ردمی K30s با نمایشگر ۱۴۴ هرتز و اسنپدراگون ۸۶۵ معرفی شد

دقایقی قبل شیائومی از گوشی ردمی K30s رونمایی کرد که از بین ویژگی‌های مهم آن می‌توانیم به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز اشاره کنیم. اگر این مشخصات آشنا به نظر می‌رسدند، به این دلیل است که این گوشی همان شیائومی Mi 10T محسوب می‌شود و قرار است حالا با نامی جدید راهی بازار شود.

مهم‌ترین تفاوت ردمی K30s و شیائومی Mi 10T مربوط به حافظه‌ی داخلی است و کاربران این گوشی می‌توانند از بین ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند. همچنین هر دو مدل ردمی K30s مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم هستند. باید خاطرنشان کنیم این گوشی از کارت حافظع microSD پشتیبانی نمی‌کند.

نمایشگر این گوشی مبتنی بر فناوری LCD است و حسگر اثر انگشت هم در بخش کناری بدنه تعبیه شده است. در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر شاهد حفره‌ی کوچکی هستیم که درون آن یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی قرار دارد و رزولوشن این صفحه‌نمایش هم به ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل می‌رسد. شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ۵ هم وظیفه‌ی محافظت از پنل جلویی و پشتی این گوشی را بر عهده دارد.

در پنل پشتی دوربین سه‌گانه قرار دارد که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. همچنین انرژی ردمی K30s از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۳۳ وات هم پشتیبانی می‌کند.

در بازار چین مدل‌های ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایت به ترتیب ۲۵۹۹ یوان (۳۸۸ دلار) و ۲۷۹۹ یوان (۴۱۸ دلار) قیمت دارند. همچنین در روز مجردهای چین در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان)، قیمت این دو گوشی به ۳۴۳ و ۳۷۳ دلار کاهش پیدا می‌کند. در نهایت باید بگوییم کاربران برای خرید ردمی K30s می‌توانند از بین دو رنگ مشکی و نقره‌ای دست به انتخاب بزنند.

