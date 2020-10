بعد از معرفی آیفون SE در آن اندازه، این گوشی توانست خیلی زود توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده و فروش بسیار خوبی را هم تجربه کند. آیفون SE حتی در بازه‌ای در کشور کره‌ی جنوبی هم به پرفروش‌ترین محصول تبدیل شد. در کنار آن اما آیفون ۱۱ هم توانست با قیمت عالی و عملکرد سخت‌افزاری بسیار خوب، پرفروش‌ترین گوشی نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ لقب بگیرد. در جدیدترین گزارش منتشر شده نیز شاهد این هستیم که آیفون ۱۱ و آیفون SE توانستند نیمی از فروش آیفون‌های اپل در فصل سوم را به خود اختصاص دهند. رکوردی که کمتر محصولی می‌تواند از خود به جای بگذارد.

به گزارش موسسه‌ی CIRP، آیفون SE توانست در کشور آمریکا، در بازه‌ی زمانی جولای – سپتامبر (۱۱ تیر – ۹ مهر) حدودا ۲۲ درصد از فروش گوشی‌های اپل را به خود اختصاص دهد. این رکورد فوق‌العاده، نماینده‌ی کوچک اپل را بعد از آیفون ۱۱ که اخیرا با ۱۰۰ دلار کاهش قیمت، به ۵۹۹ دلار رسیده، به پرفروش‌ترین گوشی آیفون در بازه‌ی زمانی یاده شده تبدیل کرده.

CIRP معتقد است یکی از دلایل محبوبیت بالای آیفون SE، استقبال آن دسته از کاربرانی بوده که از گوشی‌های قدیمی استفاده کرده و تمایلی به خرید مدل‌های گران قیمت نداشتند. از طرفی SE به دلیل بهره‌مندی از چیپ پرچم‌دار و قابلیت‌های متنوع، توانست حسابی در بین این افراد محبوبیت کسب کند. علاوه بر این‌ها، اپل تمام گوشی‌های خود را به مدت حدودا ۵ سال بروزرسانی نرم‌افزاری می‌کند که آیفون SE نیز بخشی از آن‌هاست.

بیشترین فروش در بین آیفون‌ها نیز مطابق انتظار به آیفون ۱۱ تعلق دارد. محصولی که توانست ۳۱ درصد از کل فروش آیفون‌ها را در بازه‌ی زمانی یاد شده به خود اختصاص دهد که رقم بسیار عجیب و فوق‌العاده‌ای است. از آن جایی که بعد از معرفی سری آیفون ۱۲، اپل قیمت این گوشی را با ۱۰۰ دلار کاهش به ۵۹۹ دلار رساند، کاربران تمایل بیشتری به خرید آن پیدا کردند. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود عملکرد خوب آن در فصل چهارم نیز ادامه پیدا کند.

البته در بین آیفون‌های سری ۱۲ هم دو محصول مقرون به صرفه و بسیار قدرتمند یعنی آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی حضور دارند که با برچسب قیمتی ۷۹۹ و ۶۹۹ دلار می‌توانند بعد از مدت‌ها، به سلطه‌ی آیفون ۱۱ در بازار پایان دهند.

در بین آیفون‌های سری ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس در مجموع توانستند ۳۳ درصد از فروش آیفون‌ها را به خود اختصاص دهند. یعنی عملکرد این دو در مجموع تنها ۲ درصد بیشتر از آیفون ۱۱ بوده! نکته‌ی جالب‌تر اما این جاست که بدانید آیفون XS و XS مکس که پرچم‌داران دو سال قبل اپل به حساب می‌آمدند، در مجموع در بازه‌ی زمانی مشابه در سال قبل تنها ۱۰ درصد از سهم بازار را در اختیار داشتند.

البته نمی‌توان این موضوع را به برتری حتمی سری آیفون ۱۱ در مقایسه با سری قبل نسبت داد چرا که این گوشی‌ها دقیقا در زمانی که باید راهی بازار شدند اما آیفون‌های ۱۲ با تاخیر در عرضه مواجه شده و به همین خاطر سری ۱۱ فرصت بیشتری برای خودنمایی داشتند. حتی حالا هم آیفون ۱۲ پرو مکس و مینی راهی بازار نشده‌اند.

نکته‌ی جالب، فروش نسبتا خوب سری آیفون ۸ است که توانستند با ۸ درصد از سهم بازار، خود را به لیست پرفروش‌ترین‌های اپل در فصل سوم سال جاری برسانند. تولید این گوشی‌ها اواسط ماه آوریل امسال متوقف شد اما همچنان در بسیاری از فروشگاه‌ها در دسترس قرار دارند. بنابراین با توجه به کاهش قیمت و البته عملکرد خوبی که دارند، هنوز هم مورد پسند کاربران هستند و می‌بینیم که درصد قابل قبولی را هم به خود اختصاص داده‌اند.

در نهایت اما می‌رسیم به آیفون XR، محصولی که در سال‌های گذشته، عملکردی مشابه آیفون ۱۱ داشت. یعنی قدرت سخت‌افزاری مناسب، قیمت معقول و فروش بالا. اما اکنون که دو سال از تولید این گوشی می‌گذرد (۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۸)، فروش آن به میزان قابل توجه و البته قابل پیش‌بینی افت داشته و به ۶ درصد رسیده. با این حال هنوز وضعیت این گوشی در بازارهای جهانی از آنچه که در آمریکا شاهد هستیم بسیار بهتر است.

علاوه بر فروش خوب آیفون‌ها، اپل توانسته وابستگی خود را به شرکت‌های مخابراتی و خرده‌فروشی‌ها نیز به میزان محسوسی کاهش دهد. این شرکت از طریق فروشگاه خود، توانسته ۲۱ درصد از فروش آیفون‌ها را به خود اختصاص دهد. در حالی که این مقدار اوایل سال جاری تنها ۱۳ درصد بود.

اینطور که به نظر می‌رسد، فصل سوم سال جاری برای اپل به بهترین شکل ممکن سپری شد. این عملکرد موفقیت آمیز اما همچنان ادامه دارد و با توجه به استقبال خوب کاربران از گوشی‌های سری آیفون ۱۲، ظاهرا اپل در سال آینده به رقیبی جدی‌تر از همیشه برای شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند تبدیل خواهد شد.

