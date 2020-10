روزی روزگاری سونی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند در جهان بود اما در سال‌های اخیر آمار فروش گوشی‌های این شرکت بسیار کاهش پیدا کرده و در حال حاضر فقط در برخی کشورها به صورت محدود عرضه می‌شوند. حالا طبق یک گزارش جدید به نظر می‌رسد وضعیت بخش موبایل سونی رو به بهبود است.

بر اساس این گزارش، سونی در سه‌ماهه‌ی منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ موفق به فروش ۶۰۰ هزار گوشی اکسپریا شده است. اگرچه این تعداد در مقایسه با آمار میلیونی گوشی‌های اپل و سامسونگ اصلا به چشم نمی‌آید، اما در مقایسه با عملکرد دوره‌های قبلی سونی نتایج مثبتی محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال مدت مشابه سال ۲۰۱۹، سونی همین تعداد گوشی را فروخته و این یعنی بعد از حدود ۵ سال، روند کاهش فروش گوشی‌های سونی متوقف شده است.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد جهانی که به دلیل بحران کرونا با مشکلات زیادی روبرو شده، دستیابی به آمار فروش سال گذشته موفقیت بزرگی برای سونی به حساب می‌آید. در ضمن بخش موبایل سونی در این مدت توانسته درآمد ۷۵۹.۴۶ میلیون دلاری به دست آورد که نسبت به درآمد ۷۴۶.۰۴ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته اندکی بیشتر محسوب می‌شود.

این شرکت هنوز پیش‌بینی مربوط به آمار فروش سه‌ماهه‌ی فعلی را اعلام نکرده اما با توجه به عرضه‌ی اکسپریا ۵ مارک ۲ و فصل تعطیلات پیش رو، انتظار می‌رود آمار فروش گوشی‌های سونی افزایش پیدا کند.

چرا سونی با وجود تولید گوشی‌های خوب باز هم شکست می‌خورد؟

منبع: Phone Arena

The post وضعیت بخش موبایل سونی رو به بهبود است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala