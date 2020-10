سامسونگ مجوز تامین نمایشگرهای هواوی را دریافت کرد

بعد از اینکه دولت ایالات متحده آمریکا دور جدید تحریم‌های علیه هواوی را عملی کرد، سامسونگ از جمله شرکهایی بود که به ناچار امکان فروش تراشه‌های حافظه و نمایشگرها را به این شرکت چینی از دست داد. حالا طبق گزارش خبرگزاری رویترز، سامسونگ دیسپلی که زیرمجموعه‌ی شرکت سامسونگ و تولیدکننده‌ی انواع نمایشگرها محسوب می‌شود از طرف دولت آمریکا مجوز ادامه‌ی همکاری با هواوی در زمینه‌ی برخی از تکنولوژی‌های نمایشگرها را دریافت کرده است.

اما از آنجایی که در این گزارش مشخصا به فناوری اولد اشاره‌ای نشده، هنوز مشخص نیست که آیا سامسونگ می‌تواند پنل‌های اولد خود را در اختیار هواوی قرار دهد یا نه. البته باید خاطرنشان کنیم در زمینه‌ی قطعات تحریم شده، نمایشگر اهمیت کمتری دارد زیرا شرکت چینی BOE در این زمینه به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کرده و هواوی حداقل در این حوزه با مشکل خاصی روبرو نمی‌شود.

بعد از عملی شدن دور جدید تحریم‌های هواوی، بسیاری از شرکت‌های مهم از دولت آمریکا درخواست مجوز کرده‌اند تا بتوانند به همکاری با هواوی ادامه دهند. از جمله شرکت‌هایی که از طرف دولت آمریکا موفق به دریافت مجوز شده‌اند می‌توانیم به اینتل و AMD اشاره کنیم که می‌توانند تراشه‌های خود را برای کامپیوترها و سرورهای هواوی در اختیار این شرکت قرار دهند.

با وجود اینکه از دست دادن هواوی درآمد بخش‌های تولید نمایشگر و تراشه‌های حافظه سامسونگ را کاهش داده، اما به لطف همین موضوع فروش گوشی‌های سامسونگ افزایش پیدا کرده است. در هر صورت باید ببینیم آیا طی روزهای آینده شرکت‌های بیشتری مجوز همکاری با هواوی را دریافت می‌کنند یا نه.

منبع: Sam Mobile

