اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۱، از هدفون‌های بی‌سیم ایرپادز ۳ و ایرپادز پرو ۲ با طراحی جدید و بهبودیافته رونمایی کند. همچنین گفته می‌شود از هوم‌پاد جدید و ایرپادز استودیو هم در سال آینده رونمایی خواهد شد، اما متاسفانه از تاریخ دقیق این رویدادها هیچ خبری در اختیار نداریم.

ایرپادزهای اپل از زمان اولین عرضه به بازار تاکنون سود بسیار خوبی را برای این شرکت در پی داشته‌اند. به همین خاطر اپل هر سال تمرکز ویژه‌ای روی این بخش از محصولات خود دارد تا بتواند از تمام پتانسیل آن در جهت سودآوری استفاده کند. برنامه‌ی سال آینده‌ی این شرکت هم عرضه‌ی ایرپادز ۳ و ایرپادز پرو ۲ است که ظاهرا قرار است طراحی جدید و بهبودیافته‌ای داشته باشند.

اپل ایرپادز ۳

اپل از اولین ایرپادز در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ رونمایی کرد. سپس تا سال ۲۰۱۸ هیچ محصولی را از این سری شاهد نبودیم تا اینکه نسل دوم آن در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شد. اگر بخواهیم طبق برنامه‌ی قبلی اپل پیش برویم، می‌توانیم بگوییم نسل سوم از این گجت باید دسامبر سال ۲۰۲۲ راهی بازار شود اما به نظر می‌رسد این اتفاق قرار است یک سال زودتر و در سال ۲۰۲۱ رخ دهد.

اینطور که به نظر می‌رسد، ایرپادز جدید که گجت ارزان قیمت اپل به حساب می‌آید، از لحاظ طراحی شباهت زیادی با ایرپادز پرو کنونی خواهد داشت. بدین ترتیب باید گفت کاربران می‌توانند انتظار کیفیت صدای بیشتر، سری‌های قابل تعویض و اندازه‌ی کوچک‌تری را به نسبت ایرپادز حال حاضر اپل از این محصول داشته باشند.

متاسفانه گفته می‌شود علی‌رغم این پیشرفت در زمینه‌ی طراحی، همچنان قابلیت اصلی که این مدل را از مدل پرو مجزا می‌کند، حذف نویز است. یعنی در ایرپادز جدید اپل، خبری از قابلیت حذف نویز اکتیو نخواهد بود. در عوض به نظر می‌رسد شرکت کوپرتینویی قصد دارد روی بهبود عملکرد باتری آن کار کند.

همچنین ظاهرا اپل قصد دارد چیپ جدیدی را درون ایرپادز تعبیه کند تا بدین ترتیب کیفیت صدا افزایش پیدا کرده و زمان تاخیر بلوتوث نیز به حداقل برسد. به نظر می‌رسد وظیفه‌ی تولید این محصول نیز به شرکت‌های Luxshare Precision Industry و Goertek محول خواهد شد.

مینگ‌چی‌کو، از تحلیل‌گران نام آشنای اپل اخیرا مدعی شده بود اپل قصد دارد در ماه مارس ۲۰۲۱، از هدفون‌های بی‌سیم جدید خود رونمایی کند. در گزارش جدید هم به نیمه‌ی اول سال آینده به عنوان زمان رونمایی از این محصولات اشاره شده. بنابراین به نظر می‌رسد همان ماه مارس، محتمل‌ترین تاریخ جهت رونمایی از ایرپادها باشد. (۱۱ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۱ فروردین ۱۴۰۰).

ایرپادز یا ایرپادز پرو؛ کدام یک ارزش خرید بیشتری دارد؟

اپل ایرپادز پرو ۲

اما بعد ایرپادز ۳، باید شاهد رونمایی از ایرپادز پرو ۲ نیز باشیم. وقتی نسخه‌ی جدید مدل استاندارد قرار است از لحاظ طراحی به ایرپادز پروی کنونی شباهت داشته باشد، بدیهی است اپل بخواهد از لحاظ طراحی، ایرپادز پرو ۲ را دستخوش تغییراتی کند. اینطور که به نظر می‌رسد، اپل در نیمه‌ی دوم سال آینده از این محصول که ظاهرا شکل و شمایلی مشابه گلکسی بادز سامسونگ دارد رونمایی خواهد کرد.

به گزارش وب‌سایت بلومبرگ، اپل قصد دارد ایرپادز پرو ۲ را از آنچه که اکنون می‌بینیم کوچک‌تر طراحی کند و این کار نیز با حذف کامل پایه‌های بلند آن انجام می‌شود. طراحی که توسط اپل مورد آزمایش قرار گرفته، دایره‌ای شکل است اما خب به نظر می‌رسد هنوز مراحل اولیه‌ را پشت سر می‌گذارد و نمی‌توان آن را نهایی دانست. چون ظاهرا این شرکت در قرار دادن فناوری حذف نویز در کنار آنتن‌های بی‌سیم و میکروفون در محصولی کوچک مشکل دارد. به همین خاطر جای تعجبی نخواهد داشت اگر طراحی نهایی کمی متفاوت‌تر از آنچه که گفته می‌شود باشد.

این محصول اما در کنار بهره‌مندی از قابلیت حذف نویز اکتیو، از چیپ جدیدتری نیز به نسبت ایرپادز ۳ استفاده می‌کند و همین موضوع احتمالا باعث افزایش کیفیت صدا در آن خواهد شد. شرکت‌های سازنده‌ی این مدل نیز مانند مدل استاندارد، Goertek و Luxshare Precision Industry خواهند بود.

اپل برنامه‌ای برای عرضه نسل جدید ایرپادز و ایرپادز پرو در سال ۲۰۲۰ ندارد

اپل ایرپادز استودیو

حضور ایرپادزها در سال آینده تقریبا قطعی است. اما در بین محصولات اپل، دو گجت وجود دارند که می‌توان انتظار داشت سال آینده عرضه شوند. یکی از آن‌ها ایرپادز استودیو است. هدفون رو گوشی که قرار بود دو هفته‌ی پیش معرفی شود اما بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد و باز هم شاهد تاخیر در رونمایی از آن بودیم.

به گزارش وب‌سایت بلومبرگ، ظاهرا اپل در فرایند تولید نگه‌دارنده‌ی این هدفون که روی سر قرار می‌گیرد دچار مشکل شده که در آزمایش‌ها بسیار سفت و تنگ بود. حتی پیش‌تر قرار بود این قسمت قابل تعویض هم باشد اما بعدها این قابلیت از آن حذف شد. از طرفی اندازه‌ی قسمت لمسی در هر دو سمت سری‌ها کاهش پیدا کرد و قابلیت تعویض هم به آن اضافه شده تا بدین ترتیب کاربر امکان بیشتری برای شخصی‌سازی آن داشته باشد.

به گفته‌ی جان پراسر، ایرپادز استودیو تا دسامبر سال جاری هم آماده‌ی ورود به بازار نخواهد بود و این در حالی است که بهترین حالت را در نظر بگیریم. به نظر می‌رسد اگر اتفاقی رخ ندهد، در رویداد ماه نوامبر اپل (ماه بعدی میلادی) شاهد رونمایی از ایرپادز استودیو خواهیم بود، اما احتمالا این محصول اوایل سال ۲۰۲۱‌ در دسترس قرار خواهد گرفت.

اپل ممکن است در تولید ایرپادز استودیو دچار مشکل شده باشد

هوم‌پاد جدید

در نهایت به نظر می‌رسد در بین تمام لوازم جانبی اپل که قرار است در سال ۲۰۲۱ راهی بازار شوند، هوم‌پاد جدید هم وجود داشته باشد. محصولی که گفته می‌شود نسخه‌ی جدید اما احتمالا ارزان‌قیمت‌تر هوم‌پاد اورجینال ۲۹۹ دلاری خواهد بود. ظاهرا باید در سال ۲۰۲۱ شاهد ورود این محصول به بازار باشیم اما متاسفانه در این رابطه خبر موثق و مطمئنی در اختیار نداریم.

با این اوصاف، افراد مطلع از موضوع معتقد هستند اپل قصد دارد سومین نسل از هوم‌پادهای خود را به عنوان محصولی میان‌رده که بین هوم‌پاد اورجینال ۲۹۹ دلاری و هوم‌پاد مینی ۹۹ دلاری قرار می‌گیرد راهی بازار کند. هرچند هنوز در رابطه با این موضوع خبر قطعی منتشر نشده و باید منتظر ماند و دید در آینده چه پیش خواهد آمد.

