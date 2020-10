برای اولین در سال ۲۰۱۷ و در زمان رونمایی از آیفون‌های ۸ و آیفون X بود که اپل از «ایرپاور» (AirPower) رونمایی کرد. در مراسم رونمایی به این نکته اشاره شد که کاربران می‌توانند با استفاده از ایرپاور به صورت بدون سیم دستگاه‌هایی مانند آیفون، اپل واچ و ایرپادز را به صورت هم زمان شارژ کنند.

روش کار این شارژر بدون سیم به این صورت بود که شما می‌توانستید دستگاه خود را در هر قسمتی از این شارژر قرار دهید و سپس این وسیله با تشخیص نوع وسیله شروع به شارژ کردن آن دستگاه به صورت بدون سیم می‌کرد.

دو سال بعد از رونمایی از این وسیله، اپل اعلام کرد که به دلیل پیچیدگی‌های موجود، عدم رسیدن به استاندارد‌ها و داغ شدن بیش از حد سیم پیچ‌های قرار داده شده در این شارژر، این پروژه را لغو کرده است و هیچ‌گاه شاهد رونمایی از این وسیله نخواهیم بود.

مدتی بعد از منتشر شدن خبر لغو شدن توسعه‌ی این شارژر، اطلاعاتی توسط یکی از افشاگران قابل اعتماد منتشر شد که نشان می‌داد اپل دوباره توسعه‌ی این شارژر را آغاز کرده است و حتی توانسته مشکلی که این شارژر در رابطه با شارژ اپل واچ به صورت بدون سیم داشته است را برطرف کند.

این افشاکننده که Jon Prosser نام دارد با منتشر کردن اطلاعات جدیدی مدعی شده است که اپل یکبار دیگر توسعه‌ی این شارژر بدون سیم را لغو کرده است. او همچنین گفته است که شک دارد اپل بار دیگر به سراغ توسعه‌ی این شارژر برود. این تصمیم اپل مبنی بر عدم توسعه‌ی این شارژر خبرساز با رونمایی اپل از شارژر‌های MagSafe برای آیفون‌های جدید هم‌ زمان شده است.

اپل در رویداد Hi, Speed در کنار رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید از شارژر MagSafe هم برای آن‌ها رونمایی کرد این شارژ‌های جدید به پشت آیفون متصل شده و آیفون را به صورت بدون سیم شارژر می‌کنند. با توجه به این موضوع، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این شارژر‌های MagSafe به نوعی جانشین کم خطر‌تری برای ایرپاور اپل هستند.

توسعه دهندگان دیگری هم با استفاده از این شارژر جدید، شارژر‌هایی را توسعه داده‌اند که می‌توانید بدون مشکلاتی مانند داغ شدن بیش از حد، دستگاهی مانند آیفون ۱۲، اپل واچ و ایرپادز را با استفاده از آن شارژ کنید.

با نگاه کردن به شارژر جدید بلکین که می‌توانند هم زمان سه دستگاه مختلف را به صورت بدون سیم شارژر کند، می‌توانیم بگوییم که بدون شک ایده‌ای که اپل برای اولین‌بار با رونمایی از ایرپاور قصد داشت آن را عملی کند در این شارژر جدید عملی شده است.

شما می‌توانید که آیفون ۱۲ جدید، اپل واچ و ایرپادز خود را به صورت هم‌ زمان و با استفاده از این شارژر و با حداکتر توان ۱۵ وات به صورت بدون سیم شارژ کنید. این وسیله با قیمت ۱۵۰ دلار عرضه خواهد شد.

آیا می‌توان آیفون‌های قدیمی را با شارژر MagSafe شارژ کرد؟

