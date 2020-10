در چند هفته گذشته برندهای مطرحی مانند هواوی، اپل و وان پلاس از گوشی‌های ۵G خود رونمایی کردند و به همین بهانه، ما در دیجی‌کالا مگ تصمیم گرفتیم لیست بهترین گوشی‌های موبایل ۵G سال ۲۰۲۰ را مرور کنیم و به بررسی مختصری از هر یک بپردازیم.

اگرچه استفاده از شبکه نسل پنجم یا همان ۵G در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، اما ۲۰۲۰ سالی است که این فناوری در بسیاری از نقاط جهان وارد زندگی روزمره مردم شد. با وجود اینکه ۵G به‌ این زودی نمی‌تواند جای ۴G را در زندگی ما بگیرد، اما بی‌شک آینده درخشانی خواهد داشت. این شبکه امکان اتصال به اینترنت پرسرعتی را فراهم می‌کند که می‌تواند باعث رونق صنایعی همچون اینترنت اشیا، پهپادها و اتومبیل‌های خودران شود.

احتمالا اغلب کاربرانی که به شبکه ۵G دسترسی خواهند داشت، آن را در بستر گوشی‌های هوشمند تجربه خواهند کرد. به همین دلیل هم بسیاری از تولید کنندگان تراشه‌های موبایل، اپراتورها و تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند به دنبال عرضه محصولات و خدمات جدید مبتنی بر پلتفرم موبایل هستند.

تا‌ زمان نگارش این مطلب، گوشی‌های هوشمند بسیاری با پشتیبانی از شبکه ۵G معرفی شده‌اند و مطمئنا پس از آن‌ نیز این روند با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.

در حال حاضر کمپانی سامسونگ مشهورترین تولید کننده گوشی‌های ۵G در جهان است و در رده‌های مختلف پرچم‌دار و میان‌رده مدل‌هایی را به بازار روانه کرده. البته سایر کمپانی‌ها مانند وان پلاس و هواوی نیز تلاش‌های موفقی در این زمینه داشته‌اند و بالاخره اولین نسل از آیفون‌های ۵G نیز به میدان آمدند.

در ادامه با در نظر گرفتن مواردی همچون برندها و مدل‌های موجود در بازار ایران، شما را با مهم‌ترین و مشهورترین گوشی‌های ۵G معرفی شده در سال ۲۰۲۰ آشنا خواهیم کرد.

وان پلاس نورد N10

محصول جدید خانواده گوشی‌های اقتصادی سری نورد وان پلاس، جدیدترین عضو فهرست ماست که در روز گذشته معرفی شد. وان پلاس نورد N10 یک گوشی ۶.۵ اینچی با نمایشگر LCD و نرخ ۹۰ هرتز است که رزولوشن +۱۰۸۰p را ارائه می‌کند.

این گوشی از مشخصات جالبی بهره‌مند است که چیپ اسنپ دراگون ۶۹۰ با پشتیبانی از ۵G، حافظه رم ۶ گیگابایت، دوربین اصلی چهارگانه، حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت و باتری ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ واتی از مهم‌ترین آن‌ها هستند. وان پلاس نورد N10 با قیمت ۳۳۰ یورو راهی بازار خواهد شد.

خانواده میت ۴۰ هواوی

هواوی میت ۴۰، میت ۴۰ پرو، میت ۴۰ پرو پلاس و میت ۴۰ پورشه دیزاین هم از جدیدترین محصولاتی هستند که به‌ لیست گوشی‌های ۵G سال ۲۰۲۰ اضافه شده‌اند. این خانواده که در روزهای گذشته رونمایی شدند، پرچم‌دارانی جذاب هستند که با وجود مشکلات فراوان هواوی، ظاهرا می‌توان به موفقیت آن‌ها امیدوار بود.

لطفا برای بررسی دقیق‌تر مشخصات هر یک از این محصولات به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

هواوی میت ۴۰

هواوی میت ۴۰ پرو و میت ۴۰ پرو پلاس

هواوی میت ۴۰ پورشه دیزاین

وان پلاس ۸T

وان پلاس ۸T نیز از اعضای تازه وارد به باشگاه گوشی‌های ۵G است که هفته‌های گذشته معرفی شد. صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی، دوربین چهارگانه و البته شارژ قدرتمند ۶۵ واتی که تنها در ۳۹ دقیقه این گوشی را به‌طور کامل شارژ خواهد کرد؛ از محورهای تبلیغانی اصلی وان پلاس برای این مدل محسوب می‌شوند.

