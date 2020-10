به نظر می‌رسد که تلفن همراه جدید اپل یعنی آیفون ۱۲ دارای نقصی در طراحی لبه‌هاست.

اپل در هفته‌های گذشته با برگزاری رویداد آنلاینی از آیفون‌های ۱۲ شامل آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس رونمایی کرد. همان‌گونه که دیدیم اپل در این تلفن‌های همراه جدید با الهام از آیفون‌ها ۴ و ۵ از لبه‌هایی با ظاهری تخت استفاده کرده است و دیگر از لبه‌های گرد آیفون ۱۱ در این تلفن همراه جدید خبری نیست. با توجه به این موضوع، آیفون‌های ۱۲ جدید دارای شکلی مکعبی هستند.

با وجود این تفاوت ظاهری، اما اپل از همان مواد استفاده شده در آیفون ۱۱ در این آیفون‌های جدید هم استفاده کرده است. با توجه به این موضوع در آیفون ۱۲ مینی و ۱۲ از جنس آلومینیوم برای لبه‌های کناری استفاده شده است و اپل در نسخه‌های پرمیوم یعنی مدل پرو و پرو مکس آیفون ۱۲ از استیل برای لبه‌های کناری استفاده کرده است.

در چند روزه گذشته فروش آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو آغاز شده است و کاربران توانسته‌اند که این آیفون‌های جدید را خریداری نمایند. با توجه به اینکه آیفون‌های جدید اولین آیفون‌های دارای فناوری ۵G هستند تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که کاربران زیادی آیفون‌های خود را به این آیفون‌های جدید ارتقا خواهند داد.

هر دو مدل عرضه شده تاکنون، یعنی آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو دارای نمایشگری ۶٫۱ اینچی و OLED هستند و اپل قصد دارد که مدل‌های باقی مانده، یعنی آیفون ۱۲ مینی و ۱۲ پرو مکس را در آینده‌ای نزدیک عرضه کند.

تست مقاومت آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو در برابر سقوط از ارتفاع و خط و خش

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که برخی از کاربرانی که آیفون‌های ۱۲ اپل را تاکنون تهیه کرده‌اند با منتشر کردن عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مانند Weibo و Tieba مدعی شده‌اند که آیفون ۱۲ در زمان استفاده دست آن‌ها را زخم کرده است.

به‌نظر می‌رسد که لبه‌های این آیفون‌های جدید واقعا تیز و سخت هستند و این لبه‌ها باعث ایجاد خراش بر روی دست‌های کاربران شده‌اند. گزارش‌های دیگری هم منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند در دست گرفتن این تلفن‌های همراه با توجه به لبه‌های صاف آن‌ها سخت‌تر است.

برخی از این کاربران گفته‌اند که آن‌ها آیفون‌های خود را به شکل محکمی در دستشان نگه داشته‌اند تا مانع سر خوردن تلفن همراه شوند. به نظر می‌رسد که این محکم نگه داشتن تلفن همراه باعث بریدن دست آن‌ها شده است.

با توجه به اینکه بیشتر این گزارش‌ها مربوط به کشور چین هستند هنوز نمی‌دانیم که کاربران دیگر کشور‌ها که آیفون‌های جدید اپل را تهیه کرده‌اند هم با این مشکل مواجه شده‌اند یا نه.

اقدام اپل جهت حفظ محیط زیست فروش هدفون‌های بی‌سیم این شرکت را افزایش داد

