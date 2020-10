نمایشگر گوشی‌های سری آیفون ۱۲ از یک محافظ شیشه‌ای جدید به نام سرامیک شیلد (سپر سرامیکی) بهره می‌برند. طبق وعده‌های اپل، این محافظ شیشه‌ای جدید تا ۴ برابر مقاومت بیشتر در برابر سقوط ارائه می‌دهد و در زمینه‌ی خط و خش هم محافظت بیشتری به ارمغان می‌آورد.

اما سوال اصلی این است که اپل چگونه به این تکنولوژی دست پیدا کرده و نسبت به رقبا چه حرفی برای گفتن دارد؟ اول از همه باید خاطرنشان کنیم این محافظ شیشه‌ای هم توسط شرکت کورنینگ ساخته شده که سازنده‌ی شیشه‌های محافظ مشهور گوریلا گلس است. در مورد محافظ نمایشگر آیفون ۱۲ باید بگوییم که کریستال‌های سرامیکی نقش مهمی در ساخت آن ایفا می‌کنند.

در این شیشه‌ی محافظ با بهره‌گیری از فرایند تولید کریستالیزاسیون یا بلوری شدن، نانوکریستالهای سرامیکی کوچک در ماتریس شیشه‌ای قرار گرفته‌اند. ساختار به‌هم‌پیوسته‌ی کریستال‌ها به بهبود دوام محافظ شیشه‌ای کمک می‌کند. کورنینگ سپس شیشه را از طریق تبادل یونی تقویت می‌کند (این فرایند اساسا اندازه‌ی یون‌ها را افزایش می‌دهد تا ساختار محکم‌تری ایجاد شود) تا در صورت آسیب، شیشه تا حد ممکن متلاشی نشود و علائم خراش‌ها کاهش پیدا کند.

به گفته‌ی کورنینگ، سرامیک شیلد نسبت به دیگر محافظ‌های شیشه‌ای گوشی‌های هوشمند دوام بیشتری به ارمغان می‌آورد. مزیت اصلی این روش، کاهش معایب و بهبود قابل توجه استحکام است. با این حال، سرامیک‌ها معمولا مانند شیشه‌های عادی شفاف نیستند. البته این نخستین باری نیست که شیشه‌های سرامیکی به‌عنوان محافظ گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌عنوان مثال پنل پشتی گلکسی اس ۱۰ پلاس از چنین محافظی بهره می‌برد. اما به دلیل همین مشکل شفافیت کمتر، معمولا چنین پوششی برای نمایشگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

اما حالا به لطف استفاده از کریستال‌های کوچک سرامیکی که کوچک‌تر از طول موج نور هستند، شفافیت بالایی ارائه می‌شود و به همین خاطر برای محافظت از نمایشگر آیفون ۱۲ گزینه‌ی مناسبی محسوب می‌شود. در همین زمینه باید به شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ویکتوس اشاره کنیم که مدتی قبل معرفی شد و احتمالا این سوال برای کاربران ایجاد شده که چه تفاوت‌هایی با سرامیک شیلد دارد.

مهم‌ترین تفاوت این است که ویکتوس یک شیشه‌ی آلومینوسیلیکات تقویت شده محسوب می‌شود و شیشه-سرامیک نیست. شیشه‌ی آلومینوسیلیکات به داشتن وزن کم، مقاومت زیاد در برابر خراش و سختی بالا شهرت دارد و به همین خاطر برای حفاظت از نمایشگرهای گوشی‌های هوشمند گزینه‌ی ایدئالی به حساب می‌آید. این نوع شیشه نسبت به دمای بالا و تجزیه شیمیایی هم مقاوم است ولی این موضوع کاربرد چندانی برای گوشی‌های هوشمند ندارد.

شرکت کورنینگ اعلام کرده که نمایشگرهای دارای محافظه شیشه‌ای ویکتوس حتی در برابر سقوط از ارتفاع ۲ متری به سمت سطوح ناهموار هم می‌توانند جان سالم به در ببرند. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به ۲ برابر مقاومت بهتر در برابر خط و خش نسبت به گوریلا گلس ۶ و ۴ برابر مقاومت بیشتر نسبت به دیگر شیشه‌های آلومینوسیلیکات اشاره کنیم. این شرکت تمام این بهبودها را بدون افزایش ضخامت نسبت به نسل‌های قبلی محقق کرده است. از جمله گوشی‌های دارای این شیشه‌ی محافظ هم می‌توانیم به گلکسی نوت ۲۰ اولترا اشاره کنیم.

بدون مقایسه‌ی مستقیم گوشی‌های دارای این دو شیشه‌ی محافظ، نمی‌توانیم به طور دقیق در مورد تفاوت مقاومت آن‌ها اظهارنظر کنیم. اما در هر صورت می‌توانیم بگوییم سرامیک شیلد اپل یا گوریلا گلس نسبت به نسل‌های قبلی حرف بیشتری برای گفتن دارند و کاربران گوشی‌های دارای این محافظ‌های شیشه‌ای نگرانی کمتری از بابت خط و خش و سقوط نمایشگر خواهند داشت.

تست مقاومت آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو در برابر سقوط از ارتفاع و خط و خش

