سایت کمپین انتخاباتی ترامپ هک شد

به گزارش نیویورک تایمز، ساعاتی پیش سایت کمپین انتخاباتی ترامپ رئیس جمهور حال حاضر آمریکا، هک و از دسترس خارج شد.

وب‌سایت انتخاباتی دونالد ترامپ روز سه شنبه توسط افرادی ناشناس مورد حمله قرار گرفت و برای ساعاتی از دسترس خارج شد. بعد از انتشار این خبر، پیغامی جعلی، مشابه اطلاعیه‌ نهادهای امنیتی ایالات متحده روی صفحه‌ی این وب‌سایت به نمایش درآمد با این مضمون که: «به اندازه‌ی کافی دروغ‌های ترامپ را شنیده‌ایم. وقت آن رسیده که مردم جهان از حقیقت آگاه شوند».

این هکرها مدعی شدند با هک وب‌سایت انتخاباتی ترامپ توانستند به بسیاری از اطلاعات مربوط به مکالمات خصوصی وی که اتفاقا شامل جزئیاتی از کارهای خلاف اوست دسترسی داشته باشند. البته صحت این ادعا هنوز ثابت نشده و خبرگزاری رویترز هم در جدیدترین گزارش خود به این موضوع اشاره کرد که هیچ اطلاعاتی از مکالمات ترامپ روی این وب‌سایت نگه‌داری نمی‌شد.

این افراد ناشناس اعلام کردند جهت افشای اطلاعات شامل گفت‌و‌گوهای خصوصی و محرمانه بین رئیس جمهور آمریکا و افراد خانواده و دولت، مردم می‌بایستی از طریق دو آدرس مونرو (رمز-ارز)، علاوه بر ارسال مبلغی خاص، در نظر سنجی نیز شرکت کنند مبنی براینکه آیا با افشای اطلاعات موافق هستند یا خیر.

چیزی که بسیار بیشتر از گفت‌وگوهای خانوادگی اهمیت دارد، جزئیاتی است در رابطه با منشا ویروس کرونا که گفته می‌شود دولت ترامپ نیز در آن دست داشته و اگر افشا شود، اعتبار وی لکه‌دار خواهد شد. همچنین گفته شده ترامپ با همکاری با عوامل خارجی، قصد دارد در انتخابات سال جاری آمریکا تقلب کند.

علی‌رغم تمام ادعاها اما تیم مورتاف، مدیر ارتباطات وب‌سایت کمپین انتخاباتی ترامپ با انتشار پستی در توییتر، ضمن تایید خبر هک شدن این وب‌سایت اعلام کرد:

هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در معرض خطر قرار ندارد، چرا که اصلا چنین اطلاعاتی درون سایت کمپین انتخاباتی نگه‌داری نشده‌اند.

وی همچنین افزود:

به دنبال این هستیم که با همکاری مقامات قضایی به تحقیق در رابطه با این پرونده و شناسایی هکرها بپردازیم.

به گزارش تک‌کرانچ، دقایقی بعد از حمله نیز محتویات اصلی سایت کمپین انتخاباتی ترامپ بازگردانده شد و در واقع همه چیز به حالت سابق بازگشت. نظر شما در رابطه با این اقدامات، در فاصله‌ی چند هفته مانده به انتخابات آمریکا چیست؟

