشی اسپیکرهای استریو دیده می‌شود. وان‌پلاس برای این گوشی تصمیم گرفته از باتری بزرگ‌تری استفاده کند و به همین خاطر کاربران نورد N100 می‌توانند از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با قابلیت شارژ ۱۸ وات استفاده کنند.

در ماژول دوربین این گوشی سه دوربین تعبیه شده که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۳ مگاپیکسلی است و در کنار آن دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی قرار گرفته است.

این دو گوشی همراه با رابط کاربری OxygenOS 10.5 مبتنی بر اندروید ۱۰ از اوایل ماه آینده‌ی میلادی یعنی نوامبر راهی بازار اروپا می‌شوند.

