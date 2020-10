اطلاعات جدید منتشر شده توسط تأمین کنندگان قطعات نشان می‌دهند که اپل در حال توسعه‌ی پردازنده‌ی جدید دسکتاب خودش به نام A14T و یک کارت گرافیک مخصوص است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که این پردازنده‌ بر پایه معماری ۵ نانومتری توسعه داد شده و با احتمال زیاد در آینده شاهد استفاده از آن در کامپیوتر‌های مک خواهیم بود.

با وجود اینکه انتظار می‌رفت اپل در حال آماده شدن برای تولید انبوه پردازنده‌ی A14X برای کامپیوتر‌های مک دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون باشد، اما این اطلاعات جدید نشان می‌دهند که این شرکت در حال توسعه‌ی پردازنده‌ی جدید دسکتاپ به نام A14T است.

انتظار داریم که این پردازنده‌ی جدید و کارت گرافیک توسعه داده شده توسط اپل در سال ۲۰۲۱ عرضه شوند. اطلاعات دیگری هم نشان می‌دهند که اپل هم اکنون در حال توسعه‌ی پردازنده‌‌های جدید سری A15 است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط China Times اپل تحقیق و توسعه راجع به پردازنده‌های جدید را آغاز کرده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که اپل در حال توسعه‌ی واحد گرافیکی خود با اسم رمز Lifuka است.

انتظار داریم که واحد گرافیکی Lifuka، پردازنده‌ی A14T و پردازنده‌های A15 اپل همگی با استفاده از فناوری ۵ نانومتری TSMC توسعه داده شوند. همانگونه که در اخبار منتشر شده دیدم اپل از پردازنده‌های ۵ نانومتری هم در آیفون‌های ۱۲ استفاده کرده است.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد پردازنده‌ی A16 خودش را بر پایه‌ی فناوری ۳ نانومتری TSMC توسعه دهد. اگر این اتفاق بیفتد، انتظار داریم که در آیفون‌ها وآیپد‌های معرفی شده در سال ۲۰۲۲ شاهد استفاده از این پردازنده‌ها باشیم.

اطلاعات منتشر شده توسط China Times همچنین نشان می‌دهند اپل در سال آینده یعنی ۲۰۲۱، در آیفون‌های ۱۳ از پردازنده‌ی ۵ نانومتری A15 Bionic استفاده خواهد کرد که در واقع نسخه‌ی بهبود داده شده از پردازنده‌ی ۵ نانومتری A14 Bionic هستند که هم اکنون در آیفون‌های ۱۲ شاهد استفاده از آن هستیم.

با توجه به منتشر شدن اخبار گوناگون انتظار داریم اپل با برگزاری مراسمی در ماه نوامبر (آبان ماه) از اولین مک‌های مجهز به پردازنده‌های اپل سیلیکون رونمایی کند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که پردازنده‌ی استفاده شده در این مک‌ها به احتمال زیاد A14X خواهد بود.

انتظار می‌رود که اپل تولید انبوه پردازنده‌ی A15 Bionic را در سه ماه سوم سال ۲۰۲۱ برای استفاده در نسل بعدی آیفون‌ها آغاز کند. همچنین انتظار داریم تولید پردازنده‌ی A15T هم مدتی بعد از A15 Bionic آغاز شود.

China Times همچنین در گزارش منتشر شده خبر از این موضوع می‌دهد که TSMC قصد دارد برای شرکت‌های دیگری مانند کوالکام، بوردکام و مدیاتک هم پردازنده‌های ۵ نانومتری تولید کند. البته اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این شرکت هم اکنون برخی از کارمندان خود را از دست داده است، کارمندانی که به استخدام شرکت‌های رقیب در آمده‌اند.

