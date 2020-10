ماه‌ها قبل گزارشی مبنی بر احتمال حذف شارژر از جعبه‌ی گوشی‌های سامسونگ منتشر شد. حالا یکی دیگر از رسانه‌های کره‌ای اعلام کرده که احتمالا گوشی‌های گلکسی S21 بدون شارژر و هدفون به دست مشتریان می‌رسند.

باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های گلکسی S20 همراه با شارژر ۲۵ وات و هدفون AKG مبتنی بر USB-C راهی بازار شدند اما برای خانواده‌ی گلکسی S21 ظاهرا باید فقط انتظار قرارگیری کابل شارژ و سوزن سیم‌کارت در جعبه‌ی آن‌ها را داشته باشیم.

با وجود اینکه تصمیم اپل برای حذف شارژر از جعبه‌ی خانواده‌ی آیفون ۱۲ انتقادهای زیادی به همراه داشته، اما در هر صورت چنین اقدامی منجر به افزایش درآمد شرکت‌ها می‌شود؛ زیرا با این کار می‌توانند کاربران را ترغیب کنند که از بین دامنه‌ی وسیعی از هدفون‌های بی‌سیم یا شارژرها دست به خرید بزنند.

در همین زمینه می‌توانیم به گلکسی اس ۲۰ اولترا اشاره کنیم که علی‌رغم پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات، همراه با شارژر ۲۵ وات عرضه شده و کاربران برای بهره‌گیری از نهایت سرعت شارژ باید شارژر موردنظر را به طور جداگانه خریداری کنند.

اگرچه مطمئنا سامسونگ برای این موضوع به دلایل زیست‌محیطی اشاره خواهد کرد، اما چنین کاری تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت محیط زیست نخواهد داشت. اما با این کار، شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ نه‌تنها می‌توانند هزینه‌های جابجایی جعبه‌های گوشی‌ها را کاهش دهند بلکه با فروش جداگانه‌ی شارژرها و انواع هدفون‌ها درآمد قابل توجهی کسب خواهند کرد.

در همین زمینه باید یادآوری کنیم که سامسونگ بعد از اعلام اپل مبنی بر حذف شارژر از جعبه‌های آیفون ۱۲ این شرکت را به سخره گرفت ولی ظاهرا حالا می‌خواهد همین کار را انجام دهد.

با وجود اینکه شرکت‌های اندرویدی معمولا از برخی تصمیم‌های اپل الگوبرداری می‌کنند، اما انتظار داشتیم که حداقل در ابتدا این رویکرد برای گوشی‌های پرچم‌دار اندرویدی عملی نشود. زمانی که یک کاربر حدود ۱۰۰۰ دلار برای خرید یک گوشی هزینه می‌کند، انتظار دارد که در جعبه‌ی گوشی موردنظر وسایل جانبی مورد انتظار حضور داشته باشند یا حداقل گوشی مذکور با قیمت کمتری عرضه شود. هنوز معلوم نیست که سامسونگ در صورت عملی کردن این تصمیم، آیا قیمت گوشی‌های گلکسی S21 را کاهش می‌دهد یا نه.

در هر صورت طبق گزارش‌ها، این گوشی‌ها زودتر از انتظار در اوایل زمستان معرفی خواهند شد و احتمالا تا آن زمان جزییات بیشتری در مورد این موضوع فاش خواهد شد. به نظر شما آیا سامسونگ واقعا چنین کاری را انجام می‌دهد و آیا بعد از سامسونگ باقی شرکت‌ها هم این رویکرد را اتخاذ می‌کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

پشت‌پرده‌ی حذف شارژر و هدفون از جعبه‌ی آیفون؛ سود بیشتر یا حفظ زمین؟

منبع: Android Authority

The post گوشی‌های گلکسی S21 احتمالا بدون شارژر و هدفون عرضه می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala