پتنت ثبت شده توسط شرکت کانن نشان می‌دهد که این شرکت در حال توسعه‌ی دوربینی با شکلی خاص و با قابلیت تغییر لنز برای تلفن‌های همراه است.

می‌توانیم بگوییم که با پیشرفت تکنولوژی فاصله‌ی میان تلفن‌های همراه و دوربین‌ها در حال کم‌ رنگ شدن است. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که کانن در حال توسعه‌ی دستگاهی جدید برای تلفن‌های همراه باشد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که کانن در حال توسعه‌ی دوربینی برای تلفن‌های همراه است که از قابلیت تعویض لنز و استفاده از لنز‌هایی با فاصله‌ی کانونی متنوع برخوردار است.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که به احتمال زیاد کاربران در زمان استفاده از این وسیله می‌توانند که لنز‌ها را با استفاده از قابلیت آهن‌ربایی به آن متصل کنند.

تاکنون شرکت‌های مختلفی اقدام به تولید لوازم جانبی متنوعی برای عکاسی با تلفن‌های همراه کرده‌اند. به عنوان نمونه هم اکنون لنز‌های مختلفی در بازار موجود هستند که می‌توانید با تهیه‌ی آن‌ها و اتصال آن‌ها به دوربین تلفن همراه خود با فاصله‌های کانونی متفاوتی عکاسی کنید.

در مقایسه با دستگاه توسعه داده شده توسط کانن، باید بگوییم که این لنز‌های موجود بسیار کوچک‌تر هستند. همان‌گونه که گفتیم در زمان تهیه‌ی این لنز‌ها باید آن‌ها را به دوربین تلفن همراه متصل کنید، اما هنوز نمی‌دانیم که آیا دستگاه توسعه داده شده توسط کانن دوربینی است که به تلفن همراه متصل می‌شود یا که وسیله‌ای برای استفاده از لنز‌هایی با فاصله‌ی کانونی متفاوت در تلفن همراه است.

اطلاعات و تصاویر منتشر شده از این وسیله‌ی جدید نشان می‌دهند که ظاهرا این وسیله‌ی جدید به قسمت میانی پشت تلفن همراه متصل می‌شود نه برای روی دوربین. این تصاویر منتشر شده همچنین نحوه‌ی اتصال این وسیله به تلفن همراه را نشان می‌دهند. با توجه به این تصاویر و اندازه‌ی این دستگاه می‌توان نتیجه گرفت که این دستگاه برای قرار گرفتن بر روی دوربین تلفن همراه طراحی نشده است و استفاده از آن در این حالت شکلی نامناسب را به تلفن همراه خواهد داد.

پتنت جدید سامسونگ از وجود یک گوشی با نمایشگر پاپ آپ خبر می‌دهد

این تصاویر منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که این وسیله به احتمال زیاد به صورت بدون سیم به تلفن همراه متصل خواهد شد. با توجه به این موضوع می‌توانیم انتظار داشته باشیم که کاربران با استفاده از اپ توسعه داده شده توسط کانن برای آن، به کنترل و کار کردن با آن بپردازند. البته تمامی این موارد حدس و گمان‌هایی است که با توجه به این تصاویر و اطلاعات منتشر شده می‌زنیم.

این تصاویر همچنین نشان می‌دهند که قسمت لنز این دستگاه به صورت ماژولار طراحی شده است تا کارابران بتوانند لنز‌هایی مختلفی را به این وسیله‌ی جدید متصل کنند. با توجه به این موضوع می‌توانیم انتظار داشته باشیم که لنز اولیه‌ی استفاده شده در این وسیله به صورت فوق‌عریض باشد و کاربران بتوانند با اتصال لنز‌های مختلفی فاصله‌ی کانونی را به عریض و بعد تله‌فوتو تغییر دهند.

اطلاعات دیگری از این وسیله در رابطه با جزئیات دیگر آن مانند فاصله‌ی کانونی لنز‌‌های استفاده شده در آن هنوز منتشر نشده است. البته اگر کاربران بتوانند در زمان استفاده از این وسیله از لنز‌های متنوعی استفاده کنند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این وسیله همراه با لنز‌هایی با فاصله‌‌ی کانونی متنوع عرضه شود.

در نهایت هیچ ضمانتی وجود ندارد که این وسیله توسعه داده شده توسط کانن روزی به بازار عرضه شود. با وجود اینکه این شرکت در گذشته‌ هم وسایل متنوعی را توسعه داده است، اما همیشه شاهد رونمایی و عرضه‌ی محصول نهایی نبوده‌ایم. البته با توجه به محصول‌های عجیب و غریبی که این شرکت به تازگی از آن رونمایی کرده است، مانند دوربین پاورشات «زوم» (Zoom)، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا اطلاعات دیگری راجع به این محصول در آینده منتشر شود.

دوربین کانن EOS R1 احتمالا با سیستم فوکوس جدید و شاتر گلوبال عرضه می‌شود

منابع: Digital Camera World, PetaPixel

The post پتنت کانن دوربینی را برای تلفن همراه با قابلیت تعویض لنز نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala