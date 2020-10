در ماه ژوئن امسال، هدفون بی‌سیم Tone Free ال جی رونمایی شد. محصولی که کیس بسیار جالب آن می‌توانست زمانی که ایرپادها درون آن قرار می‌گرفتند، با استفاده از نور فرابنفش، باکتری‌های درون آن را پاک کند. امروز این شرکت از همان محصول اما اینبار با قابلیت حذف نویز اکتیو رونمایی کرد.

این محصول جدید که با شماره مدل HBS-FN7 راهی بازار شده، روی هر گوشی خود از سه میکروفون بهره می‌برد که برای بهبود و افزایش کیفیت صدا استفاده می‌شوند. این ایربادها مانند سری قبل از سیستم صوتی شرکت Meridians بهره می‌برند و طراحی آن‌ها نیز به گونه‌ای است که به راحتی درون گوش می‌نشینند.

پشتیبانی از بلوتوث نسخه‌ی ۵.۱ باعث شده روند اتصال آن‌ها به گوشی‌ها با بالاترین سرعت ممکن صورت گیرد و مشکلی هم از بابت قطعی و زمان تاخیر بالا گریبان‌گیر کاربران نمی‌شود. همچنین روی کیس آن درگاه USB-C تعبیه شده تا از این طریق بتوانید گجت را شارژ کنید. طول عمر باتری Tone Free با احتساب کیس، حدودا ۱۵ ساعت تخمین زده شده.

همانطور که اشاره شد، کیس این محصول از ویژگی بسیار جذابی بهره می‌برد و آن هم استفاده از نور فرابنفش جهت از بین بردن باکتری‌های درون سیلیکون‌هاست. به ادعای ال جی، این کیس می‌تواند ۹۹.۹ درصد باکتری‌ها را از بین ببرد که بسیار عالی است.

هدفون بی‌سیم Tone Free ال جی اکنون در کشور کره با قیمت حدودا ۱۹۴ دلار در دسترس قرار دارد و احتمالا در فصل آخر امسال نیز وارد دیگر بازارها نظیر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی خواهد شد. شما عزیزان می‌توانید ویدیوی معرفی این محصول را هم در زیر تماشا کنید.

منبع: GSMArena

