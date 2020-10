اپل به تازگی از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد. محصولاتی که شامل آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس می‌شوند. نقطه ضعف هر چهار مدل، عدم بهره‌مندی از شارژر و هندزفری درون جعبه‌ی آن‌ها است. شرکت کوپرتینویی مدعی شد این اقدام باعث کوچک‌تر شدن جعبه و در نتیجه کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی می‌شود اما ظاهرا نتیجه‌ی دیگر این اقدام، افزایش فروش هدفون‌های بی‌سیم اپل بود.

بعد از اینکه اپل گوشی‌های خود را بدون شارژ و هندزفری راهی بازار کرد، شرکت‌هایی نظیر سامسونگ، شیائومی و وان پلاس، به تمسخر آن پرداختند. البته اپل به خاطر همین تصمیم، ظاهرا در مسیر موفقیت‌آمیزی حضور دارد و بعید هم نیست در آینده‌ای نزدیک، چنین حرکتی را از دیگر شرکت‌ها شاهد باشیم.

به گزارش DigiTimes، اپل تا به این لحظه از عدم قرار دادن ایرپادز درون جعبه‌ی آیفون‌های جدید، سود خوبی بدست آورده. برای مثال، بیتس که یکی از شرکت‌های موفق در زمینه‌ی ساخت هدفون به حساب می‌آید و زیر مجموعه‌ی اپل نیز هست، درست در زمان رونمایی از سری آیفون ۱۲ از هدفون بی‌سیم بیتس فلکس خود با قیمت ۵۰ دلار رونمایی کرد. زمان‌بندی این شرکت به قدری عالی بود که درست در زمان عرضه‌ آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو به بازار (سه روز پیش، ۲ مهر ماه)، در دسترس قرار گرفت.

شارژر و هندزفری از جعبه‌ی آیفون ۱۱، آیفون XR و آیفون SE 2020 هم حذف می‌شود

عدم بهره‌مندی آیفون‌ها از هندزفری و از طرفی عرضه‌ی بیتس فلکس با قیمت نسبتا مناسب همزمان با آن‌ها، باعث شده کاربران استقبال خوبی از آن کنند. به گزارش زنجیره‌ی تامین، فروش اولیه‌ی بیتس فلکس تا به اینجای کار بسیار خوب بوده و اینطور پیش‌بینی می‌شود که این فروش خوب فعلا به همین منوال ادامه پیدا کند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است ایرپادزها که در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۰، تاکنون ۳۵ درصد از فروش هدفون‌های بی‌سیم را در اختیار داشتند، همچنان به فروش خوب خود ادامه داده و با استقبال بسیار خوبی هم روبرو شده‌اند. معمولا فروش هدفون‌های بی‌سیم در فصل سوم هر سال افزایش پیدا می‌کند اما امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا و دورکاری، شرایط به‌ گونه‌ای شده که درخواست‌ها از همان ابتدا زیاد بوده و به نظر می‌رسد در سال جاری، فروش این گجت‌ها تا ۲۹ درصد نیز افزایش پیدا کند.

همچنین به گفته‌ی برخی منابع، پیش‌بینی می‌شود دیگر شرکت‌ها نیز در گوشی‌های آینده‌ی خود، هدفون‌ها را از درون جعبه حذف کنند. بدین ترتیب، از یک سو چون قیمت گوشی‌ها نیز کاسته نمی‌شود، شرکت‌ها سود خوبی را بدست خواهند آورد. از سویی دیگر، عدم وجود هندزفری درون جعبه، باعث افزایش فروش هدفون‌های بی‌سیم هم خواهد شد که اکنون تقریبا همه‌ی شرکت‌ها در این زمینه فعالیت می‌کنند.

پشت‌پرده‌ی حذف شارژر و هدفون از جعبه‌ی آیفون؛ سود بیشتر یا حفظ زمین؟

منبع: PhoneArena

The post اقدام اپل جهت حفظ محیط زیست، فروش هدفون‌های بی‌سیم این شرکت را افزایش داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala