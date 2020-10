یکی از افشاگران به نقل از چندین منبع آگاه اعلام کرده که معرفی ساعت هوشمند وان‌پلاس واچ به تعویق افتاده است. این شرکت مدتی قبل به طور غیر مستقیم ساخت این ساعت هوشمند را تایید کرد و اگرچه به تاریخ مشخصی برای معرفی آن اشاره نکرده، اما به نظر می‌رسید در کنار وان‌پلاس ۸T رونمایی می‌شود که چنین اتفاقی رخ نداد.

اگرچه ظاهرا معرفی اولین ساعت هوشمند وان‌پلاس به تعویق افتاده، اما گفته می‌شود این شرکت برنامه‌های مربوط به ساخت آن را به طور کامل کنار نگذاشته است. برنامه‌های مربوط به ساخت این ساعت هوشمند از سال ۲۰۱۶ آغاز شده اما در آن زمان به دلیل شرایط بازار، مدیران وان‌پلاس‌ تصمیم گرفتند این پروژه را کنار بگذارند.

اما این روزها با توجه به بحران کرونا، ساعت‌های هوشمند به دلیل قابلیت‌های مربوط به تندرستی مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند و شرکت اوپو که در کنار وان‌پلاس یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ BBK محسوب می‌شود، مدتی قبل از اولین ساعت‌ هوشمند‌ خود رونمایی کرد.

در مورد ویژگی‌های این ساعت هوشمند اطلاعات موثقی منتشر نشده و فقط می‌توانیم بگوییم که به احتمال زیاد از نمایشگر گرد بهره می‌برد. در هر صورت امیدواریم این گجت همراه با تراشه‌ی قدرتمند و سیستم‌عامل Wear OS راهی بازار شود.