کمپانی جینی در جدیدترین نماینده خود از اسنپ دراگون ۸۶۵ بهره گرفته است که از شبکه ۵G نیز پشتیبانی می‌کند. این گوشی به یک باتری بزرگ ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی و حافظه داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی از نوع UFS 3.1 مجهز است که با ۸ و ۱۲ گیگابایت رم همراه شده‌اند. نماینده جدید وان پلاس ۷۴۹ قیمت دارد.

خانواده آیفون ۱۲

پیش از وان پلاس، اپل نیز در ماه گذشته از نسل جدید گوشی‌های هوشمند خود در قالب خانواده آیفون ۱۲ رونمایی کرد که اولین گوشی‌های ۵G این شرکت به شمار می‌آیند. این ۴ مدل با نام‌های آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس معرفی شدند که به ترتیب در ابعاد ۵.۴ اینچ، ۶.۱ اینچ، ۶.۱ اینچ و ۶.۷ اینچ راهی بازار خواهند شد.

به جهت جلوگیری از طولانی شدن این مطلب توصیه می‌کنیم مقاله‌ی مقایسه‌ی مدل‌های آیفون ۱۲ را بخوانید که به مقایسه هر ۴ مدل پرداخته است.

خانواده گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ

گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا دو پرچم‌دار جدید سامسونگ هستند که در کنار ویژگی‌های جذاب و قلم کاربردی که امضای برند نوت است، از شبکه ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند. این خانواده از چیپست اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس استفاده می‌کنند و در قاب پشتی خود میزبان دوربین‌های سه‌گانه‌ هستند.

نوت ۲۰ با باتری ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتی، حافظه رم ۸ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی به نوعی بردار کوچکتر محسوب می‌شود. در سوی دیگر نوت ۲۰ اولترا با ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ / ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی حضور دارد که نسخه پریمیوم نوت ۲۰ به شمار می‌آید.

گلکسی نوت ۲۰ با قیمت ۹۹۹ دلار به فروش می‌رسد و گلکسی نوت ۲۰ اولترا با قیمت پایه ۱۲۹۹ دلار برای نسخه پایه ۱۲۸ گیگابایتی و ۱۴۹۹ دلار برای نسخه ۲۵۶ گیگابایتی به بازار عرضه شده است.

گوگل پیکسل ۴a 5G و پیکسل ۵

گوگل نیز در هفته‌های گذشته از نماینده جدید خود به نام پیکسل ۵ رونمایی کرد. این گوشی به‌جای استفاده از چیپ پرچم‌دار اسنپ دراگون ۸۶۵، از نسخه میان‌رده آن یعنی اسنپ دراگون ۷۶۵ بهره گرفته است که البته از شبکه ۵G نیز پشتیبانی می‌کند.

در کنار این چیپ میان‌رده، شاهد حضور حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت و حافظه رم ۸ گیگابایتی و یک باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی هستیم. این گوشی ۷۰۰ دلاری به دوربین سه‌گانه مجهز شده است.

اما در کنار پیکسل ۵، گوگل از نسخه به‌روز شده پیکسل ۴a هم رونمایی کرد که پیکسل ۴a 5G نام دارد. مانتین ویویی‌ها با پشتیبانی از ۵G و بهره‌گیری از نمایشگر بزرگتر تلاش کردند این گوشی را از پیکسل ۴a متمایز کنند.

در واقع دو نسخه از تلفن همراه پیکسل ۴a 5G وجود دارد. یک نسخه تنها از فناوری ۵G Sub-6 پشتیبانی می‌کند و در نسخه‌ی دیگر شاهد پشتیبانی از ۵G mmWave همراه با Sub-6 هستیم.

پیکسل ۴a 5G نیز از اسنپ دراگون ۷۶۵ بهره می‌گیرد و به ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهز است. این گوشی بر خلاف نسل قبل، از یک دوربین دوگانه بهره می‌گیرد و یک باتری ۳۸۰۰ میلی آمپر ساعتی وظیفه تامین انرژی آن را بر عهده دارد. گوگل پیکسل ۴a 5G با قیمت ۴۹۹ دلار راهی بازار شده است.

گلکسی زد فلیپ ۵G

برخی گلکسی زد فلیپ را یک ایده بلند پروازانه از سوی سامسونگ می‌پندارند که فقط خواسته فعل توانستن را صرف کند، اما عده‌ای دیگر معتقدند این دستگاه نماد آینده گوشی‌های هوشمند است که از جدیدترین ترندهای روز مانند نمایشگر تاشو و شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند.

طرفدار هر کدام از این عقیده‌ها که باشیم، نمی‌توانیم به‌راحتی از کنار مشخصات این پرچم‌دار عجیب و تازه وارد کره‌ای‌ها بگذریم. سامسونگ در این گوشی از نسخه پلاس اسنپ دراگون ۸۶۵ استفاده کرده است. در واقع گلکسی زد فلیپ ۵G اولین گوشی سری گلکسی بود که به این چیپ مجهز شد.

