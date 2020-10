کانن دوربینی با سنسور APS-C از سری R در سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد کرد

در ماه‌های گذشته اطلاعات مختلفی در رابطه با عرضه‌ی دوربینی با سنسور APS-C توسط کانن در سری R مطرح شده است. می‌توان این شایعه‌های منتشر شده را به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد. در دسته‌ی اول شایعه‌‌های وجود دارند که ادعا می‌کنند کانن بالاخره از دوربینی با سنسور APS-C در سری R رونمایی خواهد، اما شایعه‌های دسته‌ی دیگر احتمال انجام این کار توسط کانن را رد می‌کنند.

بالاخره بعد از کش ‌و قوس‌های فراوان اطلاعات جدیدی توسط یکی از افشاگران قابل اعتماد منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند کانن قصد دارد از دوربینی با سنسور APS-C و در سری R رونمایی کند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که این دوربین سال آینده عرضه خواهد شد.

این اطلاعات جدید که توسط سایت معروف Canon Rumors منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که دوربینی با سنسور APS-C و با مانت لنز RF به طور حتم عرضه خواهد شد. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که به احتمال زیاد در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ شاهد رونمایی از این دوربین جدید خواهیم بود. با وجود مطرح شدن این اطلاعات هیچ لنز RF-S توسط کانن تاکنون برای دوربینی با این اندازه‌ی سنسور، APS-C، در سری R عرضه نشده است.

کانن EOS R7 شاید دوربین بعدی کانن در سری دوربین‌های R باشد

این اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که این عضو جدید به احتمال زیاد کوچک‌ترین عضو دوربین‌های سری R خواهد بود و اندازه‌ی بدنه‌ی آن حتی از دوربین کانن EOS RP هم کوچک‌تر است. به احتمال زیاد هدف کانن از ارائه این دوربین در سری R عرضه‌ی دوربینی مناسب ضبط فیلم‌های ویدیویی و عکاسی ورزشی خواهد بود.

با توجه به این موضوع انتظار داریم این دوربین جدید از قابلیت‌هایی مانند عکاسی پیاپی با سرعت بالا، فیلم‌برداری با فریم بالا در ثانیه و نسخه‌ی دوم سیستم فوکوس با پیکسل‌های دوگانه برخوردار باشد. این اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که این دوربین به طور حتم دارای نسخه‌ی دوم سیستم فوکوس سریع با پیکسل‌های دوگانه خواهد بود.

با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این دوربین جدید احتمالا جایگزین دوربین‌های DSLR سری کانن EOS 7D خواهد شد و با دوربین‌هایی مانند نیکون D500 و پنتاکس K-3 Mark III به رقابت خواهد پرداخت.

پتنت کانن دوربینی را برای تلفن همراه با قابلیت تعویض لنز نشان می‌دهد

این اطلاعات جدید همچنین نشان دهنده‌ی برنامه‌‌های آتی کانن در رابطه با دوربین‌های بدون آینه سری M و سری R هستند. به نظر می‌رسد که این شرکت ژاپنی قصد دارد دوربین‌های سطح بالا و دارای سنسور APS-C را با مانت لنز RF و بقیه‌ی دوربین‌ها‌ی بدون آینه‌ی دارای سنسور APS-C را با مانت لنز M عرضه کند. انجام این کار باعث می‌شود که کانن مجبور به تولید لنز‌های ارزان‌تر و کندتر RF-S برای دوربین‌های سطح پایین و بدون آینده‌‌ی دارای سنسور APS-C خود نباشد.

این گزارش‌های جدید تمامی اطلاعاتی هستند که تاکنون در رابطه با این دوربین جدید کانن منتشر شده‌اند. امیدواریم که تا زمان رونمایی از این دوربین، یعنی هشت ماه آینده، اطلاعات و جزئیات دیگری از این دوربین جدید منتشر شوند.

دوربین کانن EOS R1 احتمالا با سیستم فوکوس جدید و شاتر گلوبال عرضه می‌شود