در کنار این چیپ، شاهد نمایشگر تاشونده‌ای هستیم که به‌صورت عمودی بسته می‌شود و نمایشگر کوچک ۱.۱ اینچی دیگری در قاب پشتی وجود دارد که برای اطلاع از اعلانات و ثبت سلفی کاربرد دارد. میزان رم و حافظه داخلی این گوشی کاملا مشابه نسخه ۴G LTE آن است (۸/۲۵۶ گیگابایت) و تغییری در آن ایجاد نشده. گلکسی زد فلیپ ۵G معادل ۱۴۵۰ دلار قیمت‌گذاری شده است.

وان پلاس Nord

وان پلاس برای از دست ندادن بازار پرسود گوشی‌های اقتصادی، تصمیم گرفت بک رده جدید از محصولات خود را به این بازار اختصاص دهد. وان پلاس نورد اولین گوشی اقتصادی این سری است که با مشخصات جذاب و البته پشتیبانی از ۵G توانسته توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند.

پشتیبانی از نمایشگر ۹۰ هرتزی، شارژ سریع ۳۰ واتی، استفاده از اسنپ دراگون ۷۶۵G، دوربین سلفی دوگانه، دوربین اصلی چهارگانه، باتری ۴۱۱۵ میلی آمپر ساعتی، حافظه داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت، حافظه رم ۶/۸ گیگابایت و در نهایت قیمتی بین ۳۹۹ تا ۴۹۹ یورو از جمله عواملی هستند که این گوشی را به یک انتخاب جذاب برای طرفداران محصولات ۵G تبدیل می‌کنند.

خانواده گلکسی اس ۲۰ سامسونگ

پرچم‌داران سری اس سامسونگ با سخت افزار قدرتمند، پشتیبانی از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، شبکه ۵G و دوربین‌های چندگانه از مشهورترین گوشی‌های ۵G سال ۲۰۲۰ موجود در بازار ایران محسوب می‌شوند.

این خانواده در سه مدل با نام‌های گلکسی اس ۲۰، گلکسی اس ۲۰ پلاس و گلکسی اس ۲۰ اولترا روانه بازار شده‌اند که گلکسی اس ۲۰ اولترا قدرتمندترین آن‌هاست. برای بررسی دقیق‌تر مشخصات این دستگاه‌ها می‌توانید به مطالب زیر مراجعه کنید:

گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس

گلکسی اس ۲۰ اولترا

ال‌جی Velvet 5G

ال‌جی پس از سال‌ها سردرگمی، تصمیم گرفت تا با معرفی میان‌رده‌ای ۵G به نام Velvet در خط تولید گوشی‌های خود تغییری اساسی ایجاد کند. مانند بسیاری از مدل‌های این فهرست، این گوشی میان‌رده نیز از چیپ اسنپ دراگون ۷۶۵ استفاده می‌کند.

ال‌جی Velvet به نمایشگر ۶.۸ اینچی، باتری ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتی، حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت، حافظه رم ۶ و ۸ گیگابایتی و دوربین اصلی سه‌گانه مجهز است و حدود ۷۰۰ دلار قیمت دارد.

موتورولا Edge پلاس

با وجود قیمت نسبتا بالای ۱۰۰۰ دلاری که موتورولا برای این گوشی ۵G انتخاب کرده است، موتورولا Edge پلاس همچنان یکی از گزینه‌های جذاب این لیست به شمار می‌آید.

چیپست اسنپ دراگون ۸۶۵ در کنار یک باتری بزرگ ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی، نمایشگر خمیده ۶.۷ اینچی با پنل OLED و نرخ رفرش ۹۰ هرتز، حافظه رم ۱۲ گیگابایتی و دوربین چهارگانه با لنز اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی از جمله مشخصاتی هستند که Edge پلاس را به پرچم‌داری تمام عیار تبدیل می‌کنند.

وان پلاس ۸ و وان پلاس ۸ پرو

وان پلاس در لیست گوشی‌های ۵G سال ۲۰۲۰ دو نماینده دیگر هم دارد که البته این بار در دسته پرچم‌داران جای می‌گیرند. وان پلاس ۸ پرو که در برخی مشخصات نسبت به وان پلاس ۸ برتری دارد، به چیپ اسنپ دراگون ۸۶۵، حافظه رم ۱۲/۸ گیگابایت، حافظه داخلی ۵۱۲/۱۲۸ گیگابایت، نمایشگر ۶.۷ اینچی با پنل Fluid AMOLED و نرخ ۱۲۰ هرتز، دوربین چهارگانه، باتری ۴۵۱۰ میلی آمپر ساعتی و شارژ سریع ۳۰ واتی مجهز شده است.

وان پلاس ۸ در بعضی از مشخصات با برادر بزرگتر خود یکسان است، اما از نمایشگر کوچکتر ۶.۵ اینچی بهره می‌گیرد که به نرخ رفرش ۹۰ هرتزی مجهز است. همچنین دوربین اصلی این گوشی سه‌گانه است و باتری آن ۴۳۰۰ میلی آمپر ظرفیت دارد.

وان پلاس ۸ با قیمتی معادل ۶۹۹ دلار و وان پلاس ۸ پرو با قیمت ۸۹۹ دلار راهی بازار شدند.

موتورولا موتو G 5G پلاس

این محصول یکی از مدل‌های اقتصادی لیست گوشی‌های ۵G سال ۲۰۲۰ است که در حال حاضر با قیمت ۳۴۹ یورو در اروپا به فروش می‌رسد. موتو G 5G پلاس به نمایشگر ۶.۷ اینچی با پنل LCD و رزولوشن FHD و نرخ رفرش ۹۰ هرتز مجهز است. در زیر این نمایشگر چیپ میان‌رده اسنپ دراگون ۷۶۵G خفته که با ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی همراه شده است.

اگرچه این گوشی یک میان‌رده ارزان قیمت محسوب می‌شود، اما به یک باتری بزرگ ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی، دوربین اصلی چهارگانه و دوربین سلفی دوگانه مجهز شده است.

ال‌جی V60 ThinQ 5G

علاوه بر پشتیبانی از ۵G و نام بسیار طولانی و عجیب این محصول، LG V60 ThinQ 5G یک تفاوت دیگر هم با سایر دستگاه‌های یاد شده در این فهرست دارد. در زمانی که شرکت‌ها به عرضه پرچم‌داران با نمایشگرهای تاشو روی آورده‌اند، ال‌جی به‌جای استفاده از نمایشگر منعطف، از یک قاب مجزا رونمایی کرد که به نمایشگری ثانویه برای V60 ThinQ مجهز است.

جدیدترین پرچم‌دار سری V ال‌جی از نمایشگر OLED در ابعاد ۶.۸ اینچ بهره می‌گیرد. در کنار این نمایشگر می‌توان به چیپ اسنپ دراگون ۸۶۵، ۸ گیگابایت حافظه رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، دوربین اصلی سه‌گانه، باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع +Quick Charge 4 کوالکام به عنوان مهم‌ترین مشخصات V60 ThinQ اشاره کرد.

ال‌جی این گوشی را با قیمتی بین ۷۹۹ تا ۸۹۹ دلار به فروش می‌رساند.

سامسونگ گلکسی A71 5G

گلکسی A71 5G یکی از اندک میان‌رده‌های سامسونگ است که از شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند. این میان‌رده ۶.۷ اینچی اکنون با قیمتی معادل ۶۰۰ دلار به فروش می‌رسد.

گلکسی A71 5G به نمایشگر Super AMOLED Plus، چیپ اسنپ دراگون ۷۶۵، حافظه رم ۶ گیگابایتی، حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی و باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی مجهز است. در قاب پشتی این دستگاه نیز یک ماژول دوربین چهارگانه دیده می‌شود.

شیائومی Mi 10 پرو

نماینده شیائومی در این لیست یک پرچم‌دار گران‌قیمت است که با برچسب قیمتی ۱۱۰۰ دلار راهی بازار شد. Mi 10 پرو به نمایشگر خمیده ۶.۷ اینچی با پنل AMOLED، چیپ پرچم‌دار اسنپ دراگون ۸۶۵، ۸ گیگابایت حافظه رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع +Quick Charge 4 و دوربین اصلی چهارگانه مجهز است.

نوکیا ۸.۳

اگرچه نوکیا دیگر آن غول ۱۵ سال پیش نیست که نبض بازار را در دست داشت، اما هنوز هم از فناوری‌های جدید استقبال می‌کند. نوکیا ۸.۳ محصول جدید این برند است که با قیمتی معادل ۵۹۹ یورو، امکان دسترسی کاربران به شبکه ۵G را فراهم می‌کند.

این محصول به نمایشگر ۶.۸ اینچی با پنل IPS مجهز است و نوکیا وظیفه پردازش‌های آن را به چیپ اسنپ دراگون ۷۶۵ واگذار کرده است. در کنار این پردازنده، شاهد حضور ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هستیم.

در قاب پشتی این محصول یک ماژول دوربین چهارگانه دیده می‌‌شود و در زیر این قاب یک باتری بزرگ ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین انرژی دستگاه را انجام می‌دهد.

منبع: CNET

The post لیست بهترین گوشی‌های موبایل ۵G سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala